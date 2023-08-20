La Nouvelle Tribune: вместо Европы российским туристам предложат Африку

Российский туризм в европейские страны в этом году сильно упал, поэтому туроператоры ищут замену европейскому направлению. И, как пишет La Nouvelle Tribune, они изучают возможность сотрудничества со странами Африки. Самыми перспективными считаются Египет, Марокко, Танзания и Кения.

Ухудшение отношений между Россией и Европой привело к резкому сокращению числа российских туристов, выезжающих в Европу. И теперь Россия активно ищет новые направления для своих граждан, пишет La Nouvelle Tribune. «Альтернативой Европе становится Африка с её потрясающей природной красотой и богатым культурным разнообразием», — пишет издание.

По данным Ассоциации туроператоров России, в 2022 году российских туристов в Европе стало меньше на 84%. И вместо Европы им собираются предлагать поездки в ОАЭ и в Африку. Африканский континент с его природной красотой, разнообразными ландшафтами и культурным богатством обладает сильным туристическим потенциалом, отмечает автор статьи. Поэтому российское правительство работает с несколькими африканскими странами, чтобы облегчить поездки для своих граждан. В рамках этого процесса подписываются соглашения об отказе от виз и о партнёрстве в сфере туризма. Египет, Марокко, Танзания и Кения считаются одними из наиболее предпочтительных направлений.

Но здесь есть и более глубокие дипломатические и экономические последствия, отмечает издание. Поощряя своих граждан посещать Африку, Россия может не только диверсифицировать свои экономические связи, но и укрепить дипломатические союзы с рядом стран на континенте.

Хотя новая волна туристов также создаёт проблемы для принимающих стран. Эти страны должны быстро адаптироваться, чтобы удовлетворить потребности и ожидания новых гостей. Сюда входит подготовка гидов, изучение русского языка и улучшение существующей инфраструктуры. В то же время для африканских стран это открывает возможность укрепить свою экономику и геополитическое влияние.

Что же до Европы, то La Nouvelle Tribune отмечает, что некоторым странам, которые были популярными среди россиян, пришлось адаптироваться к новой реальности. В Латвии, например, индустрия туризма пытается выйти на новые рынки, в то время как в Финляндии основное внимание уделяется внутреннему туризму. Отсутствие россиян ощущается и в Испании и Чехии.