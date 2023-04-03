N-TV: Rheinmetall строит в Румынии центр для ремонта переданной Украине западной техники

Немецкая компания Rheinmetall строит центр обслуживания и логиситики для военной техники недалеко от румынского города Сату-Маре, расположенного рядом с румынско-украинского границей, пишет N-TV. Основной задачей центра будет ремонт и обслуживание западной техники, переданной вооружённым силам Украины.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall строит в Румынии центр обслуживания и логистики для военной техники, сообщает N-TV. Отмечается, что центр будет находится рядом с городом Сату-Маре, расположенным неподалёку от румынско-украинский границы.

По словам представителей Rheinmetall, центр будет запущен уже в апреле. В компании сообщили, что основной задачей центра будет поддержание боеготовности применяемой на Украине западной военной техники, а также её логистическое обеспечение. В первую очередь, речь идёт о таких типах вооружения, как САУ, а также о танках «Леопард-2» и «Челленджер».

«Для Rheinmetall основное стремление — предоставить НАТО, а также силам Украины самую лучшую поддержку в это критическое время», — приводит издание слова главы Rheinmetall Армина Паппергера. Отмечается, что обслуживание и ремонт поставленной Украине техники играют важную роль.

N-TV напоминает, что в июне прошлого года Rheinmetall построил аналогичный центр на территории Литвы. Этот центр предназначается для обслуживания расположенной в Литве военной техники НАТО.