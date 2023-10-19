Fox Business: Байдена заподозрили в финансировании ХАМАС

Администрация Байдена возобновила финансирование международной гуманитарной организации БАПОР, которую в последние годы критиковали за недостаточно строгий контроль над расходованием средств, сообщает Fox Business. Таким образом, примерно миллиард долларов из кармана американских налогоплательщиков мог попасть в руки движения ХАМАС или его сторонников, подчёркивает телеканал.

Деньги американских налогоплательщиков могли попадать в руки ХАМАС. С нами на связи Эдвард Лоренс. Как это вообще возможно, Эдвард?



ЭДВАРД ЛОРЕНС, корреспондент Fox Business при Белом доме: Да, Стюарт, если начать отслеживать деньги, отправленные администрацией Байдена за рубеж, 33,7 миллиона долларов в рамках Американского плана спасения* были переданы организации под названием Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Деньги были переданы через программу Госдепартамента по вопросам миграции и помощи беженцам. OpenTheBooks.com сегодня углубленно проанализировал это и установил, что администрация Байдена оказала этому гуманитарному агентству помощь на сумму более миллиарда долларов.



Прошлый президент Дональд Трамп прекратил финансирование этого агентства, назвав его порочным. Но президент Байден возобновил (финансирование. — ИноТВ). Данное гуманитарное агентство в последние годы серьёзно критиковали за недостаточные меры по предотвращению попадания денег в руки ХАМАС. Этот поток облегчается тем, что Совет Безопасности ООН официально ещё не признал движение ХАМАС террористической организацией и не ввёл против него санкций. В 2018 году Никки Хейли — тогдашний постпред (США. — ИноТВ) при ООН — предупреждала ООН о ХАМАС.



НИККИ ХЕЙЛИ, постпред США при ОНН в 2017—2018 гг.: Я спрашиваю моих коллег здесь, в Совете Безопасности: кто из вас терпел бы такого рода активность на вашей собственной границе? Никто.



ЭДВАРД ЛОРЕНС: Люди, пережившие нападение, с которого всё и началось шесть** дней назад, рассматривают движение ХАМАС как террористическую организацию, даже если ООН не может признать его таковым.



ДОВ ХАЙКИНД, основатель организации «Американцы против антисемитизма»: Не спал прошлой ночью, это было невозможно. Из-за того, что сделали с гражданами. Их зверски убили. Мы говорим о бойне: одна семья в том доме… Мне приходилось идти осторожно, чтобы не наступить на засохшую кровь в том доме. Сотни дыр от пуль.



ЭДВАРД ЛОРЕНС: Просто ужасно. В анализе OpenTheBooks.com говорится, что этому агентству был передан один миллиард долларов из кармана налогоплательщиков. Агентство занимается школами в секторе Газа, помогает палестинцам. А в этих школах, согласно мартовскому докладу UN Watch, учат ненавидеть евреев и прославляют терроризм. Итак, эти деньги из США, возможно, попадают в руки ХАМАС, или как минимум ими распоряжаются люди, умы которых контролируют ХАМАС.



Да, и так продолжаться не должно. Большое спасибо, Эдвард.



Дата выхода в эфир 18 октября 2023 года.



* Американский план спасения — закон от 11 марта 2021 года, направленный на восстановление экономики США после пандемии COVID (прим. ИноТВ).



** Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).