ABC: пока американцы затягивают пояса, компании получают сверхприбыли

Инфляция стала приносить крупным продуктовым компаниям в США сверхприбыли. Так, квартальная прибыль одной из них выросла на рекордные 450 процентов по сравнению с прошлым годом. В то же время миллионы американцев вынуждены всё туже затягивать пояса, отмечается в репортаже АВС News. Экономисты уверены, что цены на продукты в ближайшем будущем снижаться не будут.

Благодаря инфляции некоторые компании сообщают об огромных прибылях. Та же самая инфляция заставляет миллионы американцев затягивать пояса. Корреспондент АВС Алексис Кристофер присоединяется к нам с подробностями. Алексис, доброе утро!

АЛЕКСИС КРИСТОФЕР: Доброе утро, Джио! Что касается инфляции, одно можно сказать наверняка: инфляция не берёт перерыв на праздники. Из-за неизменно высоких цен в магазинах американцам в этом году пришлось потратить рекордные 7,3 миллиарда долларов только на продукты к пасхальному столу.





Общая инфляция достигла пика в прошлом июне, но цены на продукты питания всё ещё растут — более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. В то время как бюджет потребителей сокращается в магазине, крупнейшие продуктовые компании получают рекордные прибыли.





Conagra, которой принадлежат Chef Boyardee, Hunts и Slim Jim, сообщила о скачке прибыли в 56 процентов в прошлом квартале по сравнению с прошлым годом. А квартальная прибыль у Kraft Heinz, чья продукция включает Jello, Oscar Meyer и Velveeta, взлетела почти на 450 процентов.





Компании сталкиваются с более высокими затратами на рабочую силу и транспортировку и перекладывают это на потребителей. А поскольку мы, покупатели, привыкаем платить больше, экономисты предупреждают, что цены на продукты могут оставаться на высоком уровне ещё долго. Джио?

Да уж, не та новость, которую хочешь слышать. Алексис, а какие ещё факторы оказывают влияние на то, что цены держатся на таком высоком уровне?

АЛЕКСИС КРИСТОФЕР: Есть целый ряд факторов. Конечно, продолжающийся конфликт на Украине и экстремальная погода влияют на цепочки поставок. Высокие цены на нефть — ещё один фактор, поскольку они влияют на стоимость транспортировки продуктов. Недавно основные нефтедобывающие страны договорились снизить добычу нефти как раз ко времени начала напряжённого летнего сезона поездок. Это означает, что потребители могут столкнуться с двойным ударом в ближайшие недели: повышение цен в продуктовых магазинах и на заправках.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2023 года.