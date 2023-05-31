UnHerd: гламур и социальные сети — PR-кампания НАТО очаровала европейских левых

Североатлантический альянс придаёт большое значение взаимодействию с популярной культурой и новыми технологиями, сообщает колонка UnHerd. Через это взаимодействие альянс стремится представить «новое и прогрессивное лицо НАТО», которое должно «соблазнить большую часть европейских левых», продолжает издание.

Успешным примером PR-кампании блока колумнистка UnHerd считает статью в The Guardian, написанную совместно генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и актрисой Анжелиной Джоли в 2017 году. «Прекращение гендерного насилия — жизненно важный вопрос мира и безопасности, а также социальной справедливости», — было написано в той статье, а «НАТО может быть лидером в этом». Такими публикациями альянс, во-первых, «наполнил свой ничем не примечательный бренд элитарным гламуром и красотой» и посредством «звёздной силы Джоли… достиг аполитичной аудитории, мало знающей о НАТО», а во-вторых, блок отдал «более видное место в риторике НАТО» традиционным левым темам, как то «права женщин, гендерное насилие и феминизм».

Начиная с этой статьи, защита женщин стала составной частью риторики НАТО, отмечается в колонке, а «телегеничные женщины-лидеры», например премьер-министр Финляндии Санна Марин, глава МИД Германии Анналена Бербок и эстонский премьер Кая Каллас, «всё чаще выступают в качестве выразителей просвещённого милитаризма в Европе» и «изображаются как идеальный контраст для авторитарных «сильных мужчин».

Сегодняшнюю информационную стратегию НАТО от ранних PR-опытов блока, по мнению автора колонки в UnHerd, отличает упор на «местную прогрессивную традицию» стран, входящих в альянс. Свою позицию автор обосновывает на примере немецкой партии «Союз 90 /Зелёные».

Изначально большинство членов партии было радикалами: участвовали в студенческих протестах 1968 года, выступали против американских войн и за выход Германии из НАТО, однако с возрастом некоторые члены партии стали более прагматично смотреть на мир. В конце 90-х, на фоне бомбардировок Югославии «реалисты» победили «фундаменталистов», вынудив последних покинуть партию. При этом от пацифистской репутации зелёных «реалисты» не стали отказываться и продолжают её использовать для своих политических целей.

В качестве такого использования репутации автор приводит «чревовещание за своих мёртвых членов»: в 2022 году член партии зелёных Ева Кисторп опубликовала в немецкой газете Tageszeitung письмо, адресованное Петре Келли, «антивоенной иконе и защитнице неприсоединения», умершей ещё в 1992 году. Письмо заимствует моральные установки Келли, но переворачивает их, чтобы оправдать восторги зелёных от войны. «Квисторп хочет, чтобы мы думали, что, если бы Келли была жива сегодня, она бы поддерживала НАТО», пишет автор колонки в UnHerd. Обращаясь к давно умершей Келли, Квисторп приписывает последней утверждения: «Держу пари, вы бы кричали, что радикальный пацифизм делает возможным шантаж».

Такое же прикрывание своей промилитаристской политки авторитетом умерших левых практикуют и другие члены партии зелёных. Например, Анналена Бербок, которая убеждала Скандинавские страны присоединиться к НАТО, используя цитату правозащитника Десмонда Туту: «Если вы придерживаетесь нейтральной позиции в ситуации несправедливости, вы выбираете сторону угнетателя».

Кроме гламура и ссылок на умершие иконы левого движения, НАТО имеет в распоряжении и другие приёмы. Ссылаясь на исследовательницу из Университета британской Колумбии Мерье Куус, автор колонки констатирует, что «расширение НАТО предполагает «двойную стратегию легитимации». Во-первых, НАТО изображается обыденным и ничем не примечательным, заурядным, а во-вторых, безупречным, жизненно важным, абсолютным нравственным благом». Альянс таким образом становится «настолько банально бюрократичным, что не подлежит обсуждению, и настолько «экзистенциально важным и существенным», что стоит выше любых дебатов».

Наиболее выпукло эта стратегия проявила себя в евро-атлантической интеграции Скандинавских стран, где обсуждение присоединения к альянсу было жёстко контролируемым. Как отмечается в колонке, ни одна из стран не провела референдумы о членстве в блоке, ведь «после десятилетий народного сопротивления альянсу стало казаться, что НАТО выше демократии».

Чтобы отсутствие дебатов о НАТО не казалось «навязыванием», альянс стремится «более широко интегрировать себя в развлечения, образование и гражданскую жизнь» людей, пишет автор. Так, в феврале 2023 года альянс провёл своё первое игровое мероприятие — трансляцию на платформе Twitch. В трансляции участвовали стример ZeRoyalViking, молодой сотрудник альянса и влиятельная активистка по защите окружающей среды Кэролайн Глайх. Управляя мультяшным космическим кораблём, они восторженно отзывались о НАТО, обсуждали опасность дезинформации для демократии, а к концу трансляции «сотрудник альянса рассказал о преимуществах своей работы и призвал зрителей проверить веб-сайт НАТО на наличие вакансий в таких областях, как графический дизайн и монтаж видео», сообщает колонка в UnHerd.

Такая трансляция для альянса — не что-то из ряда вон выходящее. Как сообщается в UnHerd, в прошлом, 2022 году, альянс приглашал блогеров на саммит в Мадрид, где их попросили «создать контент для своей аудитории», а в этом году блок провёл экскурсию по штаб-квартире НАТО в Брюсселе для пользователей TikTok, YouTube и Instagram* с большим количеством подписчиков.

Автор колонки называет всю эту кампанию альянса «шоу», которое, однако, совершило «потрясающий переворот»: «Европейские левые были полностью очарованы этим шоу. Следуя пути, избранному немецкими зелёными, основные левые партии отказались от военного нейтралитета и противодействия войне и теперь выступают за НАТО». Поскольку «оппозиции НАТО в Европе почти не осталось», то гегемония альянса «стала абсолютной».