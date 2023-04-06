Der Tagesspiegel: Германия стала «частью машины убийств» — по всем немецким городам пройдут пасхальные марши мира

На этих выходных во многих городах Германии запланированы пасхальные марши мира, главной темой на которых станет украинский конфликт, сообщает Der Tagesspiegel. Организаторы мероприятий убеждены в том, что поставки Киеву вооружения и воинственная риторика превратили ФРГ в «часть машины убийств» и теперь она несёт ответственность за гибель тысяч людей и то, что миллионы стали беженцами. Они призывают добиться прекращения огня, мирных переговоров и участия Берлина в китайской мирной инициативе.

В предстоящие выходные во многих городах Германии запланированы традиционные пасхальные марши мира, сообщает Der Tagesspiegel. В этом году они пройдут под лозунгом «Выиграть мир, а не войну». Главными темами на демонстрациях станут украинский конфликт, угроза ядерного обострения и недовольство увеличеним оборонных расходов ФРГ. В прошлом году на улицы вышли тысячи людей, напоминает немецкое издание.

В призыве к участию в мероприятии говорится, что поставки Киеву оружия необходимо прекратить, а также остановить разжигание войны и санкции со стороны Запада. Из-за военной помощи и воинственной риторики, а также «образов врага», которые она создаёт, Германия стала «частью машины убийств» и теперь несёт ответственность за гибель тысяч людей и то, что миллионы стали беженцами.

На протестах выступят левые политики, представители профсоюзов, а также экологических организаций. Организаторы демонстраций требуют как можно скорее остановить ежедневные убийства людей. Немецкое правительство должно проявлять бóльшую активность и запустить дипломатические инициативы. Необходимо добиться прекращении огня, мирных переговоров и участия Германии в китайской мирной инициативе.