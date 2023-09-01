Интервью Виктора Орбана Такеру Карлсону — полная версия

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15:06 МО России: ВСУ за неделю потеряли почти тысячу бойцов на Запорожском направлении Военнослужащие России из Запорожской группировки в течение недели уничтожили почти 1 тыс. украинских военных, которые предприняли 44 попытки наступать на российские подразделения на этом участке фронта.

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