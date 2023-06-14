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NTD: американец установил рекорд, проведя 100 дней под водой
Флоридский дайвер и инженер-биомедик Джозеф Дитури прожил в небольшом подводном жилище 100 дней. Как передаёт NTD, сначала мужчина просто хотел увеличить время пребывания человека в подводном мире и терпимость к изолированной, замкнутой и экстремальной среде, однако побил рекорд, державшийся с 2014 года.
Флоридский дайвер и инженер-биомедик Джозеф Дитури всплыл с глубины после установления рекорда. В небольшом подводном жилище он пробыл ровно 100 дней.
 
На берегу команда поддержки встретила его аплодисментами.
 
ДЖОЗЕФ ДИТУРИ, рекордсмен пребывания под водой: Я оказался над водой впервые за 100 дней. Я чувствую тепло солнца и испытываю благодарность.
 
Медицинский исследователь жил в подводном домике у побережья Ки-Ларго в штате Флорида с 1 марта. Это была программа под названием «Проект Нептун 100». Его организовал Фонд развития морских ресурсов.
 
Цель проекта — объединить медицинские и водные исследования и предоставить образовательную помощь студентам Университета Южной Флориды.
 
ДЖОЗЕФ ДИТУРИ: Речь никогда не шла о рекорде. Я хотел увеличить время пребывания человека в подводном мире и терпимость к изолированной, замкнутой и экстремальной среде.
 
Некоторые ежедневные исследования Дитури включали мониторинг реакции его организма на длительное воздействие экстремального давления и изолированной среды. Эта информация может быть полезна для будущих глубоководных морских миссий.
 
Предыдущий рекорд пребывания под водой был установлен в 2014 году. Оно длилось 73 дня.
 
Дата выхода в эфир 13 июня 2023 года.

 

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