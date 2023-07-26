Daily Sabah: россияне лидируют по численности среди иностранных мигрантов в Турции

Как свидетельствует новый отчёт Турецкого статистического института (TÜIK), посвящённый вопросам миграции, общее количество прибывающих в страну мигрантов в прошлом году резко сократилось. В то же время граждане России заняли первое место среди иностранных мигрантов — на их долю пришлось 25% от общего числа, что значительно превысило количество просителей убежища из таких стран, как Сирия и Афганистан, сообщает Daily Sabah. На втором месте оказались граждане Украины, доля которых составила около 8,1%, говорится в статье.

Официальные данные за 2022 год подтверждают резкое сокращение числа мигрантов, прибывающих в Турцию, где находится крупнейшее в мире сообщество беженцев. Но хотя в целом миграция в прошлом году замедлилась, доля приезжающих в страну россиян и украинцев при этом значительно выросла, пишет Daily Sabah.



В целом менее полумиллиона человек иммигрировали в Турцию в 2022 году, сообщает Турецкий статистический институт (TÜIK) в своём ежегодном миграционном отчёте, который был опубликован в понедельник. Это значительно меньше, если сравнить с предыдущим годом: по данным института, общее количество иммигрантов сократилось на 33,2% в годовом исчислении — до 494052 человек, из которых 52,9% составляли мужчины и 47,1% женщины.



Что касается гражданства, то 94409 человек из прибывших в 2022 году были гражданами Турции, а 399643 человека имели иностранное подданство. При этом количество россиян и украинцев продолжает растти, отмечается в статье. Граждане России в прошлом году заняли первое место среди иностранных мигрантов — их доля достигла 25% от общего числа, что свидетельствует о резком изменении национальности прибывающих в Турцию иностранцев, сообщает Daily Sabah.



Если за последние годы эта страна в основном принимала просителей убежища из таких стран, как Сирия и Афганистан, то в прошлом году на втором месте оказались украинцы: их доля составила около 8,1%, на третьем месте были граждане Ирана (6,5%) затем Афганистан с 5,4% и Ирак с 4,8% иммигрантов, говорится в статье.



По данным TÜIK, в 2022 году до 12,2% всех иммигрантов, прибывающих в Турцию, относились к возрастной группе 25—29 лет, примерно 11,7% были в возрасте от 20 до 24 лет и 11,3% представляли возрастную группу от 30 до 34 лет. Что касается эмигрирующего из страны населения, то 15,8% более чем из 460 тыс. человек относились к возрастной группе 25—29 лет, затем следует возрастная группа от 30 до 34 лет с долей 13,4% и возрастная группа от 20 до 24 лет с долей 12,8%, поясняется в статье.



Общая статистика также показала, что в 2022 году из Турции эмигрировало 466914 человек, что на 62,3% больше, чем в 2021 году. Из них 139531 уехавших имели гражданство Турции, а 327383 человека были иностранными гражданами. Интересно, что первое место среди всех иностранцев из числа эмигрирующих заняли граждане Ирака — около 20%, за ними следуют граждане Ирана с долей 10,6%, а также Узбекистана — около 7%, Афганистана — 6% и Туркменистана — примерно 4,8% эмигрантов, сообщается в статье.



При этом Стамбул оставался крупнейшим местом для приёма беженцев и мигрантов и в прошлом году, собрав до 35,4% всех вновь прибывших в Турцию. За ним следует южный курортный город Анталья, исторически популярный среди россиян и украинцев, где остановились около 14,8% иммигрантов. Турецкая столица Анкара заняла третье место, приняв около 5,4% приехавших, западная Бурса приняла около 3,9% иммигрантов, а южная провинция Мерсин — 3,8% прибывших в 2022 году.



Новые цифры подтверждают сокращение миграционного потока в Турцию, говорится в статье. Ранее на фоне пандемии COVID-19 в 2020 году количество иммигрантов и эмигрантов сократилось почти наполовину. Но затем в 2021 году число прибывающих вновь выросло на 116,9%, поскольку в Турцию тогда иммигрировало около 739364 человек, значительную долю из которых составляли беженцы из Ирана, Сирии, Афганистана и Ирака.



Согласно отчёту Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) за прошлый год, число людей, вынужденных бежать из-за конфликтов, насилия, преследований и нарушения прав человека впервые за всю историю наблюдений превысило ошеломляющую отметку 100 млн человек. Со времён Второй мировой войны в Европе ранее не наблюдалось такой массовой волны перемещённых лиц, отмечается в статье.



В общей сложности в Турции сейчас проживает около 4,9 млн иностранцев, из которых примерно 4 млн относятся к числу перемещённых лиц, включая также сирийцев, пользующихся статусом временной защиты. В дополнение к законным прошениям о предоставлении убежища, в Турцию также прибывает множество нелегальных мигрантов, которых привлекает её стратегическое положение — они рассматривают эту страну в качестве ворот из Азии и Ближнего Востока в Европу, пишет Daily Sabah.