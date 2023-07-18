Politico: США пожаловались на создание угрозы американским лётчикам со стороны российского истребителя в Сирии

По мнению Пентагона, российский истребитель Су-35 создал «опасную ситуацию» для экипажа американского самолёта-разведчика МС-12 в небе над Сирией. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники. По словам военных, своими манёврами российский лётчик вынудил экипаж «пройти через турбулентный след», чем «подверг опасности» жизни четырёх американских военнослужащих.

В Сирии российский истребитель совершил опасный манёвр вблизи американского двухмоторного турбовинтового самолёта-разведчика MC-12, что вынудило экипаж «пройти через турбулентный след» и «поставило под угрозу жизни американцев», сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние недели российские истребители неоднократно преследовали американские беспилотные летательные аппараты MQ-9, но последний инцидент «вызвал тревогу, поскольку поставил под угрозу жизни американцев».

Источники Politico утверждают, что «перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим самолётом», и назвали происшествие «новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей». Насколько близко российский самолёт подлетел к американскому, не уточняется.

За последние две недели российские истребители несколько раз пролетали «в опасной близости» от беспилотников MQ-9, запуская осветительные ракеты и вынуждая летательные аппараты совершать манёвры уклонения. Как утверждается в статье, возросшая с марта российская военная активность связана с растущим сотрудничеством и координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством для выдавливания США из Сирии.

Politico сообщает, что в оборонном ведомстве США рассматривается ряд военных вариантов по противодействию растущей российской активности в небе над Сирией, которая «осложнила» усилия по нанесению удара по лидеру группировки «Исламское государство»* в начале июля.

Высокопоставленный представитель Пентагона не стал детализировать рассматриваемые варианты, но заявил, что США «не уступят никакой части территории и продолжат летать в западную часть страны с миссиями по борьбе с ИГИЛ»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.