Tucker on X Оригинал

Интервью Виктора Орбана Такеру Карлсону — полная версия

Материал представлен в переводе ИноТВ
Запад совершил роковой просчёт в отношении России. Об этом в интервью известному американскому телеведущему рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Они также обсудили другие актуальные вопросы современной геополитики. ИноТВ предлагает своим читателям полную версию этого интервью.
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источник
Tucker on X США Северная Америка
теги
Венгрия Виктор Орбан вооруженный конфликт Россия США Такер Карлсон Украина
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