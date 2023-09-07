Бывший британский дипломат: Россия не будет вести переговоров с Западом, пока в Киеве доминируют ультранационалисты

В Вашингтоне никак не могут взять в толк, что Москва не пойдёт на прекращение огня на Украине до тех пор, пока политический курс Киева контролируют ультранационалистические силы, полагает экс-сотрудник MI6 и бывший британский дипломат Алистер Крук. Как заявил Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, политику Украины действительно определяют радикальные националисты, которые ненавидят Россию и всё российское.

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат, экс-сотрудник MI6: ...Проблема в том, что, как мне кажется, Вашингтон и понятия не имеет, что от него потребуется. Понимаете ли, открыть канал связи — это одно, но что предполагается по этому каналу передать? Что предложить российской стороне?



Они никак не поймут, что Россия говорит: «Мы не пойдём на заморозку конфликта, мы не пойдём на это, если вы хотите обсудить какой-то исход — мы ведь уже согласились на определённые условия в марте в Стамбуле в прошлом году, но потом всё было отменено. А не пойдём мы на такое потому, что видим, что в Киеве доминируют и определяют политику ультранационалисты и неофашисты».



А то, что именно такие люди определяют политику, совершенно очевидно — посмотрите только на смехотворный план мирного урегулирования Зеленского из десяти пунктов, в котором от России требуется безоговорочная капитуляция. Это же типичное поведение ультранационалистов — и они будут и дальше предпринимать попытки уничтожить Россию любой ценой: в своей ненависти к России и всему российскому они проявляют крайний радикализм.



Поэтому всё просто — Путин просто не согласится на то, чтобы Запад снова милитаризовал Киев, где доминируют такие люди — не военные, и именно ультранационалисты, именно они ведь контролируют Зеленского. И пока это так, говорить: «А давайте соберёмся и обсудим прекращение огня»... Ведь здесь даже не затрагиваются вопросы о том, что будет с Донецком и Луганском* — о том, как с ними быть, и думать ещё не начали, как мне кажется.



Дата выхода в эфир 06 сентября 2023 года.



* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).