Dialogue Works: Россия и Китай создают новый миропорядок на смену американскому
Какой вы видите роль конфликта на Украине и того, что происходит прямо сейчас на Тайване, в создании этих альянсов, этих партнёрских отношений, выходящих за рамки альянса, между Россией и Китаем?
ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-сотрудник ЦРУ и Государственного департамента США: Мы видим полную реорганизацию международного миропорядка. Этот миропорядок был установлен, по сути, Соединёнными Штатами при поддержке Европы сразу после Второй мировой войны. Этот миропорядок включал в себя Организацию объединённых наций, главенствующую роль в которой играли США, Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие организации. Всё это Соединённые Штаты называли «международным порядком, основанным на правилах». При этом контролировали этот миропорядок в первую очередь США благодаря влиянию доллара.
То, что произошло в результате соединения экономических санкций против России и всё более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая, а также в адрес России, побудило Россию и Китай, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка. Как вы знаете, БРИКС существует уже не первый день, но происходящее по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь. Бразилия, Индия, Южная Африка также начинают играть более заметную роль вместе с Россией и Китаем. И они исследуют возможность создания альтернативной финансовой вселенной.
Фактическое дистанцирование Саудовской Аравии, как мы увидели, от Вашингтона и примирение Саудовской Аравии с Ираном изменили картину происходящего на Ближнем Востоке. Вместо того чтобы вцепиться друг другу в глотки, они сотрудничают.
Итак, то, что мы видим, являет собой возникновение нового миропорядка и упадок США как ведущей мировой державы, по крайней мере в сфере дипломатии.
Дата выхода в эфир 10 сентября 2023 года.
Ссылки по теме
-
Berliner Zeitung: Кремль расширяет свой «список друзей», чтобы избежать санкций
-
Американский экономист: США серьёзно просчитались, попытавшись ослабить Россию с помощью Украины
-
Bloomberg: Индия успешно идёт по канату многосоюзности
-
Экс-агент ЦРУ: эра гегемонии доллара подходит к концу — БРИКС предлагает миру альтернативу