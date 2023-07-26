Sky News: британский суд снял с Кевина Спейси обвинения в домогательствах

Присяжные лондонского суда признали актёра Кевина Спейси невиновным по четырём обвинениям в сексуальных домогательствах, сообщает Sky News. При объявлении вердикта он расплакался, тем более что произошло это в день рождения актёра.

Актёр Кевин Спейси был признан невиновным по обвинению в домогательствах против четырёх мужчин в Великобритании в период с 2001 по 2013 год. Как пишет на своём сайте Sky News, 64-летний обладатель «Оскара» заплакал, когда ему объявили об этом. Причём такое решение суд вынес в день его рождения.

Услышав вердикт, Спейси, вытирая лицо салфеткой, глубоко вздохнул и поблагодарил сотрудников суда. Затем он покинул здание через боковой выход, избегая журналистов, которые ждали его снаружи.

Давая показания, Спейси с трудом сдерживал слёзы, рассказывая, как его мир «взорвался», когда в 2017 году против него впервые появились обвинения в США. «Все поспешили меня осудить, и прежде, чем мне задали первый вопрос или я смог на него ответить, я потерял работу, я потерял свою репутацию, я потерял всё за считаные дни», — сказал он присяжным.

Спейси, который был художественным руководителем лондонского театра в период с 2004 по 2015 год, обвинили в том, что он накачал наркотиками и совершил половой акт с бывшим начинающим актёром, пока тот спал. Ещё трое мужчин обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. Спейси категорически отверг все обвинения. В случае с начинающим актёром он настаивал на добровольном аспекте, в случае с остальными он доказывал, что ситуация обстояла иначе.

Присяжные Королевского суда сняли с него все обвинения после более чем 12-часового обсуждения. Группа защиты Спейси назвала версию обвинения «слабой», обвинив некоторых заявителей в погоне за деньгами. Актёр признал, что был «неразборчив в связях», добавив: «Это не делает меня плохим человеком», пишет Sky News.