ABC News: второе столкновение в воздухе за месяц — Сухопутные силы США прервут полёты из-за участившихся крушений

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СК возбудил дело после обнаружения тела женщины в ливневке в Ростове-на-Дону
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» после обнаружения тела женщины в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону.
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«Рома» и «Милан» не выявили победителя в матче Серии А
«Рома» и «Милан» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Следователи дадут правовую оценку вторжению в школу при посольстве России в Варшаве
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку вторжению в школу при российском посольстве в Варшаве.
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Миранчук выйдет в основе «Торино» в матче Серии А с «Аталантой»
«Торино» опубликовал стартовый состав на матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу с «Аталантой».
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«Краснодар» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» и «Урал» не выявили победителя в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Артиллерия России загнала в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллерийские расчёты ВС России заманили в ловушку личный состав одного из украинских подразделений, после чего нанесли ему огневое поражение.
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В сети опубликовано видео из раздевалки ЦСКА после победы в Кубке Гагарина
Московский ЦСКА выложил в социальных сетях видеоролик из раздевалки команды после победы над казанским «Ак Барсом» в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.
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Экс-депутат Рады Стецькив призвал Украину начать контрнаступление до саммита НАТО
Бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив призвал украинские власти начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11—12 июля.
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Бензема оформил хет-трик в первом тайме матча с «Альмерией»
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в первом тайме матча чемпионата Испании по футболу с «Альмерией».
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Аляски
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у побережья американского штата Аляска.
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Ротенберг поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина
Главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг отреагировал на победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
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Фёдоров: ЦСКА переиграл «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина за счёт самоотдачи
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, за счёт чего армейский клуб смог переиграть казанский «Ак Барс» в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Радулов поздравил игроков ЦСКА и Фёдорова с завоеванием Кубка Гагарина
Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.
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Моравецкий заявил, что Польша потратит на усиление охраны на границе с Россией $89 млн
Польша выделит $89 млн на оборудование для усиления охраны на границе с Калининградской областью. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
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Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла на Кубу
Делегация Государственной думы России во главе с её спикером Вячеславом Володиным прибыла на Кубу с официальным визитом.
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В «Ак Барсе» трогательно обратились к Билялетдинову после финальной серии с ЦСКА
Пресс-служба «Ак Барса» обратилась к главному тренеру Зинэтуле Билялетдинову после поражения в финале Кубка Гагарина от ЦСКА.
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Бензема вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров Примеры
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема установил очередной личный рекорд в чемпионате Испании по футболу.
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«Реал» готов предложить Беллингему одну из самых высоких зарплат в клубе
Руководство мадридского «Реала» готово предложить полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему одну из самых высоких зарплат в команде.
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Морозов — о финальной серии ЦСКА — «Ак Барс»: сумасшедший плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов считает, что московский ЦСКА заслужил победу в Кубке Гагарина сезона-2022/23.
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Силы быстрого реагирования в Судане заявили о сбитии самолёта ВВС страны
Силы быстрого реагирования (СБР) заявили о сбитии над пригородом Омдурмана самолёта, принадлежащего регулярной армии страны.
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Касаткина и Тревизан не смогли выйти во второй круг парного разряда Мадрида
Россиянка Дарья Касаткина и итальянка Мартина Тревизан стартовали с поражения в парном разряде турнира категории WTA-1000 в Мадриде.
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В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили 12 снарядов по Владимировке
Украинские военные выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Владимировке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Зеленов не исключил, что Рыбус может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал понять что тренерский штаб столичного клуба определится с будущим защитника Мацея Рыбуса после окончания чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
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Число погибших при обстреле Ясиноватой боевиками ВСУ возросло до двух
Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что число погибших в результате обстрела города украинскими террористами возросло до двух.
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Непомнящий начнёт тай-брейк матча за звание чемпиона мира с Дин Лижэнем чёрными фигурами
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий начнёт тай-брейк матча за шахматную корону в Астане (Казахстан) с Дин Лижэнем чёрными фигурами.
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Григоренко признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко признан самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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WSJ: в ООН считают, что инициатива МАГАТЭ по Запорожской АЭС потерпела неудачу
В команде Генсека ООН Антониу Гутерреша считают, что инициатива Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС потерпела неудачу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Дин Лижэнь: нужно отдохнуть и найти мотивацию перед тай-брейком
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь отреагировал на ничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.
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Асад заявил о способности БРИКС создать эффективную многополярную систему
Сирийский президент Башар Асад заявил, что страны — члены БРИКС способны создать эффективную многополярную систему.
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«Брайтон» забил шесть безответных мячей «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
«Брайтон» на своём поле нанёс разгромное поражение «Вулверхэмптону» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
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ЦСКА повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина
ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Зеленский заявил, что носит при себе пистолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что носит при себе пистолет.
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Непомнящий и Дин Лижэнь провели самую длинную партию в матче за звание чемпиона мира в Астане
Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли в самую длинную партию в матче за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.
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ЦСКА взял верх над «Ак Барсом» и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина
Московский ЦСКА в гостях нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Подмосковье 2000 человек приняли участие в открытии 10-го сезона «Гонки Героев»
На подмосковном полигоне Алабино прошла первая в сезоне «Гонка Героев». На старт масштабного забега с препятствиями вышли около 2000 человек.
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В МЧС заявили об отсутствии угрозы перехода пожара на дома в СНТ в Тюменской области
Пресс-служба ГУМЧС по Тюменской области заявила об отсутствии угрозы перехода пожара на дома и социальные строения в районе СНТ «Родничок».
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Кабмин Украины запретил использование букв Z и V на транспортных номерах
Правительство Украины запретило производить и использовать на индивидуальных транспортных номерных знаках буквы Z и V.
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Малком установил рекорд для бразильских бомбардиров чемпионата России
Нападающий «Зенита» Малком отметился покером в матче 25-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
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Дин Лижэнь и Ян Непомнящий выявят чемпиона мира на тай-брейке в быстрых шахматах
Китаец Дин Лижэнь и россиянин Ян Непомнящий не смогли определить победителя в 14-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане.
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Прилепин рассказал о высочайшей мотивации своих бойцов в зоне СВО
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писатель Захар Прилепин рассказал военкору RT Валентину Горшенину о высочайшей мотивации своих бойцов в зоне СВО.
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Дин Лижэнь и Ян Непомнящий сыграли вничью в 14-й партии матча за шахматную корону
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 14-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане.
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Генконсул сообщил, что около 40 россиян эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию
Около 40 россиян самостоятельно эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию. Об этом заявил генеральный консул России в Джидде Юсуп Абакаров.
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«Спартак» и «Ростов» назвали составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».
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Дубль Облякова принёс ЦСКА победу над «Ахматом» в матче РПЛ
ЦСКА одержал победу над «Ахматом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Минздрав Судана: с начала вооружённых столкновений в стране погибли 528 человек
Министерство здравоохранения Судана сообщило, что жертвами вооружённого конфликта в стране с середины апреля стали 528 человек.
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Андреева победила Линетт на турнире в Мадриде
Российская теннисистка Мирра Андреева в свой 16-й день рождения вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде.
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В ДНР сообщили о гибели мужчины при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
В результате обстрела украинскими военными Ясиноватой в ДНР погиб мужчина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
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RT: Собчак, Бородину, Инстасамку и ещё ряд блогеров могут проверить на неуплату налогов
ФНС и правоохранительные органы могут проверить Ксению Собчак, Ксению Бородину, Дарью Зотееву (Инстасамку) и ещё ряд блогеров на неуплату налогов.
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Гандболистки ЦСКА второй год подряд выиграли Кубок России
В финальном матче «Финала четырёх», который проходил в Тольятти, ЦСКА одержал победу над «Ладой».
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Президент Ирана подверг критике присутствие войск США в ближневосточном регионе
Президент Ирана Ибрагим Раиси во время переговоров со своим иракским коллегой Абдель Латифом Рашидом подверг критике присутствие войск США на Ближнем Востоке.