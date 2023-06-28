NBC: каждый из живущих президентов за исключением Трампа — прямой потомок рабовладельцев

Недавнее исследование показало, что большая часть законотворцев являются прямыми потомками рабовладельцев. Речь идёт о 100 конгрессменах и каждом из живущих американских президентов. Исключением стал лишь Дональд Трамп. Как сообщает NBC News, 67 из тех ста конгрессменов отказались комментировать эту информацию.

Это было семейное место. Примерно здесь.

Мы в Портсмуте, штат Виргиния, со знатоком афроамериканской истории Кассандрой Ньюби Александер.

КАССАНДРА НЬЮБИ, историк: У Джейсона Браунли было трое рабов.

Запомните это имя, Браунли. Рабовладение было здесь довольно распространенным явлением, говорит Ньюби Александер.

КАССАНДРА НЬЮБИ историк: В Виргинии почти у 50 процентов населения были рабы.

Член Конгресса от демократической партии Джулия Браунли выросла в Виргинии.

ДЖУЛИЯ БРАУНЛИ, член Конгресса: Единственные чернокожие афро-американцы, которых я знала, были женщины, работавшие по дому. Они пробирались, гладили, готовили.

С тех пор мировоззрение Браунли кардинально изменилось. Сама себя она считает прагматичной прогрессивной женщиной. Недавно ей сообщили, что несколько поколений назад её предки были рабовладельцами.

ДЖУЛИЯ БРАУНЛИ, член Конгресса: С одной стороны, я ничуть не была удивлена. А с другой стороны, когда мне сказали, что у моего пра-пра-прадедушки были два раба и ребёнок-раб, это поразило меня по-настоящему сильно. Очень-очень сильно.

С помощью общедоступных документов и семейных записей проверка агентства Reuters выявила, что по крайнем мере 100 членов последнего состава Конгресса имеют прямых предков, которые были рабовладельцами. Более четверти республиканцев, восемь процентов демократов. Кроме того, каждый живущий американский президент, кроме Дональда Трампа.

Когда вы это узнали, вы удивились?

КАССАНДРА НЬЮБИ историк: Совсем нет. Власть — это то, что часто передаётся по наследству. Как и привилегии. А те, кто владел рабами, были привилегированными людьми.

А порабощенные были совсем не привилегированными. Конгрессмен Грегори Микс долгие годы искал прошлое своей семьи. Записи очень скудные или вообще отсутствуют.

ГРЕГОРИ МИКС, конгрессмен: Теперь я хочу знать, кто тот человек или те люди, кому удалось пережить ужасающую работорговлю. Как они выжили, будучи избитыми кнутом и закованными в цепи в рабстве.

Связь с рабством кажется чем-то большим, чем просто интересной исторической сноской. Тем не менее, когда к ним обратились из Reuters за комментарием, 67 конгрессменов из 100, которые являются прямыми потомками рабовладельцев, не стали отвечать.

ГРЕГОРИ МИКС, конгрессмен: Для меня это значит, что либо им стыдно, либо всё равно.

Было бы нам, как народу, американскому народу, лучше, если бы мы точнее признали правду о нашем прошлом?

ДЖУЛИЯ БРАУНЛИ, член Конгресса: Абсолютно. Однозначно. Мы должны продолжать преподавать это и доводить это до сведения американского народа.

Гарри Смит, NBC News, Портсмут, Виргиния.

Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.