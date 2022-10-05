Federalist: американские спецслужбы решают, какие новости вам можно показать в интернете

Уже не раз выяснялось, что американскими технологическими гигантами по сути управляют спецслужбы. Они и решают, что гражданам дозволено говорить друг другу в интернете, а что нет. Как пишет автор The Federalist, при этом они не несут никакой ответственности. Иными словами, доступ граждан к информации регулируется не только в коммунистическом Китае — это явление поистине всемирное.

В сентябрьском интервью, которое недавно завирусилось в соцсетях, один чиновник ООН признал, что финансируемая американским правительством организация «сотрудничает с Google» и правит выдачу ведущей поисковой системы в мире по запросу «перемена климата». А в начале года Марк Цукерберг рассказал, что потратил сотни миллионов долларов из выручки своей компании-монополиста, чтобы помочь активистам Демократической партии пробиться в правительственные избирательные комиссии в 2020 году. В том же ролике он признался, что это ФБР решает, какой информацией Facebook* позволит пользователям делиться друг с другом, то есть фактически именно вмешательство ФБР предопределило исход президентских выборов 2020 года.

Как пишет обозреватель издания The Federalist Джой Пуллман, уже не раз выяснялось, что технологическими гигантами по сути управляют политики. С их помощью правительственные чиновники вплоть до Белого дома контролируют, что гражданам дозволено говорить друг другу в интернете. Иными словами, доступ граждан к информации регулируется не только в коммунистическом Китае — это явление поистине всемирное. Google, Facebook, Twitter и другие крупные технологические гиганты со штаб-квартирами в Америке превратились в монополистов и вмешиваются в выборы по всему миру. При этом они сами признают, что одни сведения они замалчивают, а другим, наоборот, дают ход — по указке американских чиновников.

«Когда в странах вроде США, которые прикидываются самоуправляющимися «демократиями», вопрос, какую информацию можно размещать в общем доступе, а какую нет, решают чиновники — это вопиющее вмешательство в выборы. По сути они ведь фильтруют информацию, которая доходит до избирателей», — пишет автор материала.

Он отмечает, что Google контролирует 81% поисковых запросов в интернете и вместе с Facebook регулирует примерно три четверти всего мирового трафика. Twitter по объёму трафика гораздо меньше, но тоже весьма влиятелен. И если эти организации замалчивают определённые темы, это влияет не только на исход выборов, но и на другие события тоже.

«Задумайтесь на минутку: разве можно быть в курсе важных событий без интернета? Даже на сугубо личном уровне: что, если Facebook вдруг решит подкрутить вашу персональную ленту — просто чтобы посмотреть, насколько эмоционально вы на это отреагируете? А ведь девочек-подростков в Instagram* именно эта участь и ждёт! Откуда ещё черпать политические новости, кроме как из интернета? Читать местные газеты?» — задаётся вопросом автор статьи.

Он заключает, что государственные чиновники и спецслужбы вольны выбирать, что из их деятельности станет достоянием общественности, а что — нет. При этом они не несут никакой ответственности за свои поступки.

«Все эти годы американцев пичкают ложью, передёргиваниями фактов, теориями заговора и попытками спустить протесты на тормозах. Контроль информации ширится и становится всё нахальнее. Его даже подают как попытку разобраться с оппозицией — или тем, что от неё осталось», — подводит итог автор материала.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.



