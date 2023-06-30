Le Parisien: третья ночь беспорядков во Франции — усиление полиции не предотвратило грабежи

По всей Франции продолжаются ночные беспорядки после убийства полицейским подростка в Нантере: несмотря на усиленные отряды полиции и спецназ, участники поджигали машины, грабили магазины и нападали на госучреждения, в том числе мэрии и полицейские участки. Большинство из более чем 600 задержанных — подростки 14—18 лет, которые не намерены останавливаться и транслируют свои действия в интернете, сообщает Le Parisien.

В четверг третий день подряд во многих районах Франции прошли беспорядки, вызванные смертью 17-летнего подростка в Нантере, пишет Le Parisien. Полицейскому, который застрелил подростка во время проверки документов, предъявили обвинения в умышленном убийстве и поместили его в следственный изолятор. Во время задержания он выразил сожаление о случившемся, однако этого явно не хватило для успокоения толпы. В конце «белого марша» в память о погибшем Наэле начались беспорядки, которые продлились всю ночь.

Как и предыдущие, в ночь с четверга на пятницу снова произошли столкновения между молодёжью и силами правопорядка, рассказывает издание. Этой ночью опять поджигали машины и нападали на полицейские участки, однако теперь в Марселе, Париже, Нанте, Лионе и Нантере также грабили магазины. В первом округе столицы ограбили магазин Nike и повредили множество бутиков на улице Риволи и в квартале Ле-Аль. В Марселе после столкновений в Старом порту ограбили магазины на улице Сен-Ферроль. К 3 часам утра полиция по-прежнему не могла взять ситуацию под контроль. В Парижском регионе от нападений пострадали гипермаркеты Auchan, Leclerc и Carrefour, а также множество полицейских участков и постов охраны. Также повреждены государственные учреждения: мэрии, суды и школы. В парижском пригороде Пантен подожгли автобусный парк, где сгорело 12 автобусов.

В ожидании массовых выступлений правительство мобилизовало 40 тыс. полицейских и жандармов, а также подключило элитные подразделения RAID и GIGN в Тулузе, Нанте, Марселе, Лионе, Бордо и Ренне. Даже с таким подкреплением силам правопорядка не удавалось пресечь грабежи. Резкую реакцию в соцсетях вызвало разворачивание спецназа RAID в Лилле, где по городу разъезжал бронетранспортёр.

По данным полиции, к утру число задержанных достигло 667 человек, большинству из них 14—18 лет. Молодёжь полна решимости продолжать беспорядки и транслирует свои действия в соцсетях. Ни усиленные отряды полицейских, ни арест виновного в убийстве, ни заявление матери Наэля о том, что её гнев направлен только на конкретного человека, а не на всю полицию, не смогли успокоить общественность. Выводы территориальной разведки также не внушают оптимизма: там ожидают «продолжения инцидентов по всей стране и возможное усиление (беспорядков. — ИноТВ) впереди».

На этом фоне встаёт вопрос о введении чрезвычайного положения. В четверг глава МВД Франции Жеральд Дарминен вновь отказался прибегнуть к такому шагу для сдерживания социальных волнений. Le Parisien задаётся вопросом, сможет ли он обойтись без режима ЧС в ближайшие дни. Пока же тысячи французов, лишённые транспорта или госуслуг, вынуждены напрямую сталкиваться с последствиями сложившейся ситуации, которая с каждым днём становится всё более невыносимой.