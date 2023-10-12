La Nouvelle Tribune: ЦАР превратилась в шахматную доску для Франции, России и США

Центральноафриканская Республика в последнее время стала ареной борьбы России, Франции и США за продвижение своих интересов, пишет La Nouvelle Tribune. Как передаёт издание, Париж и Вашингтон пытаются разорвать союз ЦАР с Москвой. Однако если Франция использует для этого давление, то США предлагают сотрудничество.

После деколонизации в отношениях между Францией и странами Африки часто возникала напряжённость, пишет La Nouvelle Tribune. Память о колониальном прошлом в сочетании с неоколониальным вмешательством породили чувство горечи и недоверия во многих африканских странах. Центральноафриканская Республика, бывшая французская колония, не является исключением, отмечает газета. В последние годы президент Туадера выражал недовольство французским патернализмом и снисходительностью по отношению к бывшей колонии.

В этом контексте Россия предложила стране альтернативу в области безопасности, направив своих военных инструкторов для оказания помощи в стабилизации страны вместо французских сил. Этот жест был по достоинству оценён правительством и населением Центральноафриканской Республики.

Однако столь активное российское участие пришлось не по вкусу Франции. Во время недавнего визита в Париж президент ЦАР столкнулся с давлением со стороны Эммануэля Макрона относительно вывода российских инструкторов для восстановления связей с Парижем.

Соединённые Штаты также не остаются в стороне от проблем ЦАР. Сообщается, что руководство республики ведёт переговоры с американской компанией, занимающейся вопросами безопасности. По словам газеты, Вашингтон негативно относится к любому сближению России с африканскими странами и готов поступиться своими принципами ради разрыва существующих соглашений.

Центральноафриканская Республика превратилась в стратегическую шахматную доску, на которой Россия, Франция и Соединённые Штаты делают ходы, чтобы усилить свои интересы, пишет La Nouvelle Tribune. Такое совпадение геополитических интересов в ЦАР свидетельствует о стратегической важности страны для великих держав, отмечает издание. Задача Центральноафриканской Республики будет заключаться в том, чтобы умело использовать эти требования для обеспечения своей стабильности и будущего развития, заключает газета.