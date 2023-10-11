Бывший аналитик ЦРУ: потенциальная война с Ираном выставит США «бумажным тигром»

Сейчас на Западе появляется всё больше заявлений, призывающих к эскалации отношений с Ираном. Есть даже разговоры о потенциальной войне и нападении на Иран. Это крайне опасный вариант развития событий, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Ведь американцам и в Ираке пришлось нелегко. А, учитывая, что у Ирана настоящие ВВС и серьёзные системы ПВО, такой конфликт будет крайне непростым, поделился он в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

В этом всегда много тяжёлого пропагандистского элемента. Вы знаете, что беспокоит меня прямо сейчас? Это то, что на Западе много устных и письменных выступлений, призывающих к усилению эскалации в отношениях с Ираном. О войне с Ираном, нападении на Иран.

А это, как я уже говорил, было бы крайне опасно. И это может потенциально выставить Соединённые Штаты «бумажным тигром». Вы знаете, мы всегда говорим про жёсткую игру. Но вспомните про самое начало нападения на Ирак в 2003 году. Несмотря на весь наш шок и благоверный трепет, несмотря на все бомбы и взрывы в Багдаде и других городах…

Иракцы ведь не сразу сдались. Потребовалось больше месяца боевых действий, чтобы подавить то, что не было настоящими военно-воздушными силами. А вот у Ирана настоящие ВВС, у них настоящие системы противовоздушной обороны. Так что это не будет похоже на войну с Ираком. В этом и есть опасность.

Дата выхода в эфир 11 октября 2023 года.