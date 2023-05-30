Bloomberg: сын японского премьера был уволен для спасения имиджа отца

Рейтинги Фумио Кисиды оказались под ударом после публикации фотографий с вечеринки его сына в официальной резиденции главы правительства. Японский премьер считает поведение отпрыска «неуместным» и принял решение уволить сына, который работал у него секретарём. Издание Bloomberg полагает, что Фумио Кисида пошёл на этот шаг из-за страха потерять поддержку среди населения, которая после публикации фотографий начала снижаться.

Глава правительства Японии был вынужден уволить сына с должности секретаря из-за скандала, вызванного вечеринкой в резиденции премьер-министра. «Его действия в прошлом году в официальном пространстве были неуместны для секретаря, занимающего официальную должность, поэтому я решил найти ему замену, чтобы подвести черту под этим», — цитирует японского премьера издание Bloomberg.

На вызвавших скандал фотографиях сын главы японского правительства позирует в официальных помещениях государственной резиденции во время вечеринки, в том числе на лестнице, где обычно фотографируются новые члены кабинета министров, отмечая своё назначение. Решение об увольнении сына премьера, Шотаро Кисиды, должно вступить в силу 1 июня.

Bloomberg полагает, что на решение Кисиды об увольнении сына, по-видимому, повлияли опросы, проведённые в выходные на фоне разразившегося скандала с фотографиями. Опросы выявили остановку роста рейтинга премьера. Хотя Фумио Кисида сразу сделал выговор сыну за инцидент, «три четверти японцев продолжали считать поведение Шотаро Кисиды проблемой», — пишет Bloomberg, ссылаясь на газету Asahi Shimbun. Данные другой влиятельной газеты, Nikkei, вообще показали снижение поддержки Кисиды на пять процентных пунктов — до 47%.

«Успешно проведённый Кисидой саммит G7» и визит украинского президента «помогли (премьеру. — ИноТВ) укрепить поддержку среди избирателей», сообщает издание. Возникли даже размышления о проведении досрочных выборов. Но скандал вокруг сына Кисиды переключил внимание с международной арены на внутренние проблемы правительства.

Следующие выборы в Японии должны были состояться не раньше 2025 года, но, как отмечает Bloomberg, победа Кисиды в досрочном голосовании могла бы усилить его позиции перед перевыборами руководства Либерально-демократической партии и в споре вокруг дополнительного финансирования армии и демографии.