CBS News: американские школы уличили в покрывательстве преступлений сексуального характера

В Министерстве образования США зафиксировали самое высокое в истории число жалоб на дискриминацию и сексуальные домогательства в школах, сообщает CBS News. Однако, как отмечается в материале, школьное руководство обычно предпочитает не обращать внимание на подобные случаи и замалчивает звучащие в адрес учителей обвинения в домогательствах.

Новый доклад Министерства образования показал, что американские школьники сообщают о самом высоком в истории числе дискриминаций и жалоб на сексуальные домогательства. Расследование CBS News выяснило, что к тому времени, когда учащиеся выпускаются из старших классов, более 5 миллионов из них переживают случаи неправомерного сексуального поведения, которое варьируется от домогательств до насильственных действий.



Корреспондент CBS News Мег Оливер объясняет, как на эти правонарушения зачастую не обращают внимания.



Когда некоторые школы слышат звучащие в адрес их учителей обвинения в сексуальных домогательствах, они зачастую пытаются вынудить этих преподавателей уйти по-тихому и не фиксируют подобные случаи.



МОРГАН СТЮАРТ, прокурор по делам о сексуальных домогательствах: …проходят мимо этой грязи.



МЕГ ОЛИВЕР, корреспондент CBS News: Значит, проходят мимо этой грязи. А когда те уходят в другое место, напишут ли им рекомендательные письма?



МОРГАН СТЮАРТ: Им дают рекомендации. О них хорошо отзываются.



В среднем один правонарушитель проходит через три различных школьных округа, прежде чем его остановят. Как мы выяснили, один учитель совершил сексуальные злоупотребления в отношении 73 детей. Мы сосредоточились на одном округе в городе Редлендс, штат Калифорния, где 50 пострадавших обвинили 25 учителей в неправомерном сексуальном поведении в период с 1999-го по 2022 год.



МЕГ ОЛИВЕР: Когда вы были в 10 классе, кто вёл у вас занятия по театральному искусству?



ПОСТРАДАВШАЯ: Джоэл Кунц.



Джоэла Кунца приняли на работу в школу Redlands High School в 2016 году, после того как его уволили из летнего лагеря в Техасе. Как он сказал школьникам, это произошло из-за того, что он вступил в сексуальную связь с несовершеннолетней девушкой, однако его личное дело было чистым. Не прошло и года, как сотрудник школы позвонил в полицию, сообщив о том, что подозревает Кунца в сексуальных злоупотреблениях в Redlands High School. Школа по-тихому отправила его в отпуск до истечения срока действия его договора.



ПОСТРАДАВШАЯ: Он сказал нам прийти к нему домой и дал нам много алкоголя. Господи! Он просто начал целовать нас. И постепенно дошло до того, что мы начали заниматься сексом.



МЕГ ОЛИВЕР: Это произошло в 2018 году. Джоэл Кунц был арестован. А потом он стал замещающим учителем в округе неподалёку.



ПОСТРАДАВШАЯ: Это просто демонстрация того, что этому можно было помешать, но ничего подобного не произошло.



Кунц в настоящее время находится в тюрьме, но в этом месяце он может выйти по условно-досрочному освобождению. Из-за случаев с выдвигаемыми обвинениями в сексуальном насилии федеральное Министерство образования сейчас ведёт расследование в отношении 145 школьных округов по всей стране, среди них и объединённый школьный округ Редлендс.



КЭТРИН ЛАМОН, помощник министра образования по вопросам гражданских прав: Это мы позволяем данному феномену жестокого обращения с несовершеннолетними происходить прямо у нас под носом.



МЕГ ОЛИВЕР: Как это возможно?



КЭТРИН ЛАМОН: У нас как у страны нехватка коллективной воли остановить всё это.



МЕГ ОЛИВЕР: В ответ на наше расследование объединённый школьный округ Редлендс заявил нам, что, когда был нарушен закон, они предприняли оперативные и надлежащие действия. Тем не менее округ выплатил более 41 миллиона долларов в рамках соглашения о выплатах школьникам и их семьям из-за выдвинутых в отношении учителей обвинений в сексуальных злоупотреблениях по 23 делам. В настоящее время рассматриваются ещё 9 исков. Нора.



Что-то невероятное. Превосходный репортаж. Мег Оливер, большое вам спасибо.



Дата публикации 03 мая 2023 года.