La Nouvelle Tribune: ЦАР превратилась в шахматную доску для Франции, России и США
После деколонизации в отношениях между Францией и странами Африки часто возникала напряжённость, пишет La Nouvelle Tribune. Память о колониальном прошлом в сочетании с неоколониальным вмешательством породили чувство горечи и недоверия во многих африканских странах. Центральноафриканская Республика, бывшая французская колония, не является исключением, отмечает газета. В последние годы президент Туадера выражал недовольство французским патернализмом и снисходительностью по отношению к бывшей колонии.
В этом контексте Россия предложила стране альтернативу в области безопасности, направив своих военных инструкторов для оказания помощи в стабилизации страны вместо французских сил. Этот жест был по достоинству оценён правительством и населением Центральноафриканской Республики.
Однако столь активное российское участие пришлось не по вкусу Франции. Во время недавнего визита в Париж президент ЦАР столкнулся с давлением со стороны Эммануэля Макрона относительно вывода российских инструкторов для восстановления связей с Парижем.
Соединённые Штаты также не остаются в стороне от проблем ЦАР. Сообщается, что руководство республики ведёт переговоры с американской компанией, занимающейся вопросами безопасности. По словам газеты, Вашингтон негативно относится к любому сближению России с африканскими странами и готов поступиться своими принципами ради разрыва существующих соглашений.
Центральноафриканская Республика превратилась в стратегическую шахматную доску, на которой Россия, Франция и Соединённые Штаты делают ходы, чтобы усилить свои интересы, пишет La Nouvelle Tribune. Такое совпадение геополитических интересов в ЦАР свидетельствует о стратегической важности страны для великих держав, отмечает издание. Задача Центральноафриканской Республики будет заключаться в том, чтобы умело использовать эти требования для обеспечения своей стабильности и будущего развития, заключает газета.
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