Le Figaro: Нобелевский фонд отказался приглашать посла России на церемонию вручения премий

Столкнувшись с крайне резкой критикой со стороны Украины и шведского истеблишмента, Нобелевский фонд в субботу принял решение отозвать направленное ранее послу России в Швеции приглашение на церемонию вручения Нобелевских премий, пишет Le Figaro. По информации издания, фонд также отказался приглашать на мероприятие послов Белоруссии и Ирана.

Нобелевский фонд объявил в субботу, что отзывает направленные послам России, Белоруссии и Ирана приглашения на церемонию вручения Нобелевских премий, сообщает Le Figaro со ссылкой на официальное завление фонда.



«Мы приняли решение повторить исключительные меры, принятые в минувшем году, а именно — не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме», — цитирует заявление французское издание.



Как напоминает корреспондент Le Figaro, в четверг фонд заявил, что снова пригласит на церемонию представителей всех иностранных посольств, присутствующих в Швеции. Подобный шаг спровоцировал «шквал критики»: фонд, в частности, осудили официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, а ряд высокопоставленных шведских политиков пригрозили в случае присутствия российского посла на мероприятии его бойкотировать, подчёркивает журналист.



По информации Le Figaro, в своём субботнем заявлении Нобелевский фонд объяснил своё изначальное решение желанием «как можно шире распространять ценности и посылы, которые выражает Нобелевская премия», однако признал, что крайне бурная реакция на подобный жест «данные посылы полностью затмила».



Церемония вручения Нобелевских премий в области медицины, физики, химии, литературы и экономики ежегодно проходит в Стокгольме 10 декабря — лауреатам вручает награды король Швеции Карл XVI Густав, после чего они принимают участие в праздничном ужине, на который приглашаются около 1200 гостей, говорится в материале Le Figaro. В тот же день в столице Норвегии Осло проходит отдельная церемония для лауреатов Нобелевской премии мира.



В прошлом году Норвежский Нобелевский институт приглашал на церемонию вручения премии мира представителей всех посольств, присутствующих в Норвегии, и в этом году планирует поступить так же, отмечает корреспондент Le Figaro.