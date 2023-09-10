France info: очередной признак слабости Запада — французский эксперт об итоговой декларации G20

Приняв совместную декларацию без осуждения действий Москвы на Украине, державы «Большой двадцатки» «поддались требованиям России», посетовал в эфире телеканала France info эксперт по международным отношениям Патрик Мартен-Женье. На взгляд специалиста, это стало ещё одним признаком слабости Запада и наиболее богатых стран мира.

«Ужасно видеть, что державы способны отступить перед требованиями России», — заявил в эфире France info преподаватель Института политических исследований и специалист по международным отношениям Патрик Мартен-Женье, имея в виду принятие странами «Большой двадцатки» декларации без осуждения действий Москвы на Украине.

«Все так осторожничают, что не смеют говорить то, что причиняет боль, что расстраивает, — констатирует специалист. — Нельзя было допустить, чтобы хоть слово об Украине, не понравившееся великим державам, вроде Индии и Китая, могло сорвать этот саммит». С точки зрения эксперта, «это ещё один признак слабости Запада и наиболее богатых стран».

Что касается официального вступления Африканского союза в ряды G20, Патрик Мартен-Женье назвал это событие «чисто политическим решением», которое «ничего не изменит в борьбе с бедностью в Африке».