NTD: россиянка собрала огромную коллекцию кукол Барби

Россиянка Татьяна Тузова собрала 12 тысяч кукол Барби. Как передаёт NTD, сначала в её коллекции было 200 кукол, потом уже полторы тысячи, а сегодня она едва помещается в целую комнату. Поклонница Барби собирает кукол только в коробках, поскольку это повышает их коллекционную ценность.

Россиянка Татьяна Тузова собрала 12 тысяч кукол Барби. Увлекается этим с детства, но к 12 годам у неё было только две куклы — семья жила небогато. Десять лет назад в коллекции Татьяны насчитывалось уже 200 Барби, потом — полторы тысячи. Для коллекции понадобилась отдельная комната.

ТАТЬЯНА ТУЗОВА, коллекционер: Мне кажется, Барби — это такой пример для подражания. У неё главный слоган: «Ты можешь быть кем угодно». И я, глядя на неё, тоже поняла, что я тоже могу быть кем угодно.

Татьяна родилась в семье музыкантов. Когда ей исполнилось полгода, умер отец. Мама-учительница зарабатывала немного. Поэтому куклы казались роскошью.

ТАТЬЯНА ТУЗОВА: Я решила, что у меня будет всё. И всё будет ещё и розовое. И я стала учиться, много училась. По желанию родителей, я сначала выучилась на преподавателя фортепьяно, а потом уже пошла на связь с общественностью, потому что я сама так хотела.

Поклонница Барби собирает кукол только в коробках. Говорит, что это повышает их коллекционную ценность. Без коробки кукла будет на 30 процентов дешевле.

Татьяна — далеко не единственный коллекционер Барби. Среди них есть даже рекордсмены.

ТАТЬЯНА ТУЗОВА: Есть женщина — Беттина Дорфманн. У неё 18 тысяч кукол. Она мировой рекордсмен. Я ездила к ней в гости — она живёт в Германии — и даже выкупила у неё 200 кукол для своей коллекции. И вот они здесь.

Недавно Татьяна с мужем купили жильё в Дубае. Теперь у неё и там коллекция Барби — уже 200 кукол. Покупает их в магазине игрушек или заказывает из США.

Россиянка радуется, что в мире стало больше розового цвета. Люди чаще покупают одежду в розовых тонах, а некоторые даже автомобили красят в розовый.

Дата выхода в эфир 31 августа 2023 года.