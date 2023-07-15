France 24: Еврокомиссия отказалась снимать с должности в ЕС американку, несмотря на жалобы Парижа
Это Фиона Скотт Мортон. Неизвестная широкой публике 56-летняя американка войдёт в состав Европейской комиссии. Профессор экономики в Йельском университете, она работала в администрации Обамы в 2011-м и 2012 году. Но за её назначением на должность в ЕС несколько дней назад последовала волна критики. В частности, во Франции.
Отреагировала, к примеру, министр иностранных дел: «Вызывает удивление назначение главного экономиста Дирекции Европейской комиссии по вопросам конкуренции. Регулирование цифровой сферы — важнейший вопрос для Франции и Европы. Это назначение заслуживает пересмотра».
По словам Брюсселя, который отказал Парижу в его требовании, об этом не может быть и речи. Тем не менее беспокойство сохраняется. Оно касается должности, предложенной Фионе Скотт Мортон. Её задачей будет надзор за соблюдением правил конкуренции. При этом Скотт Мортон сотрудничала с такими корпорациями, как Amazon и Apple — гигантами в сфере цифровых технологий, обвиняемыми в практиках, нарушающих конкуренцию. Таким образом, речь может идти о конфликте интересов.
Сообщения об этом уже появлялись в статье в 2020 году: «Фиона Скотт Мортон завоевала широкое признание как видный эксперт по борьбе с монополизмом. Она известна своими предостережениями в адрес американских гигантов в сфере цифровых технологий, которые, по её словам, душат конкуренцию и инновации. При этом одновременно с этим она является советником двух крупнейших представителей тех-индустрии: Amazon и Apple, которые фигурируют в расследовании антимонопольных служб американского правительства».
GAFAM* также является объектом нескольких судебных разбирательств в Европе. К примеру, в 2018 году Брюссель выписал компании Google рекордный штраф более чем на четыре миллиарда евро за несоблюдение правил конкуренции.
Дата выхода в эфир 14 июля 2023 года.
* GAFAM — аббревиатура, используемая для обозначения пяти крупнейших американских цифровых корпораций: Google, Amazon, Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России), Apple, Microsoft.
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