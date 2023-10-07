Слишком слабы и мягкотелы: Скотт Риттер разъяснил, почему НАТО ни за что в жизни не отправит войска на Украину

Североатлантический альянс ни при каких обстоятельствах не станет начинать наземную операцию на Украине против России, заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. По мнению Риттера, дело не только в том, что альянс не сможет сформировать достаточно мощную по численности группировку, но и в том, что натовские солдаты просто не готовы к настоящей войне, в которой уже давно закаляются россияне.

Возможен ли сценарий, в котором США сами или же совместно с НАТО отправят на Украину войска? НАТО ещё в 1999 году в Югославии доказало, что для подобного ему не нужен повод по пятой статье его устава — пусть даже тогда речь шла не о наземной, а о воздушной кампании.

СКОТТ РИТТЕР, бывший военнослужащий разведки Корпуса морской пехоты США: Возможен ли такой сценарий? Ну можно писателей нанять — они вам какие угодно сценарии напишут. И куда более простые идеи на целые романы, бывало, расписывали! А вот реальность в том, что ни у США, ни у НАТО нет необходимого военного потенциала для того, чтобы провести на Украине наземную операцию так, чтобы всё было организовано чётко и на достаточно долгий срок. Сколько туда нужно будет отправить солдат? Откуда мы этих солдат возьмём? Кто их накормит, обеспечит топливом, боеприпасами? А когда они все погибнут, что тогда будем делать — кем их будем заменять?





Знаете, НАТО ведь сейчас ведёт формирование сил быстрого реагирования составом триста тысяч человек — триста. А Россия только что увеличила численность своих войск с 900 тысяч до более полутора миллионов, и в это число даже не входят все те формирования, которые были собраны для выполнения конкретных задач в рамках спецоперации, а там число военнослужащих колеблется в районе чуть менее миллиона. То есть, Россия выделила на участие в спецоперации по меньшей мере в три раза больше войск, чем НАТО, как оно само утверждает, нужно собрать для создания этих самых сил быстрого реагирования.

Россия встала на военные рельсы: российские солдаты получили боевое крещение, они имеют опыт, понимают, что такое война; российский ВПК работает в режиме полной мобилизации, «клепая» всё необходимое стране для победы на поле боя оборудование. Западу же с большим трудом удаётся производить достаточно боеприпасов, чтобы помочь Украине — и в итоге западные страны исчерпали свои собственные арсеналы и запасы вооружений и боеприпасов; восстановлены они при этом так и не были.





Обсудим Германию. Я хотел бы задать Германии вот какую задачку: соберите сегодня же одну бригаду. Всего одну, большего не прошу — пять тысяч человек, готовых двинуться на Украину прямо сейчас. Поехали!.. А у вас не получится. Ладно, даю вам месяц... Всё равно не выходит. Даю полгода... Опять-таки ничего не получается. У вас просто нет ни одной бригады, способной участвовать в военных действиях. А одну бригаду ведь перебьют меньше чем за полтора дня — на поле боя на Украине бригада немецких солдат будет полностью уничтожена за полтора дня. А сколько у Германии всего бригад? Слишком мало — вот какой должен быть здесь ответ.





И дело не только в этом, ведь эти бригады развалятся ещё до того, как добраться до Украины. Немцы разве готовились к войне в логистическом плане, поддерживали свою технику в рабочем состоянии? Ответ — нет. Уровень боеготовности у немецких вооружённых сил просто убогий.





Плюс есть ещё момент: много ли немецких солдат готовы отдать жизнь за Украину? Но я могу вам задать вопрос и посерьёзнее: много ли немецких солдат готовы отдать жизнь за Германию? Они в армию пошли, чтобы есть, пить пиво и носить форму, которая девочкам нравится — ну или мальчикам, а то сейчас уже прогрессивная молодёжь служит, — или же они готовы сражаться и убивать? Они пошли служить, чтобы убивать людей, защищая свою страну? Ответ — нет. Армия у вас мягкотелая, слабая, она не умеет и не хочет сражаться, она на такое не способна.

И вот они, значит, выйдут на Украине против россиян? Теперешних россиян, которые теперь без преувеличения стали огнедышащими смертоносными чудищами? Я это всё говорю не с негативным настроем — я лишь хочу донести, что у них солдаты избавились от всей той «мишуры», которая существует в армиях в мирное время: они понимают реалии войны, они хоронили товарищей, они держали на руках друзей, пока те умирали, они знают, что это такое, когда вокруг тебя гибнут люди, но они по-прежнему остаются там и как и раньше готовы к бою.

Немцы к подобному готовы? Ответ — нет. Но не готовы к этому и американцы, и французы, да и вообще любая другая страна в НАТО. В НАТО нет ни одной страны, готовой идти на такую жертву.





Поэтому ответ на ваш вопрос — нет ни малейшего шанса на то, что хоть одна страна НАТО отправит на Украину войска. Ни за что этого не будет.

Дата публикации 06 октября 2023 года.