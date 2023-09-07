Польский журналист: поляки не понимают, почему украинских беженцев призывного возраста вообще пустили в страну — а депортировать начинают только сейчас

Политика Варшавы, которая объявила, что начнёт по просьбе Киева выдворять обратно на Украину беженцев-мужчин призывного возраста, вызывает у большинства граждан единственный вопрос — почему это начали делать лишь теперь, заявил в интервью Redacted польский журналист Майк Крупа. Как отметил Крупа, если Варшава действительно хотела помочь Украине, ей следовало бы разворачивать мужчин, попадающих под мобилизацию, прямо на границе.

Любопытно, а что в Польше сейчас говорят в народе, когда слышат об этой затее — ведь на Польшу и так легло огромное бремя по обеспечению всех этих беженцев. Как, на ваш взгляд, отреагирует среднестатистический гражданин Польши на то, что этих людей будут теперь экстрадировать?



МАЙК КРУПА, журналист: Комментарии я видел самые разные, особенно в соцсетях — начиная с обращений к польской полиции, что, дескать, «сами будем вам бесплатно помогать отлавливать таких ребят», и заканчивая сетованиями, что такие шаги принимать поздновато, ведь война уже столько времени продолжается. Такой политики надо было начинать придерживаться сразу же, ещё 24 февраля, как бы кто ни относился к киевскому режиму. А у нас фактически до сегодняшнего дня границы были открыты, потому что такие меры было бы по тем или иным причинам сложно внедрить.

И всё же этих ребят нужно было проверять с самого начала, с 24 февраля. И я всегда говорил — ещё до войны, когда в Польшу медленно нарастал приток украинцев, которых стало два миллиона, и это, конечно, были мигранты, дешёвая рабочая сила, — даже тогда я говорил, что на Украине есть замороженный конфликт и, если мы пускаем к себе всех этих мужчин, мы по существу ослабляем Украину, тем самым мешая и себе достигать своих целей. А это значит, что мы либо Украиной просто пользуемся, либо мы глупы, ведь мы лишаем страну живой силы, которая ей нужна, чтобы сражаться с россиянами на востоке.

Сейчас над всем этим в Польше многие потешаются, но в целом большинство людей согласны, что такую политику нам, конечно же, надо было проводить с самого начала: этих ребят нельзя было к нам пускать, нужно было их оставить на Украине — ну, если мы искренне пытаемся помочь им выстоять в обороне от так называемой импералистической России. Примерно такие у меня остаются впечатления от того, что я наблюдаю в Польше.



Дата публикации 06 сентября 2023 года.