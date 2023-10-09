CNN: «Путин оказался прав» — поддержка союзников Украины тает на глазах

Слова Путина о том, что без западной поддержки Украина развалится за неделю, похожи на правду, считает CNN. Об этом свидетельствуют политические разногласия в США и растущая поддержка пророссийских партий в Европе. Сейчас, когда официальные лица начинают признавать, что их ресурсы для помощи Украины «достигают дна», выжидающая стратегия Путина кажется вполне верной.

Слова Владимира Путина о том, что без западной поддержки Украина продержится неделю, похожи на правду, считает CNN. К тревоге сторонников Киева, события последних недель только подтверждают позицию российского президента: чем дольше идёт этот «изнурительный конфликт», тем быстрее распадается западный альянс, поддерживающий Украину.

Как утверждает американское издание, больше всего беспокойства вызывает ситуация в Вашингтоне. «Финансирование Украины стало жертвой противостояния на Капитолийском холме», и неспособность сенаторов прийти к единому мнению привела к прекращению работы правительства, а вместе с тем — к приостановлению помощи Киеву.

К этой проблеме стоит добавить растущую популярность республиканцев, которые выступают категорически против спонсирования украинского конфликта. Их позиция находит всё большую поддержку среди населения, а кандидаты от этой партии занимают лидирующие позиции в опросах общественного мнения по предстоящим президентским выборам.

По словам CNN, Путин также оказался прав, поставив на «усталость от Украины в Европе». Такие настроения уже давно прослеживаются в Венгрии, Польше или Словакии, где на недавних парламентских выборах победила пророссийская партия — её лидер Роберт Фицо возлагает вину за конфликт на НАТО и украинских нацистов и намерен в ближайшие сроки прекратить поддержку Киева.

Наконец, российский президент «не ошибся и в том, что США и их европейские союзники ввязались в отчаянную гонку с российской промышленной базой», пишет CNN. На территории Европы всё чаще слышны разговоры о том, что ресурсов для помощи Киеву больше нет. Так, в ходе Варшавского форума по безопасности, состоявшегося на прошлой неделе, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что в вопросе производства боеприпасов для Украины её союзники «достигли дна бочки».