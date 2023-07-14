Le Figaro Оригинал

Le Figaro: Франция возмутилась назначением американки на важную должность в ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Решение Еврокомиссии назначить на должность главного экономиста генеральной дирекции по вопросам конкуренции американку вызвало волну критики в ЕС, сообщает Le Figaro. Своё возмущение высказал и министр-делегат по вопросам цифровых технологий, пишет газета. По мнению Жан-Ноэля Барро, эта гражданка США на ключевом посту в ЕС может поставить под вопрос стремление Евросоюза регулировать деятельность американских цифровых гигантов.
Le Figaro: Франция возмутилась назначением американки на важную должность в ЕС
AP

Европейская комиссия объявила, что профессор экономики Йельского университета Фиона Скотт Мортон была выбрана новым главным экономистом Генеральной дирекции ЕC по вопросам конкуренции, сообщает Le Figaro. Она должна вступить в должность 1 сентября.

Однако, как передаёт издание это назначение вызвало волну возмущения. Ведомство, где будет работать американка, отвечает за обеспечение надлежащего функционирования конкуренции в ЕС и, в частности, ведёт расследование злоупотреблений цифровыми гигантами своим доминирующим положением на рынке.

Министр-делегат Франции, отвечающий за цифровые технологии, призвал Европейскую комиссию «пересмотреть» назначение американки на ключевой пост в ЕС . «В то время, когда Европа взялась за самый амбициозный в мире проект регулирования цифровых платформ», это решение вызывает «законные вопросы», уверен Жан-Ноэль Барро.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
высокие технологии ЕС интернет конкуренция социальные сети США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров