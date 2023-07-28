CNN: отношений с США практически нет — поставки кассетных боеприпасов на Украину российский посол назвал ударом по их обломкам

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американских отношений уже практически не существует — от них «остались какие-то крохи», сообщает CNN. Передача кассетных боеприпасов Украине, по его словам, наносит серьёзный удар по «останкам или обломкам» этих отношений. Как утверждает корреспондент телеканала, украинская армия начала применять кассетные боеприпасы на поле боя несколько дней назад.

Сальма вместе с нами следит за развитием событий на Украине и, более конкретно, за некоторыми комментариями, сделанными послом России в США.

САЛЬМА АБДЕЛЬАЗИЗ, корреспондент CNN: Итак, я начну с того, что ничего из этого не удивляет, но после того, как Соединённые Штаты предоставили Украине кассетные боеприпасы, посол России в США высказался о том, что отношений между Россией и США практически уже нет. «Остались какие-то крохи», — таковы его слова. Далее он заявляет, что передача кассетных боеприпасов Украине расценивается как серьёзный удар по «останкам или обломкам» этих отношений. Он характеризует этот шаг США как антироссийский.

Конечно, (решение поставлять. — ИноТВ) эти кассетные боеприпасы было весьма противоречивым. В некоторых странах они запрещены. Их применение считается спорным из-за опасений, что они могут быть использованы без разбора, что невиновные могут попасть под перекрёстный огонь.

США, со своей стороны, заявляют, что получили заверения в том, что Украина будет использовать их только для ударов по законным целям, на передовой, в очень ограниченных масштабах. Кроме того, США указали, что это, по сути, только временная мера, потому что боеприпасов, в которых нуждается Украина, нет в свободном доступе, они пытаются нарастить эти поставки. А пока они передают Украине кассетные боеприпасы, которые уже начали применяться на этих фронтах буквально несколько дней назад.

Дата выхода в эфир 28 июля 2023 года.