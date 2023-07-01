Das Erste: ещё не конец — экс-президенту Бразилии Болсонару запретили участвовать в выборах до 2030 года

Высший избирательный суд Бразилии запретил экс-президенту страны Жаиру Болсонару выставлять свою кандидатуру на выборах и занимать любые государственные должности до 2030 года, передаёт Das Erste. Пятеро из семи судей признали его виновным в злоупотреблении служебным положением с целью оказания влияния на выборы 2022 года. Как сообщает издание, Болсонару планирует обжаловать решение — и уже подыскивает того, кто сможет его подменить.

Решающее слово было за судьёй Кармен Люсией. Незадолго до 13 часов дня по местному времени она проголосовала за то, чтобы лишить Жаира Болсонару пассивного избирательного права. Это означает, что экс-президенту Бразилии будет запрещено занимать любые государственные должности до 2030 года. Он не сможет выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2026 году, пишет Das Erste.

Пятеро из семи судей Высшего избирательного суда признали Болсонару виновным в злоупотреблении служебным положением с целью оказания влияния на выборы, прошедшие в конце 2022 года. Среди прочего его обвиняют в нарушении выборного законодательства и распространении дезинформации об избирательной системе Бразилии.

«Что мне теперь делать?» — спросил Болсонару у телерепортёра после вынесения решения. Однако тут же ответил сам: «Я поговорю со своими адвокатами, и жалоба, уважаемый журналист, будет подана в Федеральный верховный суд». Как отмечает издание, исход дела пока предугадать сложно.

Как утверждает издание, Болсонару считает себя жертвой политизированной судебной системы. Решение Высшего избирательного суда он называет «расправой» над ним. На похоронах своего соратника в Мине он сказал, что перед выборами получил тяжёлое ножевое ранение в живот. Теперь, по его словам, судебная система «воткнула нож ему в спину».

Политическое будущее Болсонару пока туманно. Политолог Оливер Штюнкель считает, что экс-президент стоит перед дилеммой: лишение права занимать государственные должности представляет собой серьёзную проблему, потому что он должен решить, кто может его заменить.

Болсонару — первый экс-президент Бразилии, лишённый права баллотироваться на выборах. Штюнкель предполагает, что решение Высшего избирательного суда не обязательно означает конец политической карьеры Болсонару. В Бразилии часто случается так, что судебные решения отменяются через несколько лет. «Я думаю, что он ещё не отказался от своих политических амбиций», — подчёркивает политолог.

На данный момент, по крайней мере, ему нужен тот, кто придержит для него место. Ходят слухи, что Болсонару может «возвести на престол» одного из своих сыновей или жену, которая моложе его на 27 лет. Сегодня она сообщила ему в Instagram*: «Я под вашим командованием, мой капитан». Публикация украшена цитатами из Библии и клятвами в вечной любви.

Штюнкель предполагает, что решение Высшего избирательного суда может положительно повлиять на политический климат в Бразилии. Это может усилить умеренных правых, потому что в настоящее время не видно никого, кто мог бы объединить радикальные силы в крайне правом спектре так, как это делал Болсонару. По словам эксперта, теперь становится возможным даже прагматичное и ориентированное на решение конкретных вопросов сотрудничество между президентом Лула да Силвой, представителем левых, и умеренными правыми силами.

Болсонару грозит дальнейшее судебное разбирательство. Речь пойдёт о фальсификации документов о вакцинации против коронавируса и попытке незаконного ввоза в страну драгоценностей. В ходе судебного разбирательства также будет выяснено, какую роль он мог сыграть в штурме правительственного квартала Бразилиа 8 января.



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