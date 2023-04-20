NTD: массовый танец индианок попал в Книгу рекордов Гиннесса

В индийском штате Ассам более 11 000 танцовщиц и 2500 музыкантов установили рекорд Гиннесса. Как передаёт NTD, на спортивном стадионе они исполнили традиционный танец «Биху». За ярким представлением наблюдали премьер-министр Индии Нарендра Моди, губернатор штата и представители Книги рекордов Гиннесса.

Рекорд Гиннесса установили в индийском штате Ассам. Более 11 000 танцовщиц и 2500 музыкантов собрались на спортивном стадионе в Гувахати. Женщины под музыкальное сопровождение исполняют «Биху». Это традиционный танец Ассама.

За ярким представлением наблюдают премьер-министр Индии Нарендра Моди, губернатор штата и представители Книги рекордов Гиннесса.

Танец «Биху» исполняют во время одноимённого праздника. Его отмечают трижды в год. Первый раз — в апреле. В это время праздник называется «Ронгали». Он посвящён началу посевного сезона. В октябре празднуют «Конгали», а в январе — «Бхогали», когда урожай уже собран.

Самый радостный праздник — «Ронгали». Он совпадает с ассамским Новым годом и символизирует начало обновлённой жизни. В этот день сперва кормят скот, потом начинаются песни и танцы, а затем следует застолье с обильным угощением.

Представители Книги Гиннесса вручили сертификаты губернатору Ассама. А все участники мероприятия получили от властей вознаграждение в размере 300 долларов.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2023 года.