ABC News: второе столкновение в воздухе за месяц — Сухопутные силы США прервут полёты из-за участившихся крушений

Авиация американских сухопутных сил в минувший четверг столкнулась с очередным серьёзным крушением: на Аляске в ходе учений столкнулись два вертолёта Apache, в результате чего погибли трое военнослужащих, передаёт ABC News. По информации канала, из-за аварии, ставшей для армейских лётчиков уже второй за месяц нештатной ситуацией с жертвами, руководство армии приняло решение приостановить все полёты на следующей неделе на сутки, дабы провести инспекцию — и сделать выводы.

А теперь — к теме очередного крушения вертолёта, ставшего для Сухопутных сил США за минувший месяц уже вторым: в ходе учений, проходивших неподалёку от города Фэрбанкс, штат Аляска, два вертолёта Apache столкнулись в воздухе. В результате погибло трое военнослужащих, а ещё один получил ранения. Кроме того, у нас — последние новости от одного из высших чинов сухопутных сил и приказе, который он дал сегодня. С репортажем — главный корреспондент ABC по международным делам Марта Рэддэц.

Сухопутные силы США сегодня получили отбой, коснувшийся всего этого вида войск: на следующей неделе все воздушные средства полностью прекратят полёты на 24 часа, чтобы провести тщательную работу над обеспечением безопасности. Дали такой приказ после того, как в течение месяца произошло два крушения вертолётов с жертвами.

Второе из них случилось в четверг: в небе Аляски столкнулись два вертолёта Apache, летевшие парой. На борту вертолётов находились четверо военнослужащих; трое из них погибли, один получил ранения.

СТИВ ГЭНЬЯРД, полковник Корпуса морской пехоты США в отставке, бывший сотрудник Государственного департамента: Очевидных объективных причин не прослеживается: солнце было ещё над горизонтом, а погодные условия, судя по всему, оставались благоприятными.

В конце марта в штате Кентукки столкнулись два вертолёта Black Hawk, выполнявшие учебное задание; их экипажи, в свою очередь, летели ночью, используя приборы ночного видения. Тогда погибли девять военнослужащих.

А в феврале разбился ещё один вертолёт Black Hawk войск Национальной гвардии штата Теннесси, потерявший управление. В результате погибло два гвардейца.

По данным Центра безопасности Сухопутных сил США, с октября минувшего года по 21 марта нынешнего произошло 4 серьёзных нештатных ситуации против восьми за 12-месячный период до октября 2022-го. С учётом произошедшего в четверг крушения эта цифра теперь достигла пяти.

СТИВ ГЭНЬЯРД: Следователям сухопутных сил нужно будет всё изучить и установить, нет ли нужды внести какие-либо изменения в организацию подготовки или же полётные процедуры, дабы предотвратить повторение подобного.

Итак, инциденты тщательно изучаются официальными лицами. А с нами на связи Марта Рэддэц. Марта, у сухопутных сил выдался неудачный год в плане нештатных ситуаций такого рода — но какая там ситуация, если сравнивать с другими видами вооружённых сил?

МАРТА РЭДДЭЦ, старший корреспондент ABC News по международным делам: Хотя рост частотности серьёзных нештатных ситуаций с авиационными средствами последние два года наблюдается во всех видах вооружённых сил, такой ситуации, как в сухопутных силах, у которых в течение четырёх недель случилось два столкновения в воздухе, и близко нигде не было. В ходе предстоящего прекращения полётов им придётся очень хорошо всё изучить, дабы установить, почему это происходит. Уит?

Да, вопросы возникают весьма серьёзные. Спасибо вам, Марта!

Дата выхода в эфир 28 апреля 2023 года.