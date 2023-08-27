Fox News: «никогда не сдавайся» — тюремная фотография принесла предвыборной кампании Трампа $7,1 млн

После обнародования тюремной фотографии Дональда Трампа, сделанной при его формальном аресте в Атланте, предвыборная кампания бывшего президента США собрала более $7,1. Во многом рост сбора средств обусловлен продажей товаров с изображением тюремного фото Трампа.

В субботу предвыборная кампания кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа «Трамп 2024» подтвердила телеканалу Fox News, что за последние три недели они собрали почти $20 млн.

При этом, по словам представителей лагеря бывшего президента, из почти $20 млн $7,1 млн было собрано после обнародования тюремной фотографии, сделанной после формальной процедуры ареста Трампа в Атланте.

По данным команды Трампа, в пятницу они собрали $4,18 млн, и этот день стал самым кассовым за всю кампанию. Уже через несколько дней они рассчитывают преодолеть отметку в $20 млн по сбору средств в поддержку кандидатуры Трампа.

Fox News отмечает, что значительный рост в сборе средств во многом обусловлен товарами, которые кампания продаёт через свой интернет-магазин.Как только Трампа взяли под стражу, кампания начала продавать футболки, плакаты, наклейки на бамперы и охладители для напитков с тюремной фотографией бывшего президента. На товарах также красовался лозунг «Никогда не сдавайся!»