АВС: будто в кино — законодатели в трёх штатах получили письма с загадочным белым порошком

Законодатели-республиканцы в трёх разных штатах получили подозрительные письма с белым порошком. Правоохранительные органы проводят проверку неизвестного вещества. Источники, близкие к следствию, сообщили АВС, что ранее были перехвачены похожие письма, адресованные Трампу и другим известным людям. Однако пока никаких мотивов или подозреваемых не выявлено.

Далее в новостях. Законодатели получили ещё письма с белым порошком, на этот раз в Монтане. Власти сейчас проводят анализ этого вещества. Монтана стала третьим штатом, в котором законодатели получили письма с белым порошком. Корреспондент АВС Рена Рой с подробностями.

Сегодня вечером расширяется расследование подозрительных писем с белым порошком, отправленных законодателям и чиновникам в трёх штатах. Канзас, Теннеси и теперь Монтана. Правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку неизвестного вещества, отправленного по меньшей мере трём законодателям-республиканцам в штате Монтана.

Губернатор написал в Twitter, что штат задействует все ресурсы, необходимые для поддержки сотрудников правоохранительных органов в проведении расследования. ФБР в курсе происходящего и теперь предупреждает других быть осторожными при открытии писем.

Только на прошлой неделе похожие конверты были отправлены законодателям-республиканцам в штате Теннеси, что привело к временному закрытию законодательного органа в Нашвиле. В штате Канзас — более ста писем. Как сообщили законотворцы каналу АВС, подавляющее большинство, судя по всему, предназначалось республиканцам Канзаса.

ТОРИ МАРИ БЛЮ, республиканец штата Канзас: Это было в обычном конверте, а на дне он был очень плотный.

Источник, близкий к следствию, сообщил АВС News, что весь протестированный до настоящего момента в Канзасе белый порошок признан безвредным. Однако Республиканская партия штата в своём заявлении назвала это трусливой попыткой запугать законодательную власть.

СТИВЕН ОУЭНС, республиканец штата Канзас: Если честно, было страшновато. Такое обычно видишь в кино.

Источники в федеральных правоохранительных органах сообщили АВС, что почтовые инспекторы перехватили похожие письма, адресованные бывшему президенту Трампу, судье Верховного суда Клэренсу Томасу и другим известным людям.

Власти считают, что случаи в Канзасе и Теннеси связаны. Однако пока неясно, связаны ли с ними письма в Монтане. Пока что никаких мотивов или подозреваемых выявлено не было. Линдси?

Рена, спасибо.



Дата выхода в эфир 26 июня 2023 года.