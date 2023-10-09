Eurasian Times: Германия стоит перед «историческим вызовом», но у неё нет денег ответить на него

После того как помощь Украине со стороны США оказалась под вопросом, все взгляды обращены на Германию, которой предстоит не только восстановить свою обороноспособность и выполнить обязательства перед НАТО, но и поддержать Украину. Впрочем, экономические трудности страны делают достижение сразу трёх целей практически невозможным, предупреждает The Eurasian Times.

Усугубляющиеся экономические проблемы Германии могут негативно отразиться на возможностях Украины в её борьбе с Россией, после того как американская помощь оказалась под вопросом, сообщает The Eurasian Times.

По мнению издания, вопрос финансирования Украины приобретает всё большую актуальность после того, как почти 50 европейских лидеров на саммите 5 октября в испанской Гранаде признали, что им не по силам заменить поддержку, оказываемую Соединёнными Штатами.

При этом в рамках ЕС все взгляды обращены именно на Германию как на крупнейшую экономику Европы, ведущего европейского поставщика вооружения Киеву и одного из лидеров НАТО в реализации возрастающих военных амбиций в соответствии с новой моделью сил, сформулированной на саммите в Мадриде в июне 2022 года.



Как поясняют роль Германии в НАТО учёные Центра исследования безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха Александр Фельтес и Никлас Мазур, страна должна предоставить с 2025 года в состав сил высокой готовности НАТО полностью оснащённую дивизию, 65 самолётов и 20 кораблей.

Немецкие вооружённые силы, известные как бундесвер, также должны значительно повысить оперативную совместимость в рамках Концепции рамочных наций НАТО, согласно которой немецкие подразделения входят в состав многонациональных формирований.

В том, что касается собственной обороноспособности в области ПВО, особенно противоракетной, Германия должна устранить множество критических пробелов. Приоритет отдаётся увеличению числа и модернизации американских зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности Patriot. Планируется также приобретение американо-израильских ракет Arrow 3, предназначенных для перехвата баллистических ракет средней дальности на высотах до 100 км.

«Всё это требует денег», — пишет The Eurasian Times. В связи с этим после начала российской спецоперации на Украине канцлер Германии Олаф Шольц объявил о создании специального фонда в размере €100 млрд для повышения боеспособности бундесвера. Однако этого оказывается недостаточно.



Состояние экономики Германии оставляет желать лучшего. После исторического спада из-за пандемии коронавируса экономика в 2022 году выросла лишь на 1,5%. Более того, в некотором смысле Германия больше всех пострадала из-за спецоперации на Украине и введённых против России санкций. Берлин сильно зависел от российского газа, нефти и угля, около трети объёма энергоресурсов поступало из России. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2023 году экономика Германии и вовсе сократится.

Ожидается, что Германия не может достичь целевого показателя расходов стран НАТО на оборону в размере 2% ВВП, который был поставлен перед союзниками по альянсу ещё в 2014 году. Фельтес и Мазур утверждают, что, согласно прогнозам на 2023 финансовый год, Германия будет тратить на оборону около €64,1 млрд, то есть около 1,57% прогнозируемого ВВП. При этом если Германия не тратит на оборону 2% ВВП, маловероятно, что это сделают Испания, Италия, Румыния и Франция, предполагает издание.

Хотя созданный специальный фонд может помочь стране достичь целевого показателя в 2024 году, без постоянного увеличения оборонного бюджета финансирование в размере 2% ВВП не сохранится в долгосрочной перспективе. Текущие планы предполагают, что уже в 2027 году возникнет финансовый дефицит в размере €30 млрд ниже двухпроцентного показателя.

Некоторые эксперты утверждают, что с учётом плана НАТО, предусматривающего усиление военной роли Германии, даже достижение показателя в размере 2% недостаточно. Разрыв между реальным положением дел в стране и ожиданиями по увеличению расходов на оборону выглядит значительным, если учесть такие факторы, как высокая инфляция и потеря покупательной способности.

Таким образом, можно сказать, что Германия сегодня стоит перед историческим вызовом. Страна должна восстановить свою обороноспособность и выполнить обязательства перед Европой и НАТО, а также поддержать Украину в её борьбе с Россией. Однако вопрос о том, получится ли это у неё, остаётся открытым.