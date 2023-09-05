NTD: главные награды чемпионата мира по танго остались в Буэнос-Айресе

Главные награды чемпионата мира по аргентинскому танго остались в Буэнос-Айресе. Как передаёт NTD, в категории «Салонное танго» победили Джонни Карвахаль и Суай Кирога, которые представляют аргентинскую столицу. Всего в мероприятии приняли участие 650 пар из 35 стран.

Главные награды чемпионата мира по аргентинскому танго остались в Буэнос-Айресе. В категории «Салонное танго» победили Джонни Карвахаль и Суай Кирога, которые представляют аргентинскую столицу.

ДЖОННИ КАРВАХАЛЬ, победитель чемпионата по танго: Я мечтал об этом много лет. Достичь этого уровня — значит, почти достичь вершины, но впереди ещё долгий путь. Это отзывается трепетом в моём сердце. И эта награда говорит о том, что наша работа выполнена хорошо.

СУАЙ КИРОГА, победительница чемпионата по танго: Мы репетировали вместе девять месяцев, но в целом достичь такого можно только после 20-30 лет танцев.

В категории «Сценическое танго» первое место заняли Хулиан Санчес и Бруна Эстеллита, тоже из Буэнос-Айреса.

ХУЛИАН САНЧЕС, победитель чемпионата по танго: Сегодня всё прошло хорошо, и мы счастливы. Когда нам сказали, что мы победили, мы не могли в это поверить.

Чемпионат мира по аргентинскому танго отмечает свой 20-летний юбилей. В этом году в нём участвовали 650 пар из 35 стран. Финал посмотрели 20 тысяч зрителей.

Дата выхода в эфир 04 сентября 2023 года.