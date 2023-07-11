Обозреватель WT: Джо Байден постоянно врёт — и это не возрастное

Только за несколько минувших недель президент США Джо Байден успел солгать по множеству разных тем, однако это, по всей видимости, не должно никого удивлять, пишет обозреватель The Washington Times Эверетт Пайпер. Как подчёркивает журналист, Байден врёт не потому, что его подводит память — патологическим лжецом он был всю жизнь, и это нетрудно установить.

Президент США Джо Байден — «самый настоящий обманщик и патологический лгун высшей пробы»: только за несколько минувших недель он успел неоднократно солгать и о преступных махинациях с участием своего сына, и об уровне инфляции США, и о ценах на бензин, и создании новых рабочих мест в американской экономике, не говоря уже о дефиците бюджета и ситуации на южных рубежах Соединённых Штатов, пишет колумнист The Washington Times Эверетт Пайпер.

Как констатирует журналист, этот список можно продолжать и продолжать, но это ни для кого не должно быть откровением — ведь любой, кто во время предвыборной кампании перед президентскими выборами 2020 года соизволил хоть немного поинтересоваться прошлым кандидата Байдена, заранее знал, что ждёт страну.

Нынешний американский лидер врал всегда: к примеру, в девяностые годы, когда он, будучи ещё членом сената, впервые участвовал в президентской гонке, его дважды поймали на плагиате — сначала выяснилось, что он позаимствовал элементы из известного выступления лидера Лейбористской партии Великобритании Нила Киннока, а затем установили, что Байден также «обокрал» ещё и ряд американских политиков, включая президента Джона Кеннеди, его брата и сенатора Роберта, а также другого экс-члена высшей палаты конгресса Хьюберта Хамфри, перечисляет Пайпер.

Позднее Байдена уличили в том, что он приукрашивает и свои академические успехи, приписывая себе награды и стипендии, обладателями которых он не был, а также утверждая, что он был в числе лучших выпускников своего колледжа, хотя на деле он по итоговым баллам занял 76 место из 85, продолжает обозреватель WT. Лгал нынешний президент и о достижениях на ниве борьбы против дискриминации меньшинств: как установили активисты, которые на деле, а не на словах участвовали в этом благородном деле, Байден создал напрочь фальшивую «легенду» о своём вкладе в движение за гражданские права, подчёркивает автор.

Но даже это — ещё не всё: после того, как в 1972 году в автокатастрофе погибли первая жена Байдена Нейлия и их годовалая дочь Наоми, будущий президент тут же принялся «раскручивать» эту трагедию ради политической выгоды, заявив, что Кёртис Данн, находившийся за рулём фуры, которая протаранила машину Байденов, был на момент аварии пьян, напоминает Пайпер. Это тоже оказалось враньём — Данн не только был трезв, но ещё и попытался избежать столкновения, спровоцированного Нейлией, которая нарушила правила и не уступила ему дорогу, и тем самым подверг свою жизнь опасности, пишет журналист. Всё это, как подтверждал позднее судья Верховного суда штата Делавэр Джером Херлихи, было точно установлено правоохранительными органами, и Данн был полностью оправдан.

Итак, Байден лгал всю жизнь — и до сих пор продолжает рассказывать американской публике неправду о своём сыне, России, Украине, Китае, коронавирусе, экономике, ситуации на границе и самом себе, подытоживает Пайпер. «Но как же всего один человек, кем бы он ни был, может столько лгать? Наверное, лучший ответ на этот вопрос дал Иисус: «Ваш отец диавол <...>, ибо он лжец и отец лжи», — пишет колумнист WT. — Господин Байден ведёт себя не как добродушный дедушка, которого подводит память, и не как всеми любимый дядюшка, обожающий рассказать байку-другую. На такой бесстыдный обман достойный человек не пойдёт — на него пойдёт только дьявол, и раз этот человек стал нашим президентом, да поможет нам Бог».