New York Times: диалог с Москвой по Украине становится на Западе запретной темой

США и их союзники рассчитывали, что наступление ВСУ окажется успешным и усилит позиции правительства Зеленского, но просчитались. В результате, по словам аналитиков, политическая атмосфера в западных странах накалилась, и поэтому разговоры о дипломатическом решении конфликта фактически оказываются табу и всячески осуждаются, пишет The New York Times.

Недавно глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен предложил вариант прекращения огня на Украине. Он заявил, что мирное соглашение может предполагать «отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство» в Североатлантическом альянсе.

Слова чиновника вызвали осуждение со стороны украинских властей. В результате главе НАТО Йенсу Столтенбергу пришлось внести ясность, а самому Йенсену — принести извинения, пишет The New York Times.

По мнению некоторых аналитиков, столкнувшихся с аналогичной критикой, эти «разногласия» свидетельствуют о прекращении общественного обсуждения доступных Киеву вариантов. Причём в тот самый момент, когда для решения кризиса требуется творческий дипломатический подход.

Западные союзники и сами украинцы возлагали большие надежды на наступление ВСУ. Они рассчитывали изменить баланс на поле боя, «обнажить уязвимость» России и «смягчить» её позиции перед потенциальными переговорами, но пока эти планы не оправдались, отмечает издание.

Ситуация на фронте поднимает вопрос о возможных переговорах, даже при условии, что ни одна из сторон пока к ним не готова, считает часть чиновников и экспертов. Другие высказывают опасение, что Москва может истолковать слишком открытый диалог как «ослабление решимости».

Старший политолог корпорации RAND Сэмюэл Чарап уверен, что необходимо говорить о дипломатическом разрешении украинского конфликта. Сам аналитик также подвергался критике за мнение, что интересы Вашингтона и Киева не всегда совпадают и что важно обсудить с Россией результат возможных переговоров.

По его словам, существует широкое и набирающее популярность мнение, что курс, который проводит Запад, не работает. Но отсутствие успеха ВСУ на поле боя «не открыло политического пространства для прямого обсуждения альтернатив».

Представители Пентагона и американской разведки начинают обвинять украинцев в слишком медленном наступлении. А западные правительства, которые предоставили Киеву огромное количество техники и имели завышенные ожидания, чувствуют себя «более уязвимыми», заявил в интервью The New York Times профессор Джорджтаунского университета и бывший чиновник Чарльз Купчан.

По его словам, Америка надеялась, что летняя кампания ВСУ «поставит под угрозу» положение России в Крыму и усилит позиции Киева на переговорах, но этого не произошло. «Поэтому политическая атмосфера ужесточилась, и в целом всё ещё существует политическое табу на трезвый разговор о финале», — отметил эксперт.

Господин Купчан знает, о чём говорит. В апреле он и бывший президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас опубликовали статью, в которой призвали Вашингтон и его союзников разработать «план, как перенестись с поля битвы за стол переговоров», за что подверглись широкому порицанию.

«Любое открытое обсуждение запасного плана чревато политическими последствиями, в чём мистер Йенссен убедился на собственном горьком опыте, как и мы, пытающиеся сформулировать возможный запасной план, — сказал Купчан. — На нас обрушается шквал критики и оскорблений. То, что было в некоторой степени табу, теперь является в высшей степени табу».

На его взгляд, поскольку будущее украинского наступления находится под вопросом, самое время изучить альтернативы. Но вместо этого Столтенберг и другие западные чиновники с удвоенной силой принимаются повторять лозунги о том, чтобы собираются поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», подчеркнул эксперт.