NYT: проводя в Вильнюсе параллель с холодной войной, Байден готовит американцев и НАТО к длительному конфликту с Россией

В ходе своей речи в Вильнюсском университете президент США Джо Байден провёл параллель между украинским конфликтом и холодной войной, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, американский лидер таким образом, казалось, готовил американцев и страны НАТО к затяжной конфронтации с Россией.

Американский лидер завершил встречу союзников по НАТО в литовском Вильнюсе обращением к этой стране и всему миру, сравнив борьбу за выдворение России с Украины с борьбой за свободу в Европе времён холодной войны. Он, в частности, пообещал: «мы не будем колебаться», независимо от того, как долго будет продолжаться украинский конфликт.



«Его речь, казалось, готовила американцев и страны НАТО к конфронтации, которая может затянуться на годы», — отмечается в статье.



По мнению издания, Байден таким образом поместил нынешнее противостояние «в контекст важнейших конфликтов из прошлого Европы, настрадавшейся в своё время от войн».



Байден назвал ввод российских войск на Украину частью глобальной проблемы, стоящей перед демократическим обществом. Он заявил, что для мира настал «переломный момент», когда нужно выбирать между демократией и автократией. Эта мысль, как отмечает издание, впервые была озвучена Байденом ещё во время его предвыборной кампании 2020 года, но он стал ещё чаще озвучивать её, чтобы убедить американцев в том, что им не должно быть всё равно до конфликта за тысячи миль от их дома.



Речь в Вильнюсском университете прозвучала после серии важных побед Байдена как фактического лидера НАТО, говорится в статье.



В частности, как поясняет издание, он успешно уговорил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от возражений против принятия Швеции в качестве 32-го члена НАТО. Это позволит превратить Балтийское море в регион, почти полностью окружённый альянсом. Хотя, как подчёркивается в статье, Эрдоган дал понять, что парламент Турции, возможно, до октября не станет рассматривать заявку Стокгольма.



Кроме того, страны НАТО также обязались увеличить военные расходы, на неадекватный уровень которых давно жаловались США.



В то же время Байдену удалось сорвать попытку Киева при поддержке Польши и нескольких прибалтийских стран добиться оглашения сроков официального вступления Украины в альянс.



В соответствии с политикой НАТО, требующей коллективной обороны, американский президент заявил, что принятие воюющей Украины в блок приведёт к прямому конфликту США с Россией. Между тем во вторник НАТО заявило, что когда-нибудь Украина будет приглашена в альянс, но пока неизвестно, когда и на каких именно условиях.



Это вызвало вспышку гнева со стороны президента Украины Владимира Зеленского, которую союзники сгладили обещаниями дополнительной помощи и проведением инаугурационного заседания нового совета НАТО — Украина, пишет The New York Times.