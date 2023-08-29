В то время как влияние Запада неуклонно тает из-за своей непоследовательности, Кремль укрепляет свои позиции на международной арене благодаря президенту России Владимиру Путину, передаёт издание Wall Street Journal. Среди прочего, американские журналисты отмечают успехи Москвы в Африке, на Ближнем Востоке и в отношениях с Китаем. Как отмечается, западные оппоненты президента России — это «Черчилли» на трибуне и «Чемберлены» в реальной жизни.

Взгляд из Кремля на положение дел в России в связи с событиями на Украине далеко не такой мрачный, как хотелось бы оппонентам президента страны Владимира Путина. Украинцы заняты своими проблемами, такими как участие в спорах с американскими военными о том, кто виноват в медленном развитии «контрнаступления». Учитывая то обстоятельство, что в Пентагоне предупреждают Киев о неспособности предоставить Украине такие же или большие объёмы военной помощи для второго «наступления» в следующем году, в Кремле такие заявления могут расценить как преодоление «пика обороноспособности Украины», пишет Wall Street Journal.

За пределами страны Владимиру Путину также есть чему порадоваться. Переворот в Нигере подчёркивает огромный успех, которого добилась группа Вагнера в подрыве позиций Запада в Африке. Частично речь идёт о получении Россией контроля над такими ресурсами, как золото и уран, а частично о создании «хаотичных» угроз интересам Запада. Лидерам стран Запада приходится бороться с потоками мигрантов, поскольку беженцы устремляются на север, а угроза терроризма возрастает по мере того, как джихадистские группы укрепляют свои позиции в Сахеле. Крах французского и европейского могущества в Африке не просто подчёркивает геополитическое бессилие Европейского Союза, но и отвлекает внимание и ресурсы Вашингтона как от Азии, так и от Украины, сетует автор статьи.