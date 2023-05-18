KFF Health News: инициатива по внедрению «больничной полиции» в США вызывает споры

По мере того как всё больше больниц в США принимают решение об использовании специальных полицейских подразделений для охраны внутреннего порядка и дополнительной гарантии безопасности врачей и пациентов, критики таких мер всё активнее предупреждают о ловушках, которые могут подстерегать на этом пути. Некоторые из них опасаются, что создание «больничной полиции», наоборот, лишь приведёт к росту насилия в медицинских учреждениях и повлечёт за собой различные негативные последствия, сообщает KFF Health News.

В мае этого года губернатор штата Джорджия Брайан Кемп, представляющий Республиканскую партию, подписал новый закон, который ужесточает уголовное наказание за нападения на работников больниц и позволяет медицинским учреждениям этого штата создавать независимые полицейские силы для охраны внутреннего порядка и дополнительной гарантии безопасности врачей и пациентов.



Однако по мере того, как всё больше медицинских учреждений в США начинают рассматривать возможность внедрения «больничной полиции», критики таких мер всё активнее предупреждают о ловушках, которые могут подстерегать на этом пути, пишет Ренука Раясам в статье для KFF Health News.



Приняв подобный закон, Джорджия присоединилась к другим американским штатам, власти которых пытаются таким способом ограничить рост насилия, наблюдавшийся на протяжении последних нескольких лет. Они надеются, что за счёт ужесточения уголовных наказаний в случае нападений или угроз в адрес медицинского персонала, а также путём привлечения дополнительных сил для охраны правопорядка смогут обеспечить более безопасную среду в больницах как для сотрудников, так и для пациентов, поясняется в статье.



Введению нового закона в Джорджии предшествовал ряд сенатских слушаний, где рассматривались случаи насилия в отношении медицинских работников и заслушивались свидетельские показания пострадавших. Как рассказала одна из них, старшая медсестра по имени Дестини, весной 2021 года она услышала крики в одной из палат и обнаружила, что находившийся там пациент напал на одного из медицинских работников.



И хотя ранее она сама прошла специальное обучение по урегулированию конфликтных ситуаций, однако разбушевавшийся пациент, который атаковал её в палате, на протяжении нескольких минут избивал Дестини руками и ногами, а также кусал и дёргал за волосы. К тому времени, когда пришедшая на подмогу команда из охранников и других медсестёр смогла её освободить, пациент успел вырвать у медсестры несколько прядей волос, говорится в статье.



По словам Дестини, в результате атаки она получила сотрясение мозга и на протяжении нескольких месяцев страдала от головных болей. «Мы не защищены во время работы на этажах», — подчеркнула она позже во время дачи свидетельских показаний на слушаниях, посвящённых проблемам насилия в больнице.



При этом медсестра не стала называть свою фамилию, опасаясь возмездия со стороны нападавшего пациента за то, что она предала эту историю огласке, отмечается в статье. Дестини также рассказала, что одна из её коллег ушла с работы после другого нападения в 2021 году, когда пациент ударил медсестру лицом об стену и об пол, пишет KFF Health News.



Закон, принятый недавно властями штата Джорджия при лоббировании со стороны руководства больниц, стал ответом на показания пострадавших медработников и на статистические данные, подтверждающие фактический рост насилия в отношении сотрудников медицинских учреждений. По данным Американской ассоциации медсестёр, на данный момент уже почти в 40 американских штатах действуют законы, устанавливающие или ужесточающие наказания за нападения на медицинских работников, сообщается в статье.



При этом в 29 штатах законодатели уже одобрили или работают над принятием аналогичных законов, которые в том числе разрешают создавать при больницах специальные полицейские подразделения, сотрудники которых могут носить огнестрельное оружие и задерживать нарушителей правопорядка. По данным Международной ассоциации безопасности и охраны здоровья, к членам «больничной полиции» предъявляются более высокие требования по уровню обучения и подготовки, чем к обычным охранникам.



В то же время законы в разных штатах, определяющие, как больницы вправе отреагировать на проявления насилия, различаются. В частности, в Джорджии новый закон ужесточает уголовное наказание за нападения при отягчающих обстоятельствах на всех медицинских работников в больничных зданиях — а не только на тех, кто находится в отделениях неотложной помощи, как было ранее, поясняется в статье.



Кроме того, в больницах Джорджии теперь можно будет создавать отдельные отделения полиции, как в университетских городках, для усиления присутствия представителей правоохранительных органов. При этом работающие там офицеры полиции должны быть сертифицированы Советом по стандартам и обучению сотрудников правоохранительных органов Джорджии. Кроме того, они обязаны вести протоколы, которые позднее могут быть обнародованы.



Группы активистов, представляющие интересы медсестёр и других сотрудников больниц, заявляют, что такие законы необходимы, поскольку в повседневной реальности им постоянно приходится сталкиваться с агрессивными или слишком возбуждёнными пациентами, которые также зачастую начинают проявлять агрессию в отношении персонала. Как показывает статистика, сотрудники сферы здравоохранения в США в среднем в пять раз чаще подвергаются насилию, чем работники других отраслей.



Например, буквально на следующий день после того, как губернатор Кемп подписал закон о повышении мер безопасности в больницах, один из посетителей открыл огонь в кабинете медицинского центра Атланты, убив одну женщину и ранив ещё четырёх человек, в том числе из состава медицинского персонала, отмечается в статье.



Проблема в том, что больницы, в отличие от всех других заведений, не имеют права просто взять и выставить на улицу пациентов, которые ведут себя неподобающим образом, рассказала Терри Салливан, медсестра службы скорой помощи из Атланты. По её словам, однажды один из агрессивно настроенных больных ударил её кулаком в грудь и сломал ей два ребра, после чего выбежал из палаты и попытался также ударить врача. Салливан уверена, что присутствие службы безопасности в больнице, как показывает опыт, действительно способно помешать пациентам вести себя агрессивно.



Словесные и физические угрозы, количество которых заметно возросло во время пандемии COVID-19, усугубляют и без того острую нехватку медсестёр в больницах, заявил в этой связи Мэтт Кейсман, генеральный директор Ассоциации медсестёр Джорджии. Центры оказания медицинских услуг также отмечают тревожный рост случаев насилия в медицинских учреждениях с ноября прошлого года.



Федеральное агентство в качестве защитных мер порекомендовало американским больницам внедрять стратегию оценки рисков в отношении пациентов, а также увеличить численность персонала и улучшить его подготовку и обучение. При этом об усилении присутствия правоохранительных органов в больницах в данных рекомендациях не упоминалось, отмечает KFF Health News.



В свою очередь, руководство медицинских центров заявляет, что, если оно сможет уменьшить количество инцидентов с применением насилия в больницах, это позволит более эффективно удерживать сотрудников и улучшить уход за пациентами, подчеркнул Майк Ходжес, секретарь отделения Международной ассоциации безопасности и охраны здоровья в штате Джорджия.



Наличие специальных полицейских сил помогает больницам лучше обучать сотрудников для работы в медицинских учреждениях, уверен республиканец Мэтт Ривз, который был одним из соавторов принятого в Джорджии законопроекта. В частности, офицеры полиции получают возможность познакомиться с персоналом и постоянными пациентами, а также с планировкой медучреждений и протоколами больничных кампусов, пояснил он. «Если у вас есть специализированное полицейское управление, его сотрудники больше соответствуют потребностям данного медучреждения», — заявил Ривз.



Именно так обстоит дело в организации Atrium Health Navicent, которая управляет больницами в центральной части Джорджии, заявил её президент Дельвеккио Финли. По его словам, они набирают в охранные структуры сотрудников, которые «отражают всё разнообразие сообщества», проводят для них специальное обучение для «противодействия скрытым предубеждениям», а также подробно разбирают все обстоятельства произошедшего после любых конфликтных инцидентов.



Проходящие там сертификацию офицеры полиции обучены, как именно они должны реагировать, когда кто-то проявляет насилие на одном из охраняемых ими объектов, пояснил Финли. «Самое главное, что мы должны донести до офицеров, — это то, что они находятся в обстановке, где мы обеспечиваем безопасную среду и где мы заботимся о каждом», — отметил он.



Тем не менее практика по созданию «больничной полиции» является относительно новым явлением и имеет своих противников, говорится в статье. Критики такого подхода опасаются, что это, наоборот, приведёт к росту насилия в медицинских учреждениях и может иметь для всех негативные последствия. «Меня беспокоят все причины, по которым пациенты не доверяют мне и системе здравоохранения в целом», — подчеркнула в этой связи Элинор Кауфман, хирург-травматолог из Пенсильванского университета.



Также на данный момент собрано довольно мало статистических данных о том, насколько присутствие «больничных полицейских» действительно помогает предотвращать проявления насилия, отмечает KFF Health News. В то же время существуют реальные опасения, что иногда это будет провоцировать предвзятое отношение к отдельным категориям больных.



И хотя новый закон штата Джорджия не требует, чтобы сотрудники «больничной полиции» арестовывали пациентов при наличии ордера, выписанного за какие-то другие правонарушения, совершённые за пределами больничного кампуса (например такие, как нарушение испытательного срока), однако в то же время не запрещает им этого делать. Это вызывает тревогу у Мейзи Линн Гертин, исполнительного директора Ассоциации адвокатов по уголовным делам Джорджии: «Если свобода действий не ограничена, то в какой-то момент кто-то будет это делать», — предупредила она.



Профессор права Калифорнийского университета в Ирвине Чжи Сон Сон, которая занимается исследованием эффективности работы полиции в медицинских учреждениях, также обеспокоена возможными «непреднамеренными» негативными последствиями законодательства, усиливающего присутствие правоохранительных органов в тех местах, где люди получают медицинскую помощь.



«Вы можете понять, где при этом может возникнуть множество проблем. Особенно если пациент — это афроамериканец или латиноамериканец без документов, что делает их более уязвимыми для того, чтобы их заведомо считали преступниками», — подчеркнула она.



В частности, организованное порталом ProPublica расследование показало, что частная полиция при Кливлендской клинике выдвигает «несоразмерно» больше обвинений в адрес темнокожих больных. А в марте этого года было опубликовано видео, на котором сотрудники полиции и больницы в Вирджинии силой удерживают пациента, переживающего кризис в момент обострения психического заболевания, что привело в итоге к его смерти, напоминает KFF Health News.



Как показали результаты ещё одного исследования, которое провели эксперты Университета Джона Хопкинса, в 23% случаев во время инцидентов со стрельбой в отделениях неотложной помощи, зафиксированных в период с 2000 по 2011 год, преступники забирали оружие у сотрудников службы безопасности. В служебных записках также фигурируют несколько инцидентов в больницах с участием сотрудников полиции; при этом отмечается, что их присутствие не всегда позволяет обеспечить безопасную среду в медучреждениях, говорится в статье.



Как считает Кауфман, присутствие сотрудников правоохранительных органов в больницах всегда должно быть «крайним средством». По её мнению, хотя угроза насилия действительно вызывает беспокойство, больницы должны тратить больше средств на обучение медицинского персонала, чтобы повышать общую подготовку и обучать его навыкам урегулирования конфликтов.



«Мы не должны фокусироваться на том, что наши пациенты представляют для нас опасность. Это вредный и расистский взгляд. Нам нужно создавать безопасную и здоровую атмосферу на рабочих местах другими способами», — заключила хирург-травматолог из Пенсильванского университета.