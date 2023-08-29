АВС: скрывали проблемы со здоровьем — пять тысяч американских пилотов под следствием

Федеральное управление гражданской авиации ведёт расследование в отношении 5000 пилотов, многие из которых являются военными ветеранами. Их обвиняют в сокрытии проблем со здоровьем и фальсификации медицинских записей. 60 пилотам уже запретили летать. Как сообщает канал АВС, власти обеспокоены, что некоторые пилоты, возможно скрывают психические расстройства или обманным путём получают пособия по инвалидности.

Пять тысяч пилотов находятся под следствием. Их обвиняют в сокрытии проблем со здоровьем. Эти пилоты ещё и военные ветераны, которые не сообщили, что получали пособия по инвалидности из-за условий, которые могли не позволить им находиться в кабине пилота.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) уже распорядилось, чтобы 60 пилотов прекратили полёты. Передаёт корреспондент АВС Зорин Ша.

Шокирующее разоблачение от федерального управления гражданской авиации. Около 60 пилотам, также являющихся военными ветеранами, велено покинуть кабину на время расследования в отношении почти 5000 пилотов, которые по утверждению FAA фальсифицировали медицинские записи.

Как сообщает газета The Washington Post, расследование «выявило давние проблемы в том, как FAA проводит медицинское обследование пилотов». Изучаются материалы, начиная с 2019 года, когда управление Генерального инспектора Министерства по делам ветеранов США «забеспокоилось, что некоторые пилоты, возможно, скрывают психические расстройства или обманным путём получают пособия по инвалидности».

FAA сообщило, что закрыло около половины дел и что большинство пилотов, что дела остаются открытыми, всё ещё могут летать, пока ведётся расследование. Высокопоставленный американский чиновник рассказал газете, что 600 пилотов, находящихся под следствием, имеют лицензии на полёты пассажирскими авиакомпаниями.

ЗОРИН ША, корреспондент АВС: В заявлении FAA говорится, что будут предприняты дополнительные шаги, включая правоприменительные действия на основании их расследования этих случаев. Ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов заявила, что статья The Washington Post и претензии управления Генерального инспектора не отражают исключительный уровень безопасности, который мы в настоящее время наблюдаем в авиации общего назначения.





Более того, медицинская нетрудоспособность встречается крайне редко. Рейчел?

Хорошо, Зорин, спасибо!

Дата выхода в эфир 28 августа 2023 года.