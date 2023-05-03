Bloomberg: Россия готовится возобновить закупку иностранной валюты

Несмотря на санкции и попытки западных стран ограничить доходы Москвы, Россия готовится возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов, пишет Bloomberg. Отмечается, что этой валютой станет юань: издание напоминает, что с января 2022 года Россия лишь тратила свои резервы и возвращение к накоплению демонстрирует её экономическую устойчивость.

Ожидается, что, несмотря на попытки западных стран ограничить доходы Москвы, Россия уже в этом месяце сможет возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов на фоне растущих заработков от экспорта нефти, стабилизировавших состояние государственных финансов, пишет Bloomberg. Согласно оценкам аналитиков, изначальные суммы закупок составят около $200 млн в юанях: издание напоминает, что из-за санкций китайская валюта является основным активом, который может использовать Москва.

Bloomberg напоминает, что, начиная с января 2022 года, Россия только продавала иностранную валюту. Нынешнее изменение политики должно подчеркнуть способность России продолжать получать крупный доход от экспорта нефти, несмотря на санкции и потолок цен, введённый странами G7 и ЕС. Как отмечает издание, несмотря на дефицит, российский бюджет демонстрирует стабильность.

Как пишет Bloomberg, Россия сумела справиться со снижением цен на нефть, вызванным введённым потолком: скидка на нефть марки Urals была применена к нефти марки Brent, что привело к тому, что производители стали платить больше налогов. Кроме того, ослабление курса рубля сыграло на руку российскому правительству, поскольку Россия получает выручку за экспорт нефти в иностранной валюте, но тратит её в рублях.

Отмечается, что конкретное время начала закупок иностранной валюты пока не определено, пишет Bloomberg. Аналитики считают, что закупки могут начаться уже в мае либо их отложат до лета. Согласно оценке российского Минфина, изменения в налоговой формуле и растущие поступления от экспорта нефти принесут российскому бюджету дополнительную прибыль в размере примерно 600 млрд рублей.

По мнению аналитиков Bloomberg, Россия возобновит закупку иностранной валюты в мае с вероятностью в 65%. Вероятность возобновления закупок в июне составляет 80%.