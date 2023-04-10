CNN: «расстраивает и беспокоит» — в США закрывают родильные отделения из-за нехватки денег и специалистов

В Америке растёт число больниц, которые прекращают принимать роды. Отчасти это объясняется тем, что популярная среди рожениц страховка имеет низкую ставку возмещения. Вдобавок в некоторых случаях медучреждения просто-напросто не могут найти работников нужной квалификации, передаёт CNN.

Округ Боннер, штат Айдахо, — живописное, идиллическое место для катания на лыжах, купания или рыбалки, но не лучшее место для рождения ребёнка.

ЛЕАНДРА РАЙТ, пациентка окружной больницы Боннера: Я узнала буквально пару недель назад через Facebook*, что моя местная больница закрывает родильные отделения.

У Леандры Райт шестеро детей, и сейчас она на пятом месяце беременности. В десяти минутах ходьбы находится окружная поликлиника, где уже более 70 лет принимают роды. Но в следующем месяце перестанут. Поэтому, когда летом Леандре предстоит рожать нового ребёнка, ей придётся преодолевать путь в 40 миль до Кёр-д'Ален. В погожий день эта дорога займёт 45 минут.

ЛЕАНДРА РАЙТ: Это расстраивает и беспокоит.

В прошлом у Леандры были быстрые роды. Её сын Ной появился на свет по дороге в больницу.

ЛЕАНДРА РАЙТ: Мой пятый ребёнок родился на обочине шоссе.

Новоиспечённые мамы округа Боннер не одиноки. С 2011-го 217 больниц в США закрыли свои родильные отделения. Только за последний год несколько больниц в разных уголках страны перестали принимать роды.

Деньги — одна из причин. Ассоциация американских больниц отмечает, что почти половина родов в США оплачивается программой Medicaid, которая имеет низкие ставки возмещения расходов. Страхование, спонсируемое работодателем, составляет около 15 тысяч долларов, а Medicaid — около 6,5 тыcячи долларов.

По словам представителей больницы округа Боннер, одной из причин закрытия их акушерского отделения является недостаток сертифицированных специалистов по реанимации новорожденных. И, похоже, что законы об абортах тоже играют свою роль.

В пресс-релизе больницы говорится, что «глубокоуважаемые талантливые врачи покидают Айдахо из-за правового и политического климата». Законодательное собрание штата «продолжает вносить и принимать законопроекты, криминализирующие врачей за оказание медицинской помощи, признанной на национальном уровне стандартом».

Представители больницы не называют конкретно аборт. Но в штате действует один из самых строгих законов против абортов в стране, который почти полностью запрещает эту процедуру, за некоторыми исключениями.

В следующем месяце акушер-гинеколог Леандры перестанет её принимать.

ЛЕАНДРА РАЙТ: Даже тем из нас, кто уже является пациентами, придётся искать другого врача. Есть что-то очень сюрреалистичное в том, что мне приходится об этом беспокоиться.

Ей нужно найти другого акушера, а затем выяснить, что она может сделать, чтобы избежать родов на долгом пути в больницу.

Материал предоставлен CNN USA.

Дата публикации 08 апреля 2023 года.