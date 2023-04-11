ABC: пока американцы затягивают пояса, компании получают сверхприбыли

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NBC: несмотря на обещания Вашингтона, Тайвань получит американское оружие ещё нескоро NBC
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New York Times: утечка документов Пентагона раскрыла шпионаж США за союзниками New York Times
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«Должны следовать собственным интересам» — Макрон предостерёг европейцев от равнения на США или Китай Les Echos
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Das Erste: тысячи демонстрантов по всей Германии призвали к мирным переговорам по Украине Das Erste
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Fox News: гендерная идеология стала лёгкой наживой для «американских Зеленских» Fox News
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Le Parisien: поджоги государственных зданий и взрывы домов — корсиканские националисты вернулись к террористическим методам борьбы Le Parisien
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CNN: Магнус Карлcен проиграл онлайн-турнир из-за неверного движения мышью CNN
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France 24: терроризм, господство Ирана и ненависть к американцам — эксперт о результатах войны в Ираке 20 лет спустя France 24
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Компания Disney выпустила новый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»
В сети опубликован новый трейлер картины режиссёра Дэвида Лоури («Легенда о Зелёном рыцаре»), снятой по мотивам полнометражного мультфильма, основанного на сказочных повестях Джеймса Мэтью Барри.
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ЕС: воздушное пространство России будет закрыто для полётов в Европу до 2029 года
Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) сообщила, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полётов в Европу до 2029 года.
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Сын бывшего министра спорта Крыма Денис Шестак погиб в зоне проведения спецоперации
Сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис погиб в зоне проведения специальной военной операции.
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Махачев будет защищать титул на турнире UFC 294 в Абу-Даби
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев будет защищать титул на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
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Бортников: украинские спецслужбы пытаются вовлекать российскую молодёжь в диверсии
На фоне проведения специальной военной операции украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодёжь в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ России Александра Бортникова.
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На Украине неизвестный избил епископа УПЦ
Неизвестный избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука).
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Глава ТПП Германии признал, что страна не обеспечила надёжность энергоснабжения
Германия пока не обеспечила надёжность энергоснабжения страны, заявил президент торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан газете Rheinische Post.
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Экс-арбитр Федотов считает, что пенальти в ворота «Динамо» назначен ошибочно
Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался об эпизоде с пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо».
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Ольга Бузова заявила о желании представить свой клип на Каннском кинофестивале
Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова рассказала о желании представить свой клип на песню «Верни» на Каннском кинофестивале.
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Санду: большинство населения Молдавии не поддерживает вступление в НАТО
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что большинство населения республики выступает против вступления в НАТО.
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Немецкий «Форум гражданского общества Россия — ЕС» признан нежелательным в России
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации «Форум гражданского общества Россия — ЕС».
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Певица Мара рассказала, что легло в основу её песен о солдатах
Российская рок-певица, регулярно выступающая в зоне СВО, рассказала, что лежит в основе её песен о солдатах.
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Тороп: счастлив, что тренируюсь в ЦСКА вместе с Акинфеевым
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал о тренировках с вратарём и капитаном московского клуба Игорем Акинфеевым.
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Диана Арбенина высказалась по поводу отмены выступлений в ряде городов
Певица Диана Арбенина прокомментировала отмену её выступлений вместе с группой «Ночные снайперы» в семи городах России.
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ХК «Сибирь» объявил об уходе Мартемьянова с должности главного тренера команды
«Сибирь» объявила об уходе специалиста Андрея Мартемьянова с поста главного тренера хоккейного клуба.
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Глава МИД Венгрии обсудил в Москве недопущение санкций против атомной энергетики
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил в Москве с вице-премьером Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики, транзитные поставки по «Турецкому потоку» и «Дружбе».
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НАК: с февраля 2022 года предотвращено 118 преступлений террористической направленности
С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности.
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Российские артиллеристы ночью под Херсоном уничтожили украинскую установку РСЗО «Град»
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую установку РСЗО «Град» вместе с боекомплектом в районе пригорода Херсона — посёлка городского типа Зеленовка.
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Арестович заявил, что Украина может за девять месяцев создать ядерное оружие
Украина может создать ядерное оружие за девять месяцев в случае необходимости.
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Пилотам рекомендовали учитывать извержение вулкана на Камчатке при выборе маршрута
Росавиация рекомендовала пилотам при выборе маршрутов полёта учитывать извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, которому присвоен красный код опасности по шкале ИКАО.
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Россиянка Потапова заявила, что продолжает общаться с украинскими теннисистками
Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как изменились её отношения с украинскими спортсменками Даяной Ястремской и Мартой Костюк.
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МИД Китая возложил на США ответственность за сложности в отношениях двух стран
Ответственность за существующие трудности в китайско-американских отношениях лежит не на Пекине, Вашингтону следует прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и перестать подрывать политическую основу двусторонних отношений, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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Карлссон стал самым возрастным защитником в истории НХЛ, набравшим 100 очков
Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон набрал 100 очков в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Tranio: спрос россиян на недвижимость в Болгарии и Чехии за год упал в пять раз
Спрос россиян на недвижимость в Болгарии, Чехии и Италии сократился в пять раз по итогам I квартала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Депутат Госдумы Марков призвал наказывать злоупотребляющих жалобами россиян
Депутат Госдумы Евгений Марков направил письмо генпрокурору России Игорю Краснову с предложением ввести административную ответственность для граждан, злоупотребляющих правом подавать жалобы в государственные органы.
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Глава комитета Госдумы Картаполов: повестка считается полученной с момента размещения в ЛК
Повестка в военкомат будет считаться полученной с момента её размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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Кравец: Тимощук должен был расторгнуть контракт с «Зенитом» и вернуться на Украину
Украинский нападающий «Сакарьяспор» Артём Кравец рассказал о своём отношении к ассистенту главного тренера «Зенита» Анатолию Тимощуку и экс-игроку петербургского клуба Ярославу Ракицкому.
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Сбербанк заработал 350,2 млрд рублей прибыли за первый квартал 2023 года
Сбербанк в первом квартале 2023 года получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении кредитной организации.
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Пушилин заявил, что акционером винзавода в Артёмовске оказалась жена Порошенко
Акционером завода по производству игристых вин в Артёмовске (Бахмуте) оказалась жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина.
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Премьер Моравецкий: в Польше появится логистический тыл восточного фланга НАТО
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что склады, строительство которых ведётся в республике, будут хранить тысячи единиц военной техники НАТО.
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«Чемпионат»: «Зенит» сделает предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА
Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к защитнику московского ЦСКА и сборной России Игорю Дивееву.
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Москалькова обсудила с Пригожиным обращения от родственников бойцов ЧВК «Вагнер»
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным работу по обращениям от родственников бойцов частной военной компании.
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Израильские военные задержали семь палестинцев по подозрению в терроризме
Израильские военные на Западном берегу задержали семерых палестинцев по подозрению в террористической деятельности.
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ТАСС: госиспытания лазерной системы «Стретта» могут начаться в середине лета
Государственные испытания лазерной полигонной системы «Стретта» могут начаться в середине лета текущего года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России. Ранее сообщалось, что «Стретта», создающая виртуальную реальность, имитирующую поле боя, должна была быть представлена на государственные испытания до апреля.
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В России за сутки госпитализированы 1282 человека с коронавирусом
В России за сутки в больницу попали 1282 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 467 пациентов с COVID-19.
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WP: Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет
The Washington Post со ссылкой на появившийся в сети документ разведки США пишет, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет.
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АТОР: извержение вулкана Шивелуч не повлияет на туристический сезон на Камчатке
Извержение вулкана Шивелуч не окажет влияния на туристический сезон на Камчатке.
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ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене
В ФСБ России сообщили о задержании хабаровчанина по подозрению в госизмене из-за денежных переводов ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования.
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МИД КНР: военное сотрудничество Китая и России не представляет угрозы ни для одной страны
Военное сотрудничество Пекина и Москвы не представляет угрозы ни для одной страны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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«Чемпионат»: «Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина в случае ухода легионеров
Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает вариант с подписанием полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева и нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина во время летнего трансферного окна.
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Актёр Игорь Петренко заявил об актуальности «Собачьего сердца» в современных реалиях
Актёр Игорь Петренко заявил, что сатирическая повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» остаётся актуальной в современных реалиях.
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В Госдуме поддержали идею введения туристического кешбэка для инвалидов
В Госдуме поддержали предложение рабочей группы по развитию инклюзивного туризма о том, чтобы ввести в России туристический кешбэк для инвалидов. Такой запрос в правительство разработает глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
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Politico: республиканцы предложили ввести военных в Мексику для борьбы с наркокартелями
Представители Республиканской партии США призывают отправить в Мексику американских военных для борьбы с наркокартелями.
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Леоненко: не понимаю, почему слёзы Зинченко не вызывают отвращения у людей
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко за поведение в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем» (2:2).
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Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашения об усилении экономической помощи Украине
Украинский премьер Денис Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине.
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Панарин стал третьим в истории «Рейнджерс» игроком, набравшим 90 очков в трёх сезонах НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 90 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Депутат ГД Нилов поддержал идею компенсации за мобильную связь и интернет для ветеранов
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение о предоставлении компенсации за мобильную связь и домашний интернет для ветеранов боевых действий.
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Глава комитета Госдумы Картаполов: в России не планируется проведение мобилизации
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины.
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Квартальнов назначен главным тренером минского «Динамо»
Российский тренер Дмитрий Квартальнов возглавил минское «Динамо».