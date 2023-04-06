Der Tagesspiegel: Германия стала «частью машины убийств» — по всем немецким городам пройдут пасхальные марши мира

19:26
Генеральный директор «Химок»: уход Гогниева не вызвал встрясок и потрясений
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался об уходе главного тренера подмосковного клуба Спартака Гогниева.
19:25
В Израиле считают, что за обстрелом страны может стоять ХАМАС
В Армии обороны Израиля считают, что за обстрелом территории страны может стоять движение ХАМАС. Об этом сообщает радио KAN со ссылкой на представителя израильской армии.
19:25
В Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке Российской энергетической недели
В Москве под председательством вице-премьера Александра Новака прошло второе заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя» в 2023 году. Он состоится в Москве с 11 по 13 октября.
19:22
Мбаппе раскритиковал ПСЖ за промо-ролик на сезон-2023/24
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе раскритиковал промо-ролик клуба, посвящённый продлению абонементов на сезон-2023/24.
19:12
Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР
Армия России уничтожила украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки в Донецкой Народной Республике.
19:08
Галимов победил дебютанта «Нашего дела» Черняева
Шамиль «Пахан» Галимов победил дебютанта «Нашего дела» Кирилла «Тольятти» Черняева.
19:03
Российские подразделения уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении
Российские подразделения уничтожили более 140 украинских военных на Донецком направлении за последние сутки. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами.
19:02
Си Цзиньпин назвал первоочередной задачей на Украине содействие прекращению огня
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня.
19:02
В США заявили о рисках в связи со снижением нефтедобычи ОПЕК+
Председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик заявила, что решение государств-членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу усиливает угрозу для США.
19:00
Новиков: хочется, чтобы кто-то из русских игроков вновь взял Кубок Стэнли
Заслуженный тренер России по хоккею Юрий Новиков рассказал, у кого из российских хоккеистов есть шансы выиграть Кубок Стэнли в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
18:58
Экс-советник Пентагона Макгрегор: кризис может заставить США отказаться от поддержки Киева
Финансовый кризис может заставить США отказаться от поддержки Украины через шесть месяцев, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
18:55
Новиков об игре Панарина и Тарасенко: они показывают миру манеру общения русских ребят
Заслуженный тренер России по хоккею Юрий Новиков оценил игру российских хоккеистов Артемия Панарина и Владимира Тарасенко в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
18:51
Протестующие в Париже подожгли навес любимого ресторана Макрона «Ротонда»
В Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли петардой веранду ресторана «Ротонда», который считается любимым рестораном французского президента Эммануэля Макрона.
18:50
Актёры Идрис Эльба и Приянка Чопра снимутся в фильме режиссёра Ильи Найшуллера
Индийская актриса Приянка Чопра вместе с Идрисом Эльбой и Джоном Синой сыграют роли в фильме российского режиссёра Ильи Найшуллера, который он снимает для Amazon Studios.
18:50
Новиков — об участии российских хоккеистов в акции ЛГБТ: это элемент социального процесса в другой стране
Заслуженный тренер России по хоккею Юрий Новиков прокомментировал участие в ЛГБТ-акции российских хоккеистов «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина и Егора Афанасьева.
18:49
«Чибис» сразится с «Тандовским» на турнире TOP DOG 20
7 мая в Vegas City Hall состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 20.
18:48
Минобороны: ВСУ намеренно нанесли артудар по собственным сослуживцам, сложившим оружие
Украинские военные намеренно нанесли артиллерийские удары по собственным сослуживцам, которые пожелали сложить оружие в районе Авдеевки. В результате этого были убиты 14 военнослужащих ВСУ.
18:45
Лавров прибыл с визитом в Турцию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару.
18:44
Мэр Львова Садовой заявил, что в городе завершилась история Московского патриархата
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что история канонической Украинской православной церкви в городе завершилась.
18:43
ВС России уничтожили самоходную гаубицу «Акация» на Херсонском направлении
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Акация» на Херсонском направлении.
18:42
Российская армия пресекла попытку ВСУ контратаковать в направлении Водяного и Никольского
Российская армия пресекла попытку украинских войск контратаковать по направлению населённых пунктов Водяное и Никольское.
18:38
ВС России нанесли поражение подразделениям противника на Купянском направлении
В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли поражение подразделениям противника на Купянском направлении.
18:37
Врачи диагностировали сотрясение мозга у фристайлистки Добровой после драки в Сочи
Серебряный призёр Кубка Европы по ски-кроссу Мария Доброва сообщила, что врачи диагностировали у неё сотрясение мозга после драки в Сочи.
18:34
ВС России и пограничники пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область
В Минобороны России заявили, что российские войска вместе с подразделениями российской пограничной службы пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы украинских террористов проникнуть в Брянскую область.
18:31
СК завёл дела после нападений на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии
Следственный комитет России завёл уголовные дела после нападений на сотрудников полиции в Ингушетии и Северной Осетии.
18:26
Денис Мацуев выступит в Москве на концертах, посвящённых юбилею Рахманинова
Концерты с участием пианиста Дениса Мацуева, посвящённые 150-летнему юбилею со дня рождения Сергея Рахманинова, состоятся 12 и 13 апреля в Московской филармонии.
18:19
Латыпов: хотим соревноваться с сильнейшими спортсменами мира
Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что скучает по международным стартам.
18:18
Politico: Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина изменить позицию по Украине
Французский президент Эммануэль Макрон не смог переубедить лидера КНР изменить позицию по украинскому конфликту, пишет Politico.
18:13
Курс евро на Мосбирже превысил 89 рублей
Курс евро на Мосбирже превысил 89 рублей впервые с 14 апреля 2022 года.
18:10
Васильев о заявлении Жаклена: такие спортсмены — надежда здравомыслия в спорте
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о словах француза Эмильена Жаклена о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.
18:09
По меньшей мере четыре человека погибли при обстреле Калининского района Донецка
По меньшей мере четыре человека погибли в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских военных.
18:07
На ярмарке Non/fiction будет представлена книга, написанная искусственным интеллектом
В рамках международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction издательство АСТ представит литературную работу нового формата, полностью написанную искусственным интеллектом.
18:05
«Роскосмос» предложил кабмину продлить эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года
Госкорпорация «Роскосмос» предложила правительству России продолжить эксплуатировать российский сегмент Международной космической станции (МКС) до 2028 года.
18:05
В России создали броню для техники, выдерживающую подрыв 2 кг тротила
В России создана новая двойная броня перспективных образцов техники, которая выдерживает подрыв 2 кг тротила, а также попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов.
18:05
Глава КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине
Китай вместе с Францией готов призывать мировое сообщество как можно скорее возобновить переговоры по ситуации на Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
18:01
В Москве упростили зачисление первоклассников в школу
В Москве упростили механизм записи детей в первый класс, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Теперь родители или законные представители ребёнка могут самостоятельно загрузить и присоединить копии документов к электронному заявлению на портале mos.ru.
18:01
Политолог Прокофьева назвала внешнеполитические задачи Всемирного фестиваля молодёжи
Член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева заявила, что проведение Всемирного фестиваля молодёжи в России в 2024 году направлено на решение нескольких внешнеполитических задач.
18:01
Аналитик Юшков рассказал о возможных последствиях роста цен на нефть для Запада
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию в странах Запада.
18:01
На востоке Москвы построят семь школ и детсадов
На востоке Москвы планируют построить несколько новых социальных объектов, заявил мэр Сергей Собянин.
18:00
Автоэксперт Моржаретто прокомментировал идею использовать подержанные запчасти для ремонта по ОСАГО
Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал идею замглавы Минфина Алексея Моисеева, который предложил использовать подержанные запчасти для ремонта автомобилей по ОСАГО.
18:00
Исследование: каждый десятый новый автомобиль в России продаётся по параллельному импорту
Каждый десятый новый автомобиль в России продаётся по параллельному импорту. В феврале количество реализованных машин, ввезённых по такой схеме, выросло на 16% по сравнению с январём.
18:00
В Подмосковье объём экспорта увеличился на 19% по итогам 2022 года
Товарный экспорт из Московской области увеличился на 18,9% в 2022 году по сравнению с 2021-м и достиг $13,6 млрд.
18:00
Исследование: 52% россиян поддерживают ограничения для использования электросамокатов
По данным сервиса SuperJob, половина россиян поддерживают ограничения, которые касаются самокатов и электросамокатов, включая запрет на превышение скорости, передвижение по тротуарам и возрастные ограничения.
18:00
Воробьёв: проблему обманутых дольщиков в Подмосковье планируют решить до конца года
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе всем обманутым дольщикам планируют предоставить жильё до конца года.
18:00
В Роскачестве предупредили о мошеннической деятельности под видом списания долгов
В Центре финансовой экспертизы Роскачества предупредили россиян, что под вывеской компаний, которые предлагают «списать все долги», действуют мошенники.
18:00
В России объёмы деревянного домостроения выросли на 31% по итогам 2022 года
По данным Росстата, объёмы строительства деревянного жилья в России выросли на 31%, в 2022 году построено 14,2 млн кв. м домов из древесины против 10,8 млн кв. м в 2021-м.
18:00
Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году
Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году, ожидает его сокращения на 0,2% вместо ранее прогнозируемых 3,3%.
17:59
Автоэксперт Моржаретто предложил разрешить заменять восстановленные запчасти из-за дефицита
Автоэксперт, автообозреватель, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто сообщил, что вышедшие из строя запчасти тормозной системы не подлежат восстановлению.
17:59
Прокурор просит приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии
Прокурор просит приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и распространении фейков об армии России.
17:59
Аналитик Антонов допустил стабилизацию курса рубля к доллару на уровне 82
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал временную стабилизацию курса рубля по отношению к доллару, юаню и евро.