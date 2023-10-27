European Conservative: заявления нового премьер-министра в Братиславе «нервируют еврократов»

Роберту Фицо удалось всего за месяц после выборов сформировать коалицию из трёх партий, и теперь он сможет участвовать в принятии решений на уровне ЕС. The European Conservative отмечает в связи с этим «недовольство еврократов», так как риторика словацкого премьера идёт вразрез с официальным курсом союза. Фицо — противник военной помощи Украине и может начать ставить палки в процесс интеграции Киева в союз, опасается «прогрессивная евробюрократия».

Политические изменения в Словакии «нервируют элиты ЕС, поскольку новое многопартийное коалиционное правительство занимает критические по отношению к НАТО позиции». В свою очередь, издание The European Conservative считает, что победивший месяц назад Роберт Фицо «может изменить внутреннюю динамику ЕС».

Новое правительство Словакии образовали три партии: «Курс — социальная демократия», «Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия. Объединение трёх партий располагает необходимым большинством в парламенте — 79 мест из 150. Издание отмечает, что правительство Фицо приведено к присяге на фоне «тяжёлых экономических времён из-за войны на Украине», а сам словацкий политик победил с обещаниями «прекратить помощь Украине и поддержать мирные переговоры между Кремлём и Украиной».

«Еврократы опасаются растущего антивоенного блока внутри ЕС», — продолжает The European Conservative. Официальные лица Европейского союза разочарованы тем, что Фицо удалось в кратчайший срок сформировать правительство, что позволит Фицо уже «на этой неделе присутствовать на заседании Совета ЕС в Брюсселе». При этом словацкая политика известна своей политической раздробленностью.

«Прогрессисты» от европейской бюрократии пытаются наказать Фицо. Так, политическая партия нового словацкого премьера была исключена из Альянса социалистов и демократов в Европарламенте «за её готовность сотрудничать с националистами и отсутствие поддержки Украины». Всё больше наблюдателей высказывают опасение, что Фицо может пойти курсом венгерского правительства Виктора Орбана. Но часть экспертов сомневается, что коалиционное правительство Фицо, состоящее из левопопулистских партий и националистов, окажется таким же стабильным, как правление «Фидес» в Венгрии.



С другой стороны, так же как и у главы Венгрии, риторика Фицо, выступающего за «то, чтобы Словакия и Европа выбрали независимый геополитический путь, относительно Украины и отношений с Россией» и против продолжения поставок оружия Киеву явно не согласуется с курсом Брюсселя.

Поскольку Роберт Фицо смог в кратчайший срок создать коалицию и привести своё правительство к присяге, то уже на следующем саммите ЕС новый глава Словакии сможет повлиять на принимаемые в союзе решения, отмечает издание. В частности, уже на следующей встрече планировалось обсудить заявку Украины на членство в союзе и возможную реакцию Евросоюза на эту просьбу Киева.