Redacted: на Украине процветает торговля органами, а люди закрывают на это глаза

Согласно некоторым документам, на Украине вовсю развивается «многомиллиардная индустрия» — торговля детьми и их органами, сообщает Redacted. Несмотря на то что эта информация есть у Госдепа США и ООН, люди старательно обходят эту тему стороной и отказываются её освещать, отдавая предпочтение обсуждению Путина и России.

У нас в гостях был Тим Баллард, который, разумеется, был отлично представлен в фильме «Звук свободы»*, где его сыграл Джеймс Кэвизел. Я спросил его об этом, и мы, в частности, говорили об Украине. И один из многонациональных каналов торговли детьми, который ему удалось разрушить вместе со своей командой, возник как раз на Украине. Он очень подробно рассказал об этом (если вы хотите получить более подробную информацию, я советую вам посмотреть моё полное часовое интервью с Тимом Баллардом, посвящённое именно этому вопросу). А затем мы перешли к разговору о торговле органами, и он сказал: «Спасибо, что освещаете эту тему: никто не хочет говорить об этом, никто не задаёт мне вопросы на эту тему, никто не освещает эту часть истории». А между тем это многомиллиардная индустрия. И доля торговли людьми в этом деле превышает 200 миллиардов долларов.

Задумайтесь о миллиардах долларов, которые зарабатываются на этих женщинах, которые сидят в этих бункерах, на продаже их детей — вот что происходит прямо сейчас на наших глазах. И мы обнаруживаем эти документы, находим материалы Красного Креста, которые Россия собиралась расследовать в Мариуполе (я пока не знаю результатов этого расследования и смогли ли они это подтвердить). Всё это очень тревожно. И, пожалуйста, бейте тревогу по этому поводу! Мы не можем быть единственным каналом, освещающим это. Пожалуйста, поделитесь этой информацией с другими людьми.

НАТАЛИ МОРРИС, соведущая: Я согласна, да. Это так. Просто это словно совсем чересчур…

Люди зарывают голову в песок, когда речь заходит о таких вещах. У меня сегодня утром было ещё одно интервью по этому поводу, и должен сказать, что... Мы можем освещать определённые вещи, мы можем освещать большие истории, но когда дело доходит до таких невероятных событий, и у нас есть информация, у Государственного департамента США есть информация, у ООН есть информация — люди прячут голову в песок. Будто подобные вещи вызывают у них «синдром страуса».

ДЭВИД ФОСТЕР, исполнительный продюсер Redacted: Я думаю, это из-за культуры отмены. Мне кажется, все... Нас убедили на примерах всех этих разных тем — COVID-19 и всё тому подобное, — что если мы будем говорить об этом, то нас могут «отменить», нас могут убрать из социальных сетей, нас могут отстранить от того, чем мы занимаемся в своей повседневной жизни. И я думаю, многие люди просто смотрят на это, как на то, что не стоит подобного риска. Говорят об этом только те люди, которые считают, мол, «а знаете что, мне плевать на риск: это то, что меня беспокоит». Как я. Я не против поговорить об этом. Я буду говорить об этом до посинения, потому что считаю, что об этом нужно говорить. Но некоторые просто не могут поднимать подобный шум.

НАТАЛИ МОРРИС: Да… Я чувствую себя неудобно из-за этого, потому что я думаю, насколько безумной может быть та или иная история? Например, сейчас на Украине мы имеем дело с компанией Burisma и её коррупцией в энергетике, с Хантером Байденом, теперь у нас есть документы о биолабораториях, и эта продажа детей... И всё это кажется правдоподобным. И кажется, что мы так далеко ушли от того, что «Путин — сумасшедший и просто хочет заполучить Украину для себя, потому что он гнусный человек, который хочет всё больше и больше земли», дошли до историй, где всё имеет смысл… Но так неудобно заходить настолько далеко, что хочется просто сказать: «Я больше не могу на это смотреть». Я чувствую себя так, словно это страшно, это слишком, но это правда. И это ужасно.

Дата выхода в эфир 03 августа 2023 года.

* «Звук свободы» — американский художественный фильм 2023 года, посвящённый проблеме современной работорговли и основанный на реальной истории Тима Балларда, бывшего государственного агента, который начал свою собственную операцию против торговли детьми в Латинской Америке (прим. ИноТВ).