Independent: «потеряем чертовски много мест в парламенте» — поражение на дополнительных выборах встревожило сторонников Сунака

Электоральная победа лейбористов в округе Селби и Эйнтси, жители которого традиционно поддерживали тори, вызвала серьёзные беспокойства у представителей Консервативной партии. Они призвали премьер-министра Риши Сунака принять срочные меры, чтобы избежать катастрофического поражения на следующих всеобщих выборах, сообщает The Independent.

«Отчаянные» коллеги по партии предупредили Риши Сунака, что консерваторы движутся к катастрофическому поражению на всеобщих выборах. Они призвали британского премьера принять срочные меры, чтобы не дать прийти к власти лейбористскому правительству во главе с Киром Стармером, пишет The Independent.

На недавних дополнительных выборах лейбористы одержали уверенную победу в округе Селби и Эйнтси, который традиционно поддерживал тори. «Вечеринка закончилась», — прокомментировал ситуацию в интервью изданию бывший министр консервативного правительства.

По признанию другого опытного депутата-тори, результаты показали, что избиратели «обозлились» на Сунака и его однопартийцев из-за нарастающего кризиса процентных ставок. Поэтому оппозиция «с лёгкостью» победит, если всеобщие выборы состоятся в ближайшее время, предположил собеседник The Independent.

Ещё один парламентарий-тори Найджел Миллс предрёк, что его партия «потеряет чертовски много мест». В то же время бывший министр юстиции Дэвид Гаук отметил, что «ужасающие» результаты дополнительных выборов напугают большинство консерваторов.

Депутат-тори и верная сторонница Бориса Джонсона Андреа Дженкинс предположила, что Сунаку придётся «переосмыслить» свою политику, чтобы избежать дальнейших электоральных провалов. Она назвала результаты дополнительных выборов «тревожным сигналом».

Дженкинс призвала главу правительства «вернуться к консервативному курсу». Иными словами, на её взгляд, ему следует уделять основное внимание борьбе с незаконной миграцией и отказаться от продвижения зелёной повестки, «которая только финансово обременяет британских налогоплательщиков».

Кроме того, консервативной партии и самому Сунаку необходимо пересмотреть основной агитационный посыл. Он не должен ограничиваться идей о том, что «лейбористы будут хуже» и предложить избирателю что-то более привлекательное, заявили The Independent бывшие министры-тори.