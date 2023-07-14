Le Figaro: Франция возмутилась назначением американки на важную должность в ЕС

17:44 Захарова: зарубежные ЧВК активно предлагают услуги по подготовке ВСУ в Восточной Европе Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что зарубежные ЧВК активно предлагают подготовку солдат ВСУ.

17:43 Роспотребнадзор: 10 тысяч проб воды исследовано в ПВР, 251 не соответствовала нормативам Более 10 тысяч проб питьевой воды исследовано в пунктах временного размещения беженцев в России, 251 не соответствовала нормативам.

17:42 Глушаков дебютировал в пляжном футболе за «Строгино» Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков провёл дебютный матч в составе «Строгино» в чемпионате России по пляжному футболу.

17:39 США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для передачи Украине США намерены выкупить у Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет для них с целью передачи Украине.

17:34 Женская сборная России по футболу разгромила Иран в товарищеском матче Женская сборная России нанесла поражение Ирану в товарищеской встрече.

17:34 Друг Дроздова заявил о прохождении телеведущим плановых медицинских процедур Художник Константин Мирошник, являющийся другом телеведущего Николая Дроздова, cообщил RT, что ведущий обращался в медучреждение в связи с плановыми медицинскими процедурами.

17:31 Песков сообщил, что Россия не делала заявлений о продлении зерновой сделки Российская сторона не делала никаких заявлений о продлении зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

17:29 Сестра лидера КНДР заявила, что СБ ООН будет нести ответственность в случае войны в Корее Ответственность за развязывание ядерной войны на Корейском полуострове будет нести Совет Безопасности ООН, заявила замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера страны Ким Чен Ына.

17:25 Блинкен пообещал, что США примут меры в ответ на приписываемые КНР кибератаки Власти США предпримут необходимые меры в ответ на кибератаки, приписываемые КНР, на сети американского правительства, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

17:22 Кинокритик Григорьев: кому, как не Кэмерону, снимать сериал о батискафе «Титан» Кинокритик Роман Григорьев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что канадский режиссёр Джеймс Кэмерон ведёт переговоры о съёмках сериала о крушении батискафа «Титан», затонувшего в районе гибели «Титаника».

17:20 Сазанов: дисконт нефти Urals при налогообложении может быть уменьшен с $25 до $20 Замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что в Государственной думе одобрили предложенные правительством поправки, предполагающие снижение дисконта российской нефти Urals к бенчмарку Brent с $25 до $20 за баррель.

17:20 Федотов считает, что в Суперкубке России по футболу нет фаворита Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов считает, что в матче за Суперкубок России по футболу с петербургским «Зенитом» победить может любая команда.

17:20 В Подмосковье найдены мёртвыми мужчина и его 4-летняя дочь В Следственном комитете России по Московской области заявили, что в подмосковном Пушкине были обнаружены мёртвыми мужчина и его четырёхлетняя дочь.

17:14 Блинкен обсудил Тайвань и Украину с представителем Китая Ван И Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об «откровенных и конструктивных» переговорах с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И.

17:13 Патриарх Кирилл: Киев начал окончательное изгнание верующих из Киево-Печерской лавры Украинские власти начали с помощью силы окончательно изгонять верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

17:11 Биспинг: если бы Павлович перешёл в бокс прямо сейчас, то отправил бы в нокаут многих Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг высказал мнение о российском бойце Сергее Павловиче.

17:08 Аграрии Крыма собрали 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в регионе намолотили 1 млн т зерновых и зернобобовых культур — 49% урожая текущего года.

17:07 Большинство россиян поддержали предложение Володина об отечественных авто для чиновников Большинство россиян, принявших участие в исследовании сервиса SuperJob, (75%) поддержали предложение спикера Государственной думы Вячеслава Володина, который призвал российских чиновников ориентироваться на отечественные автомобили при госзакупках.

17:07 Карраскаль и Агапов не примут участия в Суперкубке России по футболу из-за травм Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что Хорхе Карраскаль и Илья Агапов по медицинским причинам пропустят матч за Суперкубок России по футболу с петербургским «Зенитом» в Казани.

17:06 Российские бойцы выявили наводчиков СБУ около Кременной Военкор RT Мурад Газдиев заявил, что российские бойцы выявили двух наводчиков СБУ около Кременной, которые помогали украинцам вести артиллерийский огонь по ВС России.

17:04 В Челябинске часть предприятий снижают объёмы работ из-за запаха гари и смога В Челябинске пять предприятий снижают объёмы работ из-за запаха гари и смога от пожаров в Свердловской области.

17:02 Посол Любинский: последствия осквернения советского монумента в Австрии устранены Австрийские власти устранили последствия осквернения барельефа памятника солдатам Красной Армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, в нижнеавстрийском городе Эбенфурт.

17:01 В общественном совете Минсельхоза отреагировали на идею запрета продажи алкоголя в супермаркетах Член общественного совета при Минсельхозе России Леонид Попович прокомментировал предложение депутатов Госдумы от партии ЛДПР о запрете продажи алкоголя в супермаркетах, оставив его только на прилавках специализированных магазинов — алкомаркетов. По его словам, сначала необходимо определиться с классификацией продукции.

17:01 Автокриминалист Кондрашов: знание VIN-кода даст мошенникам возможность угнать китайское авто Руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов рассказал, что китайские машины хуже защищены от угона, чем европейские. Код взлома можно получить через VIN.

16:59 Балицкий заявил, что активность ВСУ в районе Орехова Запорожской области упала Активность украинских войск на Пологовско-Ореховском направлении в Запорожской области упала. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

16:57 Никита Высоцкий о возможном успехе сериала про «Титан»: зависит от того, как сделать Советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист Никита Высоцкий прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что канадский режиссёр Джеймс Кэмерон ведёт переговоры о съёмках сериала о крушении батискафа «Титан», затонувшего в районе гибели «Титаника».

16:57 Терапевт Романенко посоветовала пожилым принимать лекарства только по предписанию врача Врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала людям старшего поколения выяснить, сочетаются ли между собой лекарственные препараты, которые они принимают, а также следить за своим питанием и физической активностью. Всё это важно для их самочувствия.

16:53 Акинфеев — о матче с «Зенитом»: понимаем, кто нам противостоит в Суперкубке Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о матче за Суперкубок России с «Зенитом».

16:52 Врач Мартынова заявила, что базовые обследования нужно проходить ежегодно Руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт, кардиолог, гериатр ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова рассказала, как часто нужно проходить базовые и полные обследования.

16:51 Акинфеев — о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: человек вправе идти своей дорогой Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не стал винить парагвайского полузащитника Хесуса Медину за переход в столичный «Спартак».

16:51 В Воронеже полиция задержала перекрывшую вход в подъезд женщину с арбалетом Сотрудники правоохранительных органов задержали в спальном микрорайоне Воронежа перекрывшую вход в подъезд женщину с арбалетом.

16:50 Более 20 работников смены УЭХК проходят дообследования после разгерметизации баллона Более 20 работников смены Уральского электрохимического комбината, где произошла разгерметизация баллона с обеднённым гексафторидом урана, проходят дополнительное медобследование, заявили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

16:46 Режиссёр Мегердичев: у Кэмерона может получиться стоящий сериал о батискафе «Титан» Режиссёр Антон Мегердичев, снявший фильм «Движение вверх», прокомментировал RT сообщения западных СМИ о том, что кандидатуру Джеймса Кэмерона рассматривают в качестве постановщика сериала о потерпевшем крушение батискафе «Титан».

16:45 Доктор наук Сауренко рассказала, у студентов каких специальностей самые высокие стипендии Директор Института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко рассказала, у каких специальностей самая высокая стипендия.

16:45 Лавров прибыл с визитом в Таиланд Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в тайский город Пхукет.

16:43 В Подмосковье пройдёт акция «Проверь здоровье в парке» в выходные В предстоящие выходные в 30 парках Московской области состоится акция «Проверь здоровье в парке». Выездные медицинские бригады будут работать в 25 округах.

16:43 Международный союз велосипедистов запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях Международный союз велосипедистов (UCI) утвердил новые правила по допуску трансгендерных спортсменов к участию в соревнованиях под его эгидой.

16:42 Бывший вице-президент НОК Исаев: без россиян Олимпиада потеряет свою притягательность Бывший вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Хазар Исаев высказал мнение, что отсутствие сборной России на Олимпийских играх в Париже скажется на мероприятии.

16:42 Военкор RT: десятки осуждённых из тамбовской ИК попросили отправить их в зону СВО Военный корреспондент RT Мурад Газдиев заявил, что десятки осуждённых из исправительной колонии №8 в Тамбовской области написали коллективное обращение к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой отправить их в зону специальной военной операции.

16:42 Патриарх Кирилл попросил глав поместных церквей о поддержке в связи с гонениями на УПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам поместных православных церквей в связи с гонениями на Украинскую православную церковь.

16:40 «Моральный кодекс» примет участие в фестивале «Акустика счастья» в Петербурге Лидер группы «Моральный кодекс» музыкант Сергей Мазаев рассказал, что коллектив примет участие в фестивале «Акустика счастья», который состоится в Санкт-Петербурге 29 и 30 июля.

16:38 Балицкий: силы ПВО сбили ракеты Storm Shadow и самолёт Су-27 ВСУ в Запорожской области Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что силы ПВО сбили ракеты Storm Shadow и самолёт Су-27 ВСУ в регионе.

16:37 «Черноголовка» завершила сделку по приобретению производителя чипсов Pringles Холдинговая компания группы «Черноголовка» — «Аквалайф ресурс» завершила сделку по приобретению всех долей российского бизнеса производителя чипсов Pringles — компании «Келлогг Рус».

16:34 Минобороны России: неизвестное количество мин дрейфует в Чёрном море из-за ВСУ Российское Министерство обороны сообщило, что неизвестное количество мин дрейфует в Чёрном море из-за действий Вооружённых сил Украины.

16:33 Мурашко заявил о локализации вспышки менингококковой инфекции в Свердловской области Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о локализации вспышки менингококковой инфекции в Свердловской области.

16:31 Карпов: крымские клубы не сыграют в Кубке России по футболу «Севастополь» и ялтинский «Рубин» не примут участие в розыгрыше Кубка России по футболу сезона-2023/24.

16:31 Минобороны предупредило о бесконтрольно дрейфующей украинской морской мине в Чёрном море Командование Черноморского флота предупредило о минной опасности в северо-западной части Чёрного моря.

16:31 Алейшо: Фернандес без проблем прошёл медосмотр для перехода в «Зенит» Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес прошёл медосмотр для перехода в «Зенит».

16:29 В ФМБА исключили угрозу переоблучения населения после разгерметизации баллона в УЭХК В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России исключили угрозу переоблучения населения после разгерметизации баллона с обеднённым гексафторидом урана в одном из цехов Уральского электрохимического комбината.