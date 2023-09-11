Dialogue Works: Россия и Китай создают новый миропорядок на смену американскому

Сегодня мир присутствует при рождении нового мироустройства, пришедшего на смену американскому «порядку, основанному на правилах», заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works ветеран ЦРУ Ларри Джонсон. Как отмечает эксперт, Москва и Пекин стали усерднее работать над реорганизацией международной системы под влиянием американских санкций и агрессивной риторики США. В результате сегодня на первый план выходят страны БРИКС, а влияние США близится к концу.

Какой вы видите роль конфликта на Украине и того, что происходит прямо сейчас на Тайване, в создании этих альянсов, этих партнёрских отношений, выходящих за рамки альянса, между Россией и Китаем?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-сотрудник ЦРУ и Государственного департамента США: Мы видим полную реорганизацию международного миропорядка. Этот миропорядок был установлен, по сути, Соединёнными Штатами при поддержке Европы сразу после Второй мировой войны. Этот миропорядок включал в себя Организацию объединённых наций, главенствующую роль в которой играли США, Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие организации. Всё это Соединённые Штаты называли «международным порядком, основанным на правилах». При этом контролировали этот миропорядок в первую очередь США благодаря влиянию доллара.

То, что произошло в результате соединения экономических санкций против России и всё более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая, а также в адрес России, побудило Россию и Китай, как вы заметили, более усердно работать над созданием нового миропорядка. Как вы знаете, БРИКС существует уже не первый день, но происходящее по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь. Бразилия, Индия, Южная Африка также начинают играть более заметную роль вместе с Россией и Китаем. И они исследуют возможность создания альтернативной финансовой вселенной.

Фактическое дистанцирование Саудовской Аравии, как мы увидели, от Вашингтона и примирение Саудовской Аравии с Ираном изменили картину происходящего на Ближнем Востоке. Вместо того чтобы вцепиться друг другу в глотки, они сотрудничают.

Итак, то, что мы видим, являет собой возникновение нового миропорядка и упадок США как ведущей мировой державы, по крайней мере в сфере дипломатии.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2023 года.