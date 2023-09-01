Интервью Виктора Орбана Такеру Карлсону — полная версия

16:37
Путин: Россия непобедима благодаря народу
Россия непобедима благодаря её народу, заявил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».
16:37
В Подмосковье рассказали о вакцинации от гриппа в мобильных комплексах
Жители Московской области могут привиться от гриппа в мобильных комплексах, которые с этой целью выезжают в наиболее посещаемые места региона — к железнодорожным станциям, торговым центрам и автовокзалам.
16:31
Форум инноваций БРИКС в Москве собрал более 5000 участников из 30 стран
Участниками международного форума инноваций БРИКС в Москве стали более 5 тыс. участников из 30 стран, в том числе из КНР, Индии, Бразилии, ОАЭ, ЮАР и Индонезии.
16:31
NYT: чиновники в ФРГ в частном порядке выступают за начало контактов по Украине
Чиновники Германии выступают за начало переговоров между Москвой и Киевом.
16:27
Цена нефти марки WTI поднялась выше $85 за баррель
Цены на нефть марки WTI превысили $85 за баррель впервые с ноября 2022 года.
16:27
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Италии «Формулы-1»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл первую свободную практику Гран-при Италии «Формулы-1».
16:25
В Греции пожарные спасли 25 мигрантов, оказавшихся в огненном кольце
В Греции пожарные спасли 25 мигрантов, оказавшихся в огненной ловушке в лесу между двумя деревнями в регионе Эврос на северо-востоке страны.
16:25
Резидент технополиса «Москва» выпустил комплекты для домашнего обучения школьников
Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» запустил производство наборов для домашнего обучения серии #КлассДома, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
16:15
Мэр сообщил об обстрелах Куйбышевского района Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Куйбышевский район города находится под обстрелом.
16:15
Вайцеховская: фигурное катание начало стремительно превращаться в «Дом-2»
Обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась мнением о текущей ситуации в фигурном катании.
16:12
В Гонконге из-за супертайфуна «Саола» отменили сотни рейсов и закрыли школы
Из-за приближающегося супертайфуна «Саола» в Гонконге и провинции Гуандун отменены сотни рейсов, закрываются школы и предприятия.
16:07
В Шэньчжэне введён максимальный уровень реагирования на ЧС из-за тайфуна «Саола»
В китайском городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) из-за приближающегося тайфуна «Саола» объявлен противопаводковый и противотайфунный экстренный режим I уровня.
16:04
Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24
В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.
16:01
Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса
Российской фигуристке Камиле Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса.
15:59
Бывший топ-менеджер «Рольфа» Кайро приговорён к 8,5 года тюрьмы
Суд приговорил бывшего топ-менеджера автодилера «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года колонии по делу о валютных операциях с представлением заведомо подложных документов.
15:57
В Петербурге число вакансий для педагогов выросло на 19% за два месяца
В Санкт-Петербурге число вакантных позиций для педагогов увеличилось на 19% с июня. Большая часть из них относится к сфере онлайн-образования.
15:57
Жителей Челябинской области предупредили о дождливых выходных
По данным ЦГМС Челябинской области, в регионе предстоящие выходные, 2 и 3 сентября, будут дождливыми.
15:55
На ВДНХ 2 и 3 сентября пройдут турниры по конкуру
В Центре национальных конных традиций на ВДНХ 2 и 3 сентября состоятся соревнования по конкуру.
15:54
Шестилетняя девочка погибла в результате ударов ВСУ в районе ТРЦ «Донецк Сити»
Шестилетняя девочка погибла в результате обстрела украинскими войсками района торгово-развлекательного центра «Донецк Сити».
15:54
В Татарстане высокая пожароопасность в лесах сохранится до 7 сентября
В Татарстане четвёртый и пятый класс пожарной опасности в лесах сохранится в период с 2 до 7 сентября.
15:54
В Киеве пригрозили Варшаве судом за запрет на ввоз украинского зерна
Украина будет жаловаться в арбитраж и в Еврокомиссию, если Польша продолжит продлевать запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
15:50
Кабмин Армении направил парламенту проект ратификации Римского статута МУС
Правительство Армении попросило парламент страны ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.
15:47
Минпросвещения: школы России полностью перешли на отечественное ПО
Все российские школы перешли на отечественное программное обеспечение. Такое заявление сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время заседания с участием президента России Владимира Путина
15:45
Палмер провалил взвешивание и отдаст 30% гонорара Туменову
Президент ACA Алексей Яценко заявил, что американец Лэнс Палмер не сделал вес перед четвертьфинальным боем Гран-при АСА с россиянином Бибертом Туменовым.
15:38
Путин: Донбассу нельзя откладывать решение социальных вопросов
Решение социальных вопросов Донбасса нельзя откладывать, несмотря на сложный период, заявил президент России Владимир Путин.
15:34
Глава МИД Эстонии недоволен приглашением россиян и белорусов Нобелевским фондом
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна остался недоволен решением Нобелевского фонда пригласить представителей России и Белоруссии на церемонию вручения премий в Стокгольме.
15:32
Мастер-классы по кинопрофессиям для подростков проведут в рамках МУФ в «Лужниках»
На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» для детей и подростков от десяти до 16 лет организованы бесплатные мастер-классы по кинопрофессиям.
15:31
Более 10 человек ранены из-за удара ВСУ в районе ТРЦ «Донецк Сити»
В центре Донецка более 10 человек получили ранения из-за обстрела района, где расположен ТРЦ «Донецк Сити», со стороны украинской армии. Среди пострадавших шестилетний ребёнок.
15:30
Федерация фехтования Украины пожаловалась в МОК на бездействие FIE в деле Харлан
Федерация фехтования Украины направила жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в ситуации с Ольгой Харлан.
15:28
В Москве концерт по случаю Дня города пройдёт 9 сентября в «Лужниках»
В Москве праздничный концерт по случаю Дня города состоится на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» в субботу, 9 сентября.
15:28
Пассажиропоток общественного транспорта в Подмосковье за лето-2023 вырос на 4,5%
Пассажиропоток общественного транспорта в Московской области за лето вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
15:28
Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в начале сентября в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ожидается в начале сентября в Москве.
15:27
Омбудсмен Ярославская предостерегла родителей от критики учителей при ребёнке
Уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская выразила мнение, что детям необходимо говорить о школе только хорошее.
15:26
Хирург Умнов рассказал о причинах появления вдовьего горба
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал о причинах появления вдовьего горба.
15:23
Юрист Славнов посоветовал убирать с лобового стекла мешающие обзору предметы
Юрист, автоэксперт Дмитрий Славнов посоветовал убирать с лобового стекла мешающие обзору предметы, в частности планшеты, телефоны, мягкие игрушки.
15:23
Врач Сенченко посоветовал отказаться от ватных палочек во избежание отита
Кандидат медицинских наук доцент кафедры хирургии Илья Сенченко рассказал, что использование ушных палочек может спровоцировать развитие отита.
15:21
El Mundo: на Украине признали преимущество России в беспилотниках на фронте
Украинский военный Николай Гаврилюк, который основал компанию по производству дронов, признал, что преимущество в использовании беспилотников на фронте на сегодняшний день у России.
15:21
Кремль: Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудят международную проблематику
Президент России Владимир Путин и глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи 4 сентября будут обсуждать взаимное сотрудничество, а также международную проблематику.
15:20
ВС России за неделю сбили четыре военных самолёта и один вертолёт ВСУ
Истребительная авиация ВКС России, а также российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили четыре военных самолёта и один вертолёт ВСУ.
15:20
Набиуллина: ЦБ России планирует продлить ограничения на операции с валютой
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор планирует в сентябре продлить ограничения на операции с валютой.
15:18
Путин заявил о планах России создать школы в семи городах и двух сёлах Киргизии
Россия до 2027 года собирается построить в семи городах и двух сёлах Киргизии девять школ, где будут учиться более 11 тыс. детей.
15:17
ВС России пресекли попытки ВСУ прорвать оборону у Клещеевки и Малоильиновки
Попытки украинской армии прорвать оборону российских войск у Клещеевки и Малоильиновки провалились, сообщает Минобороны России.
15:16
Минобороны России: ВСУ специально бросают бойцов в «мясные» штурмы
Командование украинской армии намеренно бросает в «мясные» штурмы личный состав ВСУ без прикрытия во время так называемого контрнаступления.
15:15
Тихонов: у «Спартака» совсем нет защиты
Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Спартак».
15:14
Мэр Донецка заявил о прямом попадании снаряда ВСУ в ТРЦ «Донецк сити»
В результате ударов украинской армии по Киевскому району Донецка произошло прямое попадание в здание торгово-развлекательного центра «Донецк сити».
15:10
Тихонов: «Зенит» набирает былой чемпионский ход
Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов считает санкт-петербургский «Зенит» фаворитом в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
15:06
МО России: ВСУ за неделю потеряли почти тысячу бойцов на Запорожском направлении
Военнослужащие России из Запорожской группировки в течение недели уничтожили почти 1 тыс. украинских военных, которые предприняли 44 попытки наступать на российские подразделения на этом участке фронта.
15:06
Минобороны: военные ВСУ отказываются форсировать Днепр из-за опасений погибнуть
Минобороны России сообщило, что военные ВСУ отказываются форсировать Днепр на Херсонском направлении из-за опасений погибнуть от огня российской армии.
15:06
ЧФ России установил постоянный контроль обстановки в акватории Чёрного моря
В Минобороны России заявили, что Черноморский флот установил постоянный контроль в акватории Чёрного моря.
15:05
ВС России нарушили управление системой стратегических радиопомех ВСУ
В результате ударов, наносившихся с 25 августа по 1 сентября, российские войска нарушили управление системой стратегических радиопомех ВСУ, уничтожили цеха по сборке безэкипажных катеров, сообщает Минобороны России.