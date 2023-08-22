Разведчик США: «никто уже не верит Западу» — своей внешней политикой США выставляют Россию в выгодном свете

Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил в интервью Стивену Гарднеру, что «Путин проявил большую сдержанность в конфликте на Украине», и исторически у России были все основания ответить Западу в полной мере. Он уверен, что своим постоянным неудачным вмешательством в политику других государств США только портят свою репутацию, заставляя эти страны сближаться с Россией.

Владимир Путин в своём выступлении на этой неделе заявил, что «Россия ищет новых друзей, поскольку Запад продолжает изолировать Россию». Как вы думаете, перейдут ли другие страны, потерявшие уважение к США или не желающие больше торговать с нами, на сторону России, захотят вести с ней дела?

ТОНИ ШАФФЕР, бывший разведчик ВС США: Разумеется. Именно поэтому был проведён саммит с Африкой пару недель назад. И именно поэтому так много из того, что делает Путин, не освещается западными СМИ. Вот почему я бы сказал, что они проявили большую сдержанность в этом конфликте. Путин обрисовал этот конфликт так, что они, русские, стремятся восстановить свои исторические границы. Позвольте мне об этом рассказать. Неоконсерваторы и другие никогда не интересовались этим. У русских есть вполне оправданный повод для переживаний. Понимаете, это довольно сложно описать, но дайте я всё объясню: существует принципиально обоснованная паранойя. Русские подвергались вторжениям… Дайте-ка мне пройтись по списку: Монголы — 1337 год, Османская империя — 1570, Швеция — 1708 (и они тогда знатно получили!), Франция — 1812, Япония — 1905, интервенция США на стороне белого движения — 1918, Германия — 1941.

Поэтому, если это изучать — и это исторический факт, я это не выдумываю — вы понимаете, что это в контексте их культуры. Культуры Путина. Путин нашёл способ использовать эту паранойю, хорошо это или плохо. Он понимает русский менталитет, он его чувствует, он же русский. Поэтому всякий раз, когда Запад говорит о том, каким они видят Путина… Да неважно, Путину всё равно, ему просто всё равно! У него есть другая аудитория, которую вы упомянули, — остальной мир. И у Путина есть право взять этот список стран и сказать: «Нас обидели, и у нас есть право на самооборону, и то, что мы сейчас делаем, — это самооборона». Мы с этим не согласны, но остальной мир видит это по-другому. И есть две причины взглянуть на это под другим углом: во-первых, у него есть этот список, у него есть новейшая история, а, во-вторых, теперь уже никто не верит Западу.

У нас было несколько дипломатических провалов, которые привели к катастрофическим последствиям. Сирия. Интервенция Запада в Сирию не увенчалась успехом. От США требовалось, в основном, только одно — чтобы мы вошли в Сирию и, по сути, попытались помочь урегулировать ситуацию с русскими, а именно: нужно было избавиться от Асада. Россия сказала: «Нет, мы не будем этого делать, извините». «Но вы должны!». Но они сказали: «Нет, не будем, извините». И это было во времена Обамы, Джона Керри, всех этих ребят, выясняющих, что же лучше для Сирии, а русские просто сказали: «Нет, мы будем работать с этим парнем». Они поддержали его. Стивен, пока мы тут разговариваем, кажется, Асад всё ещё у власти, верно? Выходит, русские поддержали Асада, и он всё ещё там — это повышает доверие к России. С другой же стороны, есть такие места, как Афганистан, когда мы говорим, что будем поддерживать их, а в следующее мгновение бежим и терпим катастрофическое поражение.

Ещё раз говорю: я не противник США, я просто констатирую факты. Моя работа, Стивен, как офицера разведки, заключается в том, чтобы смотреть на ситуацию с другой стороны и понимать, как они думают. Вот как мыслит Путин: «Мы поддержали того парня, поддержим и тебя. Когда дело доходит до столкновения, ты можешь быть диктатором, но ты — наш диктатор. И мы будем поддерживать тебя». Это что-то да значит для стран третьего мира. Это что-то значит для тех стран, которые искали поддержки у Запада, а им просто читали нотации.

Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.