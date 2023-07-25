Bloomberg: для восстановления экономики Украине необходимо вернуть своих женщин

Украина, лишающаяся работоспособного мужского населения, остро нуждается в уехавших из страны женщинах. Как пишет Bloomberg, по подсчётам экспертов, если Украина не убедит хотя бы часть из 2,8 миллиона женщин трудоспособного возраста вернуться, это обойдется ей в 10% годового ВВП. При наихудшем сценарии эти $20 млрд в год запросто перевесят предложенный Европейским союзом четырёхлетний пакет помощи для Киева.

На Украине большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, и это объясняет, почему 68% украинских беженцев составляют женщины, причем среди взрослых соотношение полов перекошено ещё больше. По подсчётам специалистов Bloomberg, если Украина не убедит хотя бы часть из 2,8 миллиона женщин трудоспособного возраста вернуться, это обойдется ей в 10% годового ВВП.

В наихудшем сценарии эти $20 млрд в год запросто перевесят предложенный Европейским союзом четырёхлетний пакет помощи для Украины в размере $13,9 млрд в год.

«Лично для меня победа — это когда украинские семьи воссоединятся на родине, а не за границей, — говорит заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная. — Поэтому самая главная задача сейчас для Украины, для украинского правительства — сделать всё возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к мужьям и семьи воссоединились».

Как отмечает издание, ещё до полномасштабных боевых действий слабейшим экономическим звеном Украины была её демография: коэффициент рождаемости составлял всего 1,2 — один из худших во всей Европе. Десятки тысяч погибших солдат и гражданских и ещё большее число раненых или травмированных, выбывших по нетрудоспособности, сокращают рынок труда и необходимое для выздоровления экономики количество потребителей ещё больше.

У правительства есть далеко идущие планы восстановления — удвоить размер экономики к 2032 году, но министерство экономики признаёт: чтобы достичь этой цели, Украине не хватает 4,5 миллиона рабочих рук и предпринимателей. Восполнить пробел намерены неким сочетанием «возвращенцев», из которых 60% имеют высшее образование или даже учёную степень, и иностранных кадров.

Поэтому правительство активно разрабатывает стимулы для возвращения на рынок труда женщин — готовит новый закон о труде, пытается сократить гендерный разрыв в оплате труда и предлагает гранты, чтобы супруги бойцов на передовой смогли начать свой бизнес.

В совокупности украинские беженцы и внутренне перемещённые лица (ВПЛ) составляют почти треть от 37-миллионного населения, проживавшего на подконтрольной Киеву территории до начала полномасштабного конфликта. И хотя часть перемещённых лиц внутри страны всё ещё может внести свой вклад в экономику Украины, все оказавшиеся за границей ищут работу, платят налоги и увеличивают ВВП в других странах.

«ВВП любой экономики определяют только люди, — считает исполнительный директор Монобанка Олег Гороховский. — И боюсь, что с Украины уезжает очень много умных и образованных людей, молодёжи и особенно женщин».

Влияние женщин на потребительский спрос особенно велико, отмечает он, потому что это они в основном делают покупки для дома.

«Без них придётся очень тяжело», — добавил он.