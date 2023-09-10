France info: очередной признак слабости Запада — французский эксперт об итоговой декларации G20

18:44
Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе
Два взрыва прозвучали в Мелитополе Запорожской области, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
18:41
МВД зарегистрировало около 2 тысяч нарушений с начала избирательной кампании
МВД с начала избирательной кампании зарегистрировало около 2 тыс. сообщений о правонарушениях, возбуждено шесть уголовных дел.
18:41
ЦСКА в овертайме проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ
Московский ЦСКА проиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
18:34
Последний розыгрыш программы «Миллион призов» пройдёт 11 сентября
Последних победителей розыгрыша для голосующих электронно определят 11 сентября.
18:32
Байден: США не продадут Китаю способствующую созданию ядерного оружия продукцию
Вашингтон не станет продавать Пекину продукцию, которая могла бы расширить потенциал Китая по производству ядерного оружия.
18:30
Зделар: рад видеть в финале US Open Джоковича и Медведева
Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США (US Open) 2023 года между соотечественником Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.
18:28
«СТРАНА.ua» сообщает о пожаре в Киеве
В Киеве произошёл пожар.
18:26
Военная хроника: ВСУ испытывают нехватку сапёров в Запорожской области
Украинская армия столкнулась с острой нехваткой сапёров на Запорожском направлении, сообщает Военная хроника.
18:25
Зделар заявил, что в Сербии гордятся выступлением сборной на ЧМ по баскетболу
Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар прокомментировал поражение сборной Сербии от команды Германии в финале чемпионата мира по баскетболу 2023 года.
18:14
Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии по футболу
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку со своего поста.
18:06
В ЦИК назвали терактом уничтожение избирательного участка в Запорожской области
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала терактом уничтожение избирательного участка в Запорожской области.
18:01
Казахстан минимально обыграл Северную Ирландию в отборе Евро-2024 по футболу
Сборная Казахстана победила команду Северной Ирландии в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
18:00
Байден: усилия США не направлены на сдерживание Китая
Усилия США не направлены на сдерживание Китая, заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции в Ханое.
17:57
ВСУ выпустили ещё восемь кассетных снарядов по Горловке в ДНР
Украинские военнослужащие нанесли очередные удары по Горловке, выпустив по Никитовскому району города ещё восемь кассетных боеприпасов.
17:57
Байден назвал глобальное потепление экзистенциальной угрозой человечеству
Президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остаётся единственной реальной угрозой для человечества.
17:55
Кузнецова: Медведев — более неудобный соперник для Джоковича, нежели Алькарас
Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от игры россиян Даниила Медведева и Веры Звонарёвой в финале Открытого чемпионата США — 2023.
17:47
Блинкен: Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой
США считают, что Украина решится на переговоры с Россией, если Москва выступит с подобной инициативой. Также Вашингтон готов следовать за Киевом в этом вопросе.
17:41
Умер советский и российский актёр Андрей Шаронов
Советский и российский актёр Андрей Шаронов скончался в возрасте 72 лет, сообщает «Российская газета».
17:40
Сборная Германии победила Сербию и впервые стала чемпионом мира по баскетболу
Сборная Германии обыграла Сербию в финальном матче чемпионата мира по баскетболу.
17:40
В СЖР назвали крайне неприятным случаем недопуск журналистов на конференцию Макрона
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о недопуске журналистов на конференцию Макрона.
17:39
Билялетдинов назвал уход футболиста Изидора потерей для «Локомотива»
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался об уходе нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».
17:36
Байден выразил надежду на скорую встречу с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден выразил надежду на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
17:33
Украинские военные выпустили 11 кассетных боеприпасов по Горловке
Подразделения украинской армии обстреляли населённый пункт Горловка в ДНР, выпустив по жилому району 11 кассетных боеприпасов.
17:31
Байден: участники G20 достигли согласия о «справедливом мире» на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что на саммите G20 было достигнуто согласие о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
17:30
Совбез: за время СВО в России предотвращено 144 теракта
С момента начала спецоперации в России совершён 131 теракт, предотвращено 144 теракта, заявил заместитель секретаря российского Совбеза Юрий Коков.
17:29
Бойцы ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм в зоне спецоперации
Военнослужащие Центрального военного округа получили государственные и ведомственные награды от командования группировки.
17:22
Блинкен: США рассчитывают, что Маск будет предоставлять Киеву услуги Starlink
Вашингтон рассчитывает на то, что предприниматель Илон Маск будет продолжать предоставлять Украине услуги спутникового интернета Starlink.
17:21
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина не продержится и дня без поставок США
Украина не сможет продолжать боевые действия без помощи США.
17:20
Глава ОКР Поздняков не вошёл в состав комиссии МОК по олимпийской программе
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не был включён в состав комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе.
17:19
Совбез России: Киев и Запад намеревались взорвать на Украине «грязную бомбу»
Украина с подачи стран Запада намеревалась взорвать на своей территории «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию, заявил заместитель секретаря российского Совбеза Юрий Коков.
17:09
Потратить баллы «Миллиона призов» можно на билеты в театр или поход в ресторан
Победители программы «Миллион призов» смогут потратить баллы на приобретение билетов в театр или поход в ресторан.
17:09
Оганесян: в «Оренбурге» скучают по Личке, но мы рады за него
Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал переход главного тренера Марцела Лички в «Динамо».
17:05
Шмыгаль: Киев не может самостоятельно покрывать соцвыплаты и бюджетные платежи
Киев покрывает все социальные выплаты, а также бюджетные платежи внутри страны за счёт средств западных стран.
16:58
Захарова потребовала от Франции извинений за недопуск журналистов на конференцию Макрона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона требует у Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона в Нью-Дели.
16:57
Коваленко: обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России
Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Коваленко поделился впечатлениями об отстранении национальной команды от выступления на международных турнирах.
16:48
«Соллерс» сообщила о запуске производства новых пикапов ST6 во Владивостоке
Российская компания «Соллерс» планирует запустить производство новых пикапов ST6 во Владивостоке 11 сентября.
16:47
Тарасова заявила, что готова комментировать этапы Гран-при России
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что могла бы прокомментировать этапы Гран-при России.
16:45
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не пытались сорвать подготовку обороны России
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные даже не пытались сорвать процесс подготовки обороны ВС России.
16:42
Кадыров опубликовал видео уничтожения ВСУ на Бахмутском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал видео ликвидации живой силы, огневых точек и других объектов ВСУ на Бахмутском направлении фронта бойцами спецназа «Ахмат».
16:42
«СТРАНА.ua» пишет об изменениях в руководстве Национальной полиции Украины
Кадровые изменения произошли в руководстве Национальной полиции Украины.
16:33
«Урал» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче
«Урал» нанёс поражение «Крыльям Советов» в контрольном матче.
16:32
Косачёв: декларация G20 свидетельствует о провале антироссийских инициатив G7
Итоговая декларация G20 говорит о том, что антироссийские инициативы Запада провалились, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
16:32
FT: Байден близок к решению о поставке Киеву ракет большой дальности ATACMS
Президент США Джо Байден приближается к решению об отправке ракет большой дальности ATACMS на Украину, что может стать новой главой в военной поддержке ВСУ со стороны Вашингтона.
16:29
МИД ЮАР: Африканский союз станет голосом континента в G20
Африканский союз станет голосом континента в G20.
16:27
Лавров: Индия и Россия работают над возможностью инвестирования рупий
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что у российских экспортёров в индийских банках находится огромное количество рупий, по этой причине Индия и Россия работают над возможностью их инвестирования и использования.
16:25
Каширина — о лишении титулов: крупных средств оспаривать это решение у меня нет
Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить её титулов.
16:17
Более 3 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы
Более трёх миллионов москвичей приняли участие в выборах мэра столицы, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.
16:17
КНР И ЕС намерены до конца года провести двусторонний саммит
Китай и Евросоюз до конца года намерены провести двусторонний саммит. Об этом сообщается в заявлении Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера госсовета КНР Ли Цяна во время саммита G20 в Нью-Дели.
16:10
Тарпищев: Медведеву крайне важно попадать первой подачей в матче с Джоковичем
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от игры российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США — 2023 против Новака Джоковича.
16:07
Премьер Госсовета КНР заявил, что Китай является партнёром и другом ЕС
Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем во время саммита стран G20 в Индии заявил, что Китай является надёжным другом и партнёром Евросоюза (ЕС).