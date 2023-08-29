Defense News: много беспилотников в сжатые сроки — Пентагон бросил вызов Китаю

Пентагон обязался внедрить в ближайшие годы тысячи автономных систем в рамках новой программы, призванной модернизировать американскую армию, чтобы она была способна эффективно противостоять Китаю. Палата представителей поддержала эту идею в законопроекте о расходах на оборону на 2025 финансовый год, в рамках которого планируется выделить $1 млрд для создания недорогих беспилотников и внедрения систем искусственного интеллекта, сообщает Defense News.

Пентагон представил новую программу под названием Replicator, целью которой является внедрение массы беспилотников в максимально сжатые сроки, чтобы американские силы были конкурентоспособны в противостоянии с Китаем. Об этой программе объявила в понедельник заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс во время своего выступления на конференции по новым технологиям Национальной оборонной промышленной ассоциации, пишет Defense News.



В рамках этой программы Пентагон обязался внедрить тысячи автономных систем в различных сферах в течение ближайших двух лет, поясняется в статье. По словам Хикс, программа Replicator должна будет стимулировать прогресс в сфере перехода американских сил к использованию «небольших, умных, дешёвых и многочисленных платформ» на базе новейших технологий. На данный момент этот процесс происходит «слишком медленно», констатировала она.



Курировать программу вместе с Хикс будет также заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди и глава Отдела оборонных инноваций (DIU) Дуг Бек, сообщается в статье. Более подробная информация, по словам Хикс, будет опубликована в ближайшие недели.



Программа Replicator исходит из того, что основным преимуществом Китая на данный момент является массовость — у него «больше кораблей, больше ракет, больше людей», как заявила Хикс. Поэтому лучшим ответом Вашингтона в этой гонке должно стать именно внедрение инноваций.



Кроме того, автономные системы являются довольно эффективной формой инноваций, подчеркнула Хикс. В качестве примера она привела конфликт на Украине, где дешёвые и часто даже коммерческие беспилотники активно используются на поле боя для разведки, нацеливания и проведения атак. По словам Хикс, Россия тоже имеет и использует большое количество беспилотников, однако новая программа Replicator нацелена прежде всего на Китай.



Несмотря на это, как отметила Хикс, Пентагон по-прежнему будет развивать и свои основные боевые системы, которые являются более масштабными, дорогими и немногочисленными по сравнению с беспилотными аппаратами. Цель по внедрению небольших дронов в больших количествах и в кратчайшие сроки перекликается с призывами бывшего директора DIU Майка Брауна к Пентагону, который требовал более эффективно использовать коммерческие инновации для обеспечения масштабных возможностей — подход, который он назвал «стратегией хеджирования», поясняется в статье.



Палата представителей поддержала эту идею в рамках своего законопроекта о расходах на оборону на 2025 финансовый год, сообщает Defense News. Законопроект предусматривает выделение $1 млрд на создание специального «хедж-портфеля» под управлением DIU, в который будут входить проекты по созданию и внедрению недорогих беспилотников, гибких режимов связи и вычислений, а также систем с использованием искусственного интеллекта.



Кроме того, в 2024 году Министерство обороны США запросило $1,8 млрд на развитие проектов с использованием искусственного интеллекта, а по состоянию на 2021 год курировало уже более 685 связанных с этим проектов, отмечается в статье. Программа Replicator предназначена для того, чтобы объединить все эти инвестиции и осуществить дальнейшее масштабирование производства, заявила Хикс. Речь идёт о реорганизации существующих фондов, где речь идёт про сотни миллионов долларов.



Это далеко не первая инновационная программа Пентагона, отмечается в статье. Хикс также упомянула несколько предыдущих программ в своей речи. Однако в прошлом на подобные инициативы ссылались так часто, что они почти утратили смысл. Сейчас Пентагон надеется, что такого не произойдёт, подчеркнула Хикс: «Это не значит, что все риски исключены. Здесь нам придётся сделать большие ставки», — заключила она.