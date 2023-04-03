N-TV: Rheinmetall строит в Румынии центр для ремонта переданной Украине западной техники

16:17
Kyodo: Китай впервые с 1964 года занял нейтральную позицию по Курильским островам
Китай поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов на нейтральную, пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники.
16:15
Myśl Polska: борьба с Россией волнует Запад сильнее вопроса существования Украины
Будущее Украины не представляет интереса для стран Запада.
16:15
Психолог Сулим: развитие ИИ может привести к потере способности принимать самостоятельные решения
Кандидат психологических наук Софья Сулим заявила, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к тому, что некоторые люди потеряют способность к принятию самостоятельных решений.
16:15
Чесноков прокомментировал условия допуска российских теннисистов на Уимблдон
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отреагировал на условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах на территории Соединённого Королевства.
16:14
Психолог Наумова связала эмоциональное выгорание в межсезонье с продолжительностью светового дня
Психолог Наталья Наумова заявила, что эмоциональное выгорание и усталость могут возникать в межсезонье из-за изменения продолжительности светового дня. Как пояснила эксперт, световой день влияет на работу головного мозга.
16:11
Володин: комитеты Госдумы готовят поправки о запрете в России деятельности МУС
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что профильные комитеты Госдумы готовят поправки о запрете в России деятельности Международного уголовного суда (МУС).
16:05
Жамнов назвал требования МОК по допуску россиян «чистым бредом»
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов недоволен критериями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям.
16:05
Роскачество нашло расхождения между фактическим составом мармелада и заявленным
Эксперты Роскачества исследовали 30 образцов жевательного мармелада и обнаружили многочисленные противоречия с заявленным составом ингредиентов. Изучено 19 товаров отечественного производства и 11 зарубежных.
16:02
Исследование: число покупок фастфуда в России снизилось на 4% в 2023 году
Количество покупок фастфуда в России снизилось на 4% за период с 1 января по 25 марта 2023 года, подсчитали специалисты аналитического ресурса «ЧекИндекс». Эксперты изучили покупки в сетевых и несетевых, онлайн- и офлайн-точках питания и сравнили данные с аналогичным периодом 2022 года.
16:01
Гросси 5 апреля в Москве встретится с российской делегацией для обсуждения ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду, 5 апреля, встретится с российской межведомственной делегацией для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.
15:59
Гериатр Изюмов посоветовал пожилым дачникам использовать солнцезащитные кремы
Врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Изюмов дал советы пожилым дачникам по сохранению здоровья.
15:57
Минобрнауки: вузы установят вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов
Российские вузы, расположенные на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, установят для них вступительные испытания.
15:57
RT: Трепова ушла из кафе через семь минут после вручения статуэтки Владлену Татарскому
Задержанная 3 апреля в Санкт-Петербурге Дарья Трепова, вручив военкору Владлену Татарскому статуэтку, ушла из кафе уже через семь минут, после этого произошёл взрыв.
15:53
Следственный комитет расследует дело о покушении на главу района Запорожской области
В Запорожской области органами СК России возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь главы одного из районов военно-гражданской администрации Запорожской области.
15:53
Медведев ответил, считает ли себя лучшим теннисистом
Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком на данный момент.
15:51
Защита обжаловала арест корреспондента WSJ Гершковича по делу о шпионаже
Защита обжаловала арест корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного по делу о шпионаже.
15:49
Диетолог Дианова предложила заменить сладкую газировку на компот
Врач — гепатолог-гастроэнтеролог-диетолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова посоветовала вместо сладкой газировки употреблять компот из сухофруктов без сахара или безалкогольный глинтвейн.
15:47
Диетолог Соломатина назвала молоко важным продуктом в рационе пожилых людей
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что молоко является важным продуктом в рационе пожилых людей, поскольку это источник кальция и белка. Также оно содержит витамины A, E, D и группы B.
15:47
Диетолог Белоусова: после шести вечера есть можно и нужно
Врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что интервал между приёмами пищи, превышающий 12 часов, может быть вреден для здоровья.
15:44
Мосгорсуд 19 апреля рассмотрит жалобу на приговор Яшину
Мосгорсуд 19 апреля рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему муниципальному депутату Москвы Илье Яшину*.
15:39
RT: Трепова, вероятно, была ещё на одной встрече с Татарским за несколько дней до теракта
Подозреваемая в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге Дарья Трепова, предположительно, была ещё на одной встрече с военкором Владленом Татарским за несколько дней до теракта.
15:37
Влут будет подавать апелляцию на приговор за смертельное ДТП
Полузащитник «Урала» Рай Влут подаст апелляцию на решение нидерландского суда, который приговорил его к двум с половиной годам тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом.
15:31
Монахов заперли в стенах Киево-Печерской лавры
Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
15:29
Генсек НАТО Столтенберг подтвердил вступление Финляндии в альянс 4 апреля
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в альянс во вторник, 4 апреля. Отмечается, что флаг страны будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
15:22
Слуцкий назвал защитника «Спартака» Джикию чемпионом мира по затяжке времени
Российский специалист Леонид Слуцкий высказался об игре защитника «Спартака» Георгия Джикии.
15:20
Трейдер Louis Dreyfus прекращает экспорт зерна из России с 1 июля
В пресс-службе российского Минсельхоза заявили, что дочерняя компания мирового трейдера зерна Louis Dreyfus прекращает экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года.
15:19
В магазине Ambar Vintage, где работала задержанная Дарья Трепова, назвали её обычной
В магазине Ambar Vintage, где работала подозреваемая в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге Дарья Трепова, назвали её обычной девушкой.
15:16
В Москве идут консультации по подготовке к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции
В Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции.
15:14
В Нидерландах считают тюремный срок Влута концом карьеры игрока
Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс отреагировал на решение прокуратуры приговорить нападающего «Урала» Рая Влута к двум с половиной годам лишения свободы.
15:14
Михаил Шуфутинский отметит 75-летие концертами в Санкт-Петербурге и Москве
Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский отметит 75-летие на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в Петербурге 13 апреля. На следующий день состоится сольный концерт артиста в «Крокус Сити Холле» в Москве.
15:10
Столтенберг: НАТО пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не наблюдает изменений в размещении ядерного оружия России. Он также добавил, что НАТО не позволит себя запугать и продолжит поддерживать Украину.
15:09
Клопп: я остаюсь тренером «Ливерпуля» из-за прошлых достижений
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном увольнении из клуба после неудачных результатов команды в сезоне-2022/23.
15:08
Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани.
15:06
Экономист Гинько: доля торгов в долларах и евро снижается, а доля юаня сильно растёт
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс доллара поднялся выше 78 рублей.
15:03
МИД: Россия укрепит военный потенциал на северо-западе из-за вступления Финляндии в НАТО
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона укрепит военный потенциал на северо-западе в ответ на вступление Финляндии в НАТО.
15:00
Чемпион мира по боксу Петровский 18 апреля в Уфе встретится с Вишевым
Чемпион мира-2021 Марк Петровский (3-0, КО 2) проведёт свой четвёртый поединок на профессиональном ринге с Владиславом Вишевым (5-1, КО 2).
14:57
Столтенберг: переговоры о членстве Швеции в НАТО будут продолжены в трёхстороннем формате
Встречи в рамках трёхстороннего формата с участием Швеции, Финляндии и Турции по шведскому членству в НАТО будут продолжены.
14:56
Новак: комитет ОПЕК+ одобрил дополнительное сокращение добычи нефти рядом стран альянса
Вице-премьер Александр Новак заявил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) одобрил дополнительное сокращение добычи нефти рядом стран альянса. По его словам, это важная мера.
14:55
«Урал» не получал информации о тюремном приговоре футболисту Влуту
Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов прокомментировал информацию о том, что футболист Рай Влут получил 2,5 года тюрьмы по делу о ДТП со смертельным исходом.
14:54
Новак: страны ОПЕК+ в январе—феврале исполняли сделку на уровне выше 100%
Российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия24» заявил, что страны ОПЕК+ в январе—феврале исполняли сделку на уровне выше 100%.
14:50
Агент Баринова рассказал о переговорах по новому контракту футболиста с «Локомотивом»
Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.
14:48
Силуанов: ситуация с балансом бюджета России будет нормализовываться
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ситуация с балансом бюджета России будет нормализовываться.
14:45
МЧС: в Екатеринбурге горит сухая трава на площади в 10 га
Сухая трава горит на площади в 10 га в Екатеринбурге.
14:41
СЭ: Костомаров начал пользоваться соцсетями
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начал пользоваться соцсетями.
14:38
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки 125 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих.
14:37
Столтенберг: страны НАТО передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд.
14:36
Российские военные за сутки уничтожили до 285 бойцов ВСУ на Донецком направлении
ВС России за сутки уничтожили до 285 военных и наёмников ВСУ на Донецком направлении.
14:35
Обамеянг «лайкнул» публикацию «Челси» об увольнении Поттера
Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг оценил запись клуба об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера.
14:34
Журова — о допуске россиян до ЧМ по тхэквондо: хороший знак, но вопрос в условиях
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о допуске российских спортсменов до чемпионата мира по тхэквондо.
14:32
Передавшая Татарскому статуэтку в кафе девушка представлялась другим именем
Постоянный гость мероприятий «Кибер Фронта Z» заявил, что передавшая статуэтку военному корреспонденту Максиму Фомину, который более известен под псевдонимом Владлен Татарский, девушка представлялась другим именем. Согласно последней информации, данной девушкой является Дарья Трепова, которая уже призналась в том, что передала статуэтку военкору.