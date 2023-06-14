NTD: американец установил рекорд, проведя 100 дней под водой
Украинские власти являются группой клоунов под эгидой НАТО, которая терроризирует весь мир, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская экономика сильно интегрирована в мировую и быстро перестроить её невозможно, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Крупный турецкий производитель мебели Kelebek планирует в июле этого года открыть свой первый магазин в России, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на консалтинговые компании.
Ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч на Камчатке и распространил его на 60 км в сторону Тихого океана, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Сирийские средства ПВО отражают атаку в небе над окрестностями Дамаска, сообщает госагентство SANA.
Американские санкции мотивируют страны искать альтернативные доллару инструменты во взаиморасчётах, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Украинская армия снизила свою наступательную активность на Запорожском направлении по причине проливных дождей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Новый мировой экономический кризис неизбежен, так как мировая экономика развивается циклически, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женской наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко усомнилась в человеческих качествах бразильянки Аманды Нуньес.
Поведение нападающего Килиана Мбаппе вызвало неодобрение у руководства «Пари Сен-Жермен».
Уровень воды в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области снизился практически до нулевой отметки, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Взрывы прозвучали в ночь на среду, 14 июня, в Днепропетровской области Украины, сообщает агентство ТСН.
«Дженоа», которая вернулась в элитный дивизион чемпионата Италии, проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу.
Украинские военные в Запорожской области активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему принял решение остаться в клубе, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с российскими командами.
По итогам текущего года российская экономика вырастет примерно на 2%, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Казанский «Рубин» близок к договорённости о подписании контракта с защитником «Спартака» Мацеем Рыбусом.
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный осуществлял подготовку операции по подрыву «Северных потоков», пишет издание Politico.
Американский писатель-романист и лауреат Пулицеровской премии Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет, сообщает издание Hollywood Reporter.
Бесконтрольная накачка Украины западным оружием делает возможным преступления, подобные разрушению дамбы Каховской ГЭС.
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка может справиться в столичном «Динамо».
США получают от Украины информацию о потерях вооружений на поле боя и учитывают это при планировании помощи.
Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл значение слова siu, которое он выкрикивает во время своего знаменитого празднования гола.
ЕС автоматически приписывает России любые преступления Украины.
Нападающий «Зенита» Малком вспомнил о своём переходе из «Барселоны» в клуб из Санкт-Петербурга.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС под угрозой оказались более 1 млн га земель.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области.
Бывший советник Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что в Восточной Европе формируется коалиция стран против украинского лидера Владимира Зеленского.
Российский полузащитник Алан Дзагоев сообщил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хочет, чтобы он остался в клубе.
Россия готова сотрудничать с Катаром в решении региональных и международных проблем, заявил посол России в Дохе Дмитрий Догадкин.
Российский Минпромторг поддерживает предложение использовать маткапитал для покупки автомобиля.
Бывший президент США Дональд Трамп и его помощник Уолт Наута были отпущены из суда Майами без каких-либо условий.
Шестеро российских спортсменов примут участие в личных соревнованиях чемпионата Европы по фехтованию в нейтральном статусе.
Министерство здравоохранения Самарской области проверит сообщение о том, что якобы отравившаяся напитком «Мистер Сидр» пациентка скончалась после того, как ей поставили неверный диагноз и назначили неправильное лечение.
Россиянка Дарья Дмитриева признана лучшей гандболисткой чемпионата Словении сезона-2022/23.
Российское тактическое ядерное оружие будет размещено в нескольких хранилищах на территории Белоруссии.
Пензенская область отправила в пострадавшую от обстрелов Белгородскую область первую партию с 20 тоннами гуманитарной помощи.
Исмаил Гаджибеков победил в весовой категории до 55 кг на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Новом Уренгое.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская система ПВО отразила попытку ВСУ нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области.
В конфликте на Украине наступает переломный момент.
Соединённые Штаты по-прежнему выступают против вылазок Украины на территорию России.
Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию на заседании суда в Майами.
Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о программах фигуриста Матвея Ветлугина к новому сезону.
В Новороссийске 27 тыс. человек остались без воды из-за повреждения на магистральном водоводе.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл с государственным визитом в Москву.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что не уверена в наличии у ведомства планов заменять ВС Украины каждую утраченную при контрнаступлении единицу бронетехники американского производства.
Наступление стало испытанием для ВСУ, Украина нуждается в продолжении поставок со стороны НАТО.
Братьев Рамзина и Князя Амираслановых, которых суд отправил в СИЗО до 2 июля за избиение баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве, заметили гуляющими по центру столицы.
Госдеп Соединённых Штатов не комментирует сообщения о том, что ЦРУ предупреждало Украину о недопустимости атак в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.