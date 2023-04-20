NTD: массовый танец индианок попал в Книгу рекордов Гиннесса

22:18
Карвальо: возможно, Акинфееву нет смысла играть дальше
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о голкипере армейского клуба Игоре Акинфееве.
22:10
ЦБ сообщил, что чистая прибыль российских банков в марте составила 330 млрд рублей
Чистая прибыль российских банков в марте составила 330 млрд рублей. Об этом говорится в материалах ЦБ России.
22:09
Ессентукам присвоили звание «Город военно-исторического наследия»
Депутаты думы Ставропольского края утвердили инициативу о присвоении Ессентукам звания «Город военно-исторического наследия».
22:09
Экспорт продукции компаний Нефтегазового кластера Тюменской области вырос в 1,5 раза в 2022 году
Экспорт продукции компаний, входящих в Нефтегазовый кластер Тюменской области, вырос в полтора раза в 2022 году и достиг $2,3 млрд.
22:08
Специалист Юнисова дала советы по экономии расходов на ЖКУ
Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова рассказала, как сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги.
22:02
«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» нанёс поражение ЦСКА в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
22:00
Канчельскис назвал недопустимым проход в раздевалку «Челси» агента Мудрика
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает недопустимым проход в раздевалку «Челси» агента полузащитника Михаила Мудрика.
21:59
Байден обсудил с Макроном визит президента Франции в Китай
Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили визит главы Франции в Китай.
21:55
Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак дал старт поставкам в страну черноморского газа.
21:55
Канчельскис согласился с тем, что «Челси» сейчас можно назвать посмешищем
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение, что «Челси» превратился в посмешище после ухода бывшего владельца английского клуба Романа Абрамовича.
21:45
Байден и фон дер Ляйен обсудили помощь Украине и новые санкции против России
Американский президент Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.
21:39
Мостовой: в «Спартаке» нет деградации
Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» в матче с «Акроном» в полуфинале Пути регионов Кубка России.
21:33
Небензя заявил, что США не выдали визы журналистам из России на заседание Совбеза ООН
Соединённые Штаты не выдали визы российским журналистам на заседание Совбеза ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
21:30
Путин назначил Котюкова на пост губернатора Красноярского края
Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность назначен Михаил Котюков.
21:21
Marca: защита Алвеса вновь потребовала предварительного освобождения футболиста
Адвокаты бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса приняли решение направить в суд документ с требованием предварительно освободить футболиста.
21:15
Медведев: разгром киевского режима будет подобен разгрому нацистов под Сталинградом
Разгром киевского режима будет таким же, как разгром нацистов под Сталинградом, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал призыв немецких журналистов к украинскому президенту Владимиру Зеленскому не повторять ошибок Адольфа Гитлера, которые были совершены им в годы Великой Отечественной войны.
21:07
Генеральный директор «Пари НН»: у Юрана полный кредит доверия
Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о полном кредите доверия главному тренеру нижегородского клуба Сергею Юрану.
21:01
Артиллерия ВС России нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении
Российские артиллеристы нанесли удар по крупному опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении.
20:57
Татарстан принял 700 тысяч туристов в январе — марте
Татарстан принял 700 тыс. туристов в январе — марте 2023 года, что на 15% больше, чем годом ранее, заявил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.
20:57
В Сочи отреставрируют дом Николая Островского
В Сочи отреставрируют памятник архитектуры федерального значения — дом писателя Николая Островского.
20:56
Al-Hadath: число жертв столкновений в Судане превысило 600
Число жертв столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР) превысило 600. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на местный Минздрав.
20:56
В Татарстане продлили предупреждение о высокой пожароопасности лесов до 26 апреля
В Татарстане продлено штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов.
20:56
В Курганской области ожидается тёплая погода с кратковременными дождями
В Курганской области в ближайшие дни прогнозируется тёплая погода с кратковременными дождями.
20:55
Александр Ф. Скляр дал советы участникам конкурса «Нашествие: Молодые ветра»
Член жюри конкурса «Нашествие: Молодые ветра», лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр отметил, что для молодых коллективов важна любая возможность заявить о себе.
20:54
Матыцин примет участие в открытии Игр стран Боливарианского альянса
Министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в открытии Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
20:52
В Карачаевске задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве девочки
В Карачаевске задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве малолетней девочки.
20:50
Агент Малкома: в РПЛ хороший уровень команд
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:40
Агент Барбоза: Кузяев — топовый игрок
Португальский спортивный агент Паулу Барбоза высказался о желании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева продолжить карьеру в Европе.
20:37
Автоэксперт Хайцеэр назвал курьеров самыми частыми нарушителями дорожного движения среди владельцев СИМ
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что самыми частыми нарушителями дорожного движения среди использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ) являются курьеры.
20:37
Астроном Сурдин назвал гибридное затмение 20 апреля редким событием
Астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин заявил, что гибридное затмение, которое можно увидеть 20 апреля из южного полушария, является редким астрономическим событием.
20:36
Иммунолог Жемчугов напомнил о важности ревакцинации на фоне распространения штамма «арктур»
Доктор медицинских наук врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что некоторым категориям граждан лучше ревакцинироваться от COVID-19 на фоне распространения штамма «арктур».
20:35
Концерн Henkel сообщил о продаже своего бизнеса в России
Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.
20:34
Инфекционист Поздняков считает маловероятным появление нового патогенного штамма COVID-19
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что появление нового патогенного штамма COVID-19 маловероятно.
20:33
В реестре доноров Ямала состоят пять тысяч человек
За год в Ямало-Ненецком автономном округе донорами стали около тысячи человек, всего в реестре более пяти тысяч.
20:33
Депутат Чаплин рассказал о преимуществах цифровых аналогов документов
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») выразил мнение, что внедрение цифрового паспорта станет ещё одним шагом на пути к оцифровке всех документов.
20:32
Инфекционист Тимаков посоветовал вакцинироваться от кори
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о важности вакцинации от кори.
20:32
Жителей Подмосковья призвали не подбирать птенцов, выпавших из гнезда
Жителей Московской области призвали не подбирать птенцов, выпавших из гнезда, а также не пугать пернатых в лесу. У птиц наступил период гнездования.
20:32
Специалист Эрдман предложила выделить отдельные полосы движения для самокатчиков
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).
20:31
В Тюменской области провели 280 тысяч культурных мероприятий в 2022 году
В Тюменской области провели более 280 тыс. культурных мероприятий в 2022 году. Их посетили свыше 28 млн человек.
20:31
В Подмосковье определили более 1000 площадок для проведения Всероссийского субботника
В Московской области определили более 1000 площадок для проведения Всероссийского субботника, который состоится 22 апреля.
20:31
Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Волынскую со 100-летием
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Волынскую с юбилеем. В среду, 19 апреля, ей исполнилось 100 лет.
20:31
Двух медиков из Подмосковья наградили за работу в ЛНР
Двух медиков из Московской области отметили республиканскими и ведомственными наградами Минздрава России за работу в ЛНР.
20:26
Лавров: для снятия барьеров на экспорт российских продуктов почти ничего не сделано
Для снятия препятствий на экспорт российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
20:26
Медведев: Украина сможет войти в НАТО только в составе Польши, Венгрии и Румынии
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно станет частью НАТО.
20:24
Полузащитник «Урала» Сунгатулин: игра с ЦСКА была равной
Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о ничьей с ЦСКА в матче Кубка России Пути РПЛ.
20:23
Глава МИД России Лавров проведёт встречу с Генсеком ООН 24 апреля
Глава МИД России Сергей Лавров проведёт встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем в понедельник, 24 апреля.
20:17
Племянник Кеннеди заявил, что потери ВСУ за время конфликта составили 300 тысяч человек
Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди — младший заявил , что потери Вооружённых сил Украины за время конфликта составили 300 тыс. человек.
20:11
Потапова — о победе над Гауфф: матч получился сложным и психологически, и физически
Российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о победе над американкой Кори Гауфф.
20:11
В Москве после реконструкции откроются десятки поликлиник в ближайшие месяцы
В Москве продолжается работа по капитальному ремонту зданий медицинских учреждений. Так, в районе Черёмушки 20 апреля открылась взрослая поликлиника.
20:11
Врач Щепеляев назвал здоровое питание одной из главных мер профилактики онкологических заболеваний
Врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев выразил мнение, что здоровое или специальное питание — одна из основных мер профилактики онкологических заболеваний.